logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

“아파트에서 BTS 지민 기다려”…송다은, 영상으로 ♥인증?

입력 2025 08 27 12:36 수정 2025 08 27 12:38
기사 소리로 듣기
다시듣기
방탄소년단 지민(왼쪽)과 배우 송다은. 빅히트뮤직, 인스타그램 캡처
방탄소년단 지민(왼쪽)과 배우 송다은. 빅히트뮤직, 인스타그램 캡처


그룹 방탄소년단(BTS) 멤버 지민과 배우 송다은이 또다시 열애설에 휘말렸다.

27일 가요계에 따르면 송다은은 최근 자신의 틱톡 계정에 아파트 복도로 보이는 장소에서 촬영한 영상을 올렸다.

영상에는 송다은이 엘리베이터 앞에서 지민을 기다리는 듯한 모습과, 엘리베이터에서 내린 지민이 “나 들어오는 거 알았어? 일부러 말 안 하고 온 건데”라고 말하는 장면이 담겼다.

해당 영상은 곧 삭제됐으나 온라인 커뮤니티와 사회관계망서비스(SNS)를 통해 퍼지며 두 사람의 열애설로 확산됐다.

지민의 소속사 빅히트뮤직은 현재까지 별도의 입장을 내놓지 않고 있다.

두 사람은 과거에도 열애설이 제기된 바 있다. 지난해 송다은이 지민을 연상케 하는 사진을 올렸다가 삭제하면서 한 차례 주목을 받은 바 있다.

송다은은 2018년 채널A 연애 프로그램 ‘하트시그널2’로 얼굴을 알린 뒤 드라마 ‘지고는 못 살아’, ‘한 번 다녀왔습니다’ 등에 출연했다. 지민은 지난 6월 군 복무를 마쳤으며 내년 봄 컴백을 앞두고 있다.

뉴스24
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. 도경완 입 열었다 “내가 장윤정 서브? 한쪽으로 기울어져 보일지도…”

    thumbnail - 도경완 입 열었다 “내가 장윤정 서브? 한쪽으로 기울어져 보일지도…”

  2. “韓日 슈퍼스타의 포옹”…BTS 뷔, 오타니와 역대급 만남

    thumbnail - “韓日 슈퍼스타의 포옹”…BTS 뷔, 오타니와 역대급 만남

  3. ‘32세 이혼’ 고현정 “나한테 남편 흉보는 건 너무 잔인”

    thumbnail - ‘32세 이혼’ 고현정 “나한테 남편 흉보는 건 너무 잔인”

  4. 이혜성, 전현무와 교제 당시 “개인적 성공에만 집중했었다”

    thumbnail - 이혜성, 전현무와 교제 당시 “개인적 성공에만 집중했었다”

  5. 11살 의붓딸 임신시킨 父…“개 배설물 속에 아이들 방치” 30대 부부에 美 발칵

    thumbnail - 11살 의붓딸 임신시킨 父…“개 배설물 속에 아이들 방치” 30대 부부에 美 발칵

  6. K팝 보러 온 中여성 침실 침입…60대 게하 주인 “날 좋아하는 줄”

    thumbnail - K팝 보러 온 中여성 침실 침입…60대 게하 주인 “날 좋아하는 줄”
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved