logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

개그우먼 이은지, 기절해 응급실행 “눈앞이 노래지고 기억 없어”

입력 2025 12 03 09:46 수정 2025 12 03 10:30
기사 소리로 듣기
다시듣기
이은지 유튜브 캡처
이은지 유튜브 캡처


개그우먼 이은지가 과거 갑자기 쓰러져 응급실에 갔던 경험을 털어놨다.

이은지는 지난 2일 유튜브 채널 ‘은지랑 이은지’에서 방송인 김새롬과 이야기를 나눴다.

이은지는 김새롬을 만나기 전 제작진에게 게스트를 소개하며 “사연이 있다. 내가 처음으로 응급실 갈 때 그 현장에 있던 분”이라고 말했다.

김새롬을 만나 이동하던 중 이은지는 제작진에게 응급실 사연을 언급했다며 “그런데 그날 기억이 잘 안 난다. 어떤 상황이었냐”고 김새롬에게 물었다.

김새롬은 “나 그때 너무 놀라서”라며 “내가 숍(미용실)에서 메이크업 받고 있는데 갑자기 밖에서 쿵 소리가 난 거다. 놀라서 메이크업 받다가 뛰어 나가봤는데, 은지가 쓰러져 있고 숍 친구들이 은지 팔다리를 막 주무르고 있었다”고 당시 일을 떠올렸다.

김새롬. 이은지 유튜브 채널 캡처.
김새롬. 이은지 유튜브 채널 캡처.


이어 “근데 이제 은지가 약간 정신이 드는 듯한 표정을 짓고 약간 의식을 찾았다. 근데 의식 들고 제일 먼저 하는 소리가 ‘미안해요 놀랐죠?’였다”라며 “자기가 쓰러졌으면서 그 옆에 놀랐을 사람들을 더 걱정하는 거다. 내가 괜찮은지가 중요하니까 보통은”이라고 했다.

이은지는 “그때 내가 처음으로 바빠져서 스케줄 치는 게 처음인데 그날 점점 눈앞이 노래지고 뭔가 어지럽고 그래서 바로 원장님한테 ‘어, 원장님 나 오늘 스케줄 못 갈 것 같다’라고 얘기하고 일어났는데 기억이 없다. 바로 병원 갔더니 코로나도 아니었고 약간 A형 간염인가 그랬던 것 같다. 처음 나도 그렇게 기절해봤다”고 털어놓았다.

온라인뉴스부
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. “걱정과 응원 감사” 장윤정, 도경완과 각자의 길…활동 넓힌다

    thumbnail - “걱정과 응원 감사” 장윤정, 도경완과 각자의 길…활동 넓힌다

  2. ‘응팔’ 10주년, 류준열 안 보인다 했더니…“여기 있네”

    thumbnail - ‘응팔’ 10주년, 류준열 안 보인다 했더니…“여기 있네”

  3. 이봉원, 박미선 ‘유방암 투병’ 고백 뒤 함께 찍은 사진

    thumbnail - 이봉원, 박미선 ‘유방암 투병’ 고백 뒤 함께 찍은 사진

  4. “10일 넘게 주사 맞고 살아나”…홍석천, 장사 그만둔 진짜 이유 보니

    thumbnail - “10일 넘게 주사 맞고 살아나”…홍석천, 장사 그만둔 진짜 이유 보니

  5. 박수홍♥김다예, 딸 낳자마자 ‘돈방석’ 앉았다… 무슨 일?

    thumbnail - 박수홍♥김다예, 딸 낳자마자 ‘돈방석’ 앉았다… 무슨 일?

  6. ‘결정사’도 놀랐다…김대호, MBC 퇴사 후 9개월간 수입 ‘깜짝’ 공개

    thumbnail - ‘결정사’도 놀랐다…김대호, MBC 퇴사 후 9개월간 수입 ‘깜짝’ 공개
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved