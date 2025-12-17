logo
“성수동이 들썩” 송강, 67억 아파트 매입…박찬호·육성재와 이웃

입력 2025 12 17 15:43 수정 2025 12 17 16:05
송강. 연합뉴스
송강. 연합뉴스


배우 송강이 성수동 아파트를 67억원에 사들였다.

17일 부동산 업계에 따르면, 송강은 6월 말 서울 성수동2가 서울숲 힐스테이트 전용면적 227㎡를 67억원에 매입했다. 지난 달 소유권 등기를 마쳤으며, 2006년 분양 후 역대 최고가 거래다.

등기부등본상 채권최고액은 약 46억원이다. 통상 대출금 110%~120%를 근저당권으로 설정하는 점을 감안하면, 송강은 최대 42억원을 대출 받은 것으로 보였다. 이 아파트에는 배우 남궁민을 비롯해 그룹 ‘비투비’ 육성재, 전 야구선수 박찬호 등이 거주하거나 매입한 것으로 알려졌다.

송강은 넷플릭스 ‘스위트홈’ 시즌1~3(2020~2024)로 얼굴을 알렸다. 10월 전역 후 ‘포핸즈’를 차기작으로 검토 중이다. 이 드라마는 예술고등학교를 배경으로 청춘들의 우정과 사랑, 경쟁과 성장을 그릴 예정이다.

뉴시스
