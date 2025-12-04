“기대서 삐딱하게”…선우용여, 분장실서 흡연한 女연예인 폭로했다

배우 선우용여가 분장실에서 흡연하는 연예인을 많이 봤다고 말했다.그는 지난 3일 유튜브 채널 ‘순풍 선우용여’에 올라온 영상에서 화보를 촬영했다.선우용여는 화장을 받던 중 화보 예시로 담배를 입에 무는 자세가 있단 얘기를 들었다. 이에 제작진은 “담배는 못 피우시는데 무는 건 느낌이 괜찮다”고 말했다.선우용여는 “분장실에서 많이 봤다. 담배 피우는 여자들은 꼭 벽에 기대고 삐딱하게 피더라”며 직접 자세까지 재연했다.제작진이 “누가 그렇게 담배를 자주 피우냐”고 묻자 선우용여는 “난 말하고 싶지 않다”고 답했다.또한 선우용여는 배우 샤론 스톤을 좋아한다며 “저러고 싶은데 안 된다. 남자가 나한테 접근하려고 하면 내 행동에 문제가 있는 줄 알고 의기소침해진다”고 말했다.이어 “(연기하면서) 남자 꼬시는 역할을 한 번도 해본 적 없다”고 덧붙였다.이어진 화보 촬영에서 선우용여는 과감한 의상과 메이크업을 마다하지 않으며 오랜 경력에서 나오는 프로다운 표정과 분위기를 뽐냈다.그는 “음악이 나오니까 저절로 (자세와 표정이) 된다”며 “일할 때 즐거워야 성공한다더라. 돈만 벌려고 하면 잘 안되고 즐기다 보면 돈이 따라온다더라”고 웃어 보였다.촬영을 마친 후 결과물을 확인한 선우용여는 “이렇게도 변할 수가 있구나. 너무 멋있다. 나 이런 거 난생처음 입어본다. 정말 놀랍다”며 만족감을 드러냈다.온라인뉴스부