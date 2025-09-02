logo
“유방암, 뇌까지 전이…” 원걸 유빈, 가슴 찢어지는 소식 전했다

원더걸스 유빈. 연합뉴스 자료사진
원더걸스 유빈. 연합뉴스 자료사진


그룹 원더걸스 출신 유빈이 가족의 투병 사실을 공개하며 국민청원 동참을 요청했다.

유빈은 1일 자신의 인스타그램에 “저에게 너무나 소중한 큰언니가 2020년 유방암 진단을 받고 지금까지 힘겹게 치료를 이어왔다. 그러나 지난해 뇌까지 전이돼 하루하루 고통스러운 싸움을 이어가고 있다”고 밝혔다.

이어 “효과적인 치료제를 어렵게 찾았지만 현실적 여건 때문에 제대로 된 치료를 받기 힘든 상황”이라며 “언니를 지키고 싶은 간절한 마음으로 도움을 부탁드린다”고 전했다.

그는 ‘유방암 뇌전이 치료제 투키사(투카티닙)의 건강보험 급여 적용 및 신속한 처리 요청’ 국민청원 참여를 호소하며 “이번 일은 저희 가족만의 문제가 아니라, 앞으로 많은 유방암 환우분들이 더 나은 치료를 받을 수 있느냐와도 연결된 중요한 문제”라고 강조했다.

유빈은 2007년 원더걸스로 데뷔해 ‘Tell Me’ ‘So Hot’, ‘Nobody’ ‘Why So Lonely’ 등 수많은 히트곡으로 큰 사랑을 받았다.

뉴스24
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
