logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

로제, ‘세계 1위 미녀’ 등극 소식에…“이해가 안 간다”

입력 2026 02 02 14:29 수정 2026 02 02 14:29
기사 소리로 듣기
다시듣기
사진=유튜브 ‘엘르 코리아’ 캡처
사진=유튜브 ‘엘르 코리아’ 캡처


블랙핑크 로제가 ‘세계에서 가장 아름다운 얼굴’ 1위에 선정된 소감을 밝혔다.

최근 유튜브 채널 ‘엘르 코리아’를 통해 공개된 인터뷰에서 로제는 화보 촬영 직후 전해진 깜짝 소식에 당혹감을 감추지 못했다. 그는 “2025년 세계에서 가장 아름다운 얼굴 1위에 선정됐다”는 축하 질문을 받자마자 “아 이게 뭐예요? 너무 창피한데요. 저 이거 좀 이해가 안 가요”라고 답하며 웃음을 보였다.

이어 “말이 안 되지만 너무 감사하다”며 진심 어린 고마움을 표했다.

미모를 유지하는 비결에 대해서는 “맛있는 것을 매일 먹는다”는 점을 1순위로 꼽으며 “겨울이니까 딸기에 꽂혔고, 오징어를 좋아한다. 매일매일 맛있는 걸 먹으면서 기쁨을 채우고 있다. 그래서 환한 미소를 유지하는 것 같다”고 덧붙였다.

로제는 미모뿐 아니라 음악 실력으로도 정점을 찍고 있다. 팝 스타 브루노 마스와 함께 부른 ‘아파트(APT.)’로 글로벌 차트를 휩쓴 데 이어 1일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 크립토닷컴 아레나에서 열린 ‘제68회 그래미 시상식’에 공식 퍼포머로 이름을 올렸다. 이날 ‘아파트’는 본상인 ‘올해의 노래’와 ‘올해의 레코드’ 후보에 올랐으나 수상하지는 못했다.

온라인뉴스부
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
로제가 ‘2025년 세계에서 가장 아름다운 얼굴’에서 몇 위에 선정되었나?
TodayBest

  1. 이혜성, 전현무와 결별 4년 만에…한해와 “각별한 관계”

    thumbnail - 이혜성, 전현무와 결별 4년 만에…한해와 “각별한 관계”

  2. 홈캠에 잡힌 산후도우미 “아가야, 건강하고 행복해”…산모 눈물

    thumbnail - 홈캠에 잡힌 산후도우미 “아가야, 건강하고 행복해”…산모 눈물

  3. 고윤정 ‘김선호와 투샷’ 올렸는데…수지·박규영도 불똥? 차기작 어쩌나

    thumbnail - 고윤정 ‘김선호와 투샷’ 올렸는데…수지·박규영도 불똥? 차기작 어쩌나

  4. “가정폭력·가출 해놓고 양육권 주장” 정철원 아내 김지연의 폭로

    thumbnail - “가정폭력·가출 해놓고 양육권 주장” 정철원 아내 김지연의 폭로

  5. “15살 어린 女와 불륜한 남편…재산 절반 못 준대요” 이유 있었다

    thumbnail - “15살 어린 女와 불륜한 남편…재산 절반 못 준대요” 이유 있었다

  6. “버려진 휴대폰들서 ‘금’ 추출해 5천만원 벌었다”…실제로 가능할까?

    thumbnail - “버려진 휴대폰들서 ‘금’ 추출해 5천만원 벌었다”…실제로 가능할까?
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved