“이거 먹고 16㎏ 감량” 59세 김성령, 화제의 ‘다이어트 레시피’

배우 김성령이 다이어트 레시피를 공유했다.지난 3일 방송된 JTBC 예능 프로그램 ‘당일배송 우리집’에서는 출연진이 각자의 루틴에 맞춰 독립생활을 즐기는 모습이 그려졌다. 평소 건강한 라이프스타일을 지향하는 김성령은 이른 아침부터 주방에서 분주하게 움직이며 아침 특별한 메뉴를 준비해 눈길을 끌었다.김성령은 메뉴를 소개하며 “유튜브에 ‘이거 먹고 16㎏ 뺐습니다’란 제목의 영상에 레시피가 있다”며 “오늘 아침은 이걸로 할 것”이라고 말했다. 그가 공개한 다이어트 메뉴는 다름 아닌 ‘고구마 두부 스프’였다.조리 과정을 지켜보던 하지원은 “나도 해먹어 봐야겠다”며 관심을 보였다. 평소 프로 살림꾼으로 통하는 장영란 역시 “레시피가 너무 간단하다”며 감탄했다. 완성된 음식을 맛본 출연진은 입을 모아 “너무 맛있다”고 극찬했다.김성령은 과거 인터뷰를 통해 “먹고 싶은 것을 다 먹으면서 살을 뺄 수는 없다”는 소신을 밝히기도 했다.이날 김성령이 소개한 다이어트 레시피는 아래와 같다.*고구마 두부 수프 레시피(1인 기준)-재료 : 고구마 1개, 두부 1/4개, 소금 1꼬집, 견과류 혹은 들기름 1스푼1. 두부를 대충 으깨서 믹서에 넣는다.2. 삶은 고구마를 껍질째 믹서에 넣는다.3. 소금, 견과류 혹은 들기름을 넣고 물을 넣고 모든 재료를 잘 갈아준다.온라인뉴스부