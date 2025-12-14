logo
송지효 “8년 장기 연애♥” 고백…‘런닝맨’ 멤버들도 몰랐다

입력 2025 12 14 09:06 수정 2025 12 14 09:06
배우 송지효가 연애사를 고백한다. SBS ‘런닝맨’ 제공
배우 송지효가 연애사를 고백한다. SBS ‘런닝맨’ 제공


배우 송지효가 연애사를 고백한다.

14일 방송되는 SBS ‘런닝맨’에서는 송지효의 장기 연애 사실에 혼란에 빠진 멤버들의 모습이 공개된다.

송지효는 최근 진행된 촬영에서 멤버들을 향해 깜짝 폭탄 발언을 했다.

차로 이동하던 중 “마지막 연애가 언제냐”는 지석진의 질문에 송지효는 “8년간 연애했다”고 밝혔다.

더욱 놀라운 점은 시기가 ‘런닝맨’ 촬영 시기와도 겹치지만, 멤버 중 이를 눈치챘던 사람이 아무도 없었다는 점이었다.

지석진은 상상도 못 했던 듯 멍한 얼굴로 연신 혼잣말을 중얼거려 현장을 웃음 짓게 했다.

그 시절 ‘우리가 좋아했던 소녀’ 송지효가 밝힌 뜻밖의 연애담은 본 방송을 통해 확인할 수 있다.

SBS ‘런닝맨’ 제공
SBS ‘런닝맨’ 제공


핑크빛 폭탄 발언을 마친 송지효는 막내 지예은을 위해 사랑의 큐피드로 나섰다.

게스트로 나선 강훈과 지예은이 단둘이 차를 타고 이동할 수 있도록 자리를 마련해줬다.

오랜만의 조우에 낯 가리는 강훈에게 지예은이 휴대폰 번호 교환을 요청하며 현장을 후끈 달아오르게 했다.

이후 차에서 내린 두 사람이 손깍지 낀 채 서 있는 모습까지 포착돼 한동안 잊혔던 ‘월요 러브라인’의 불씨를 다시 점화했다.

‘런닝맨’은 14일 오후 6시 10분에 방송된다.

온라인뉴스부
