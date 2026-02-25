‘25kg 감량’ 풍자, 건강 챙기려다 “‘이것’ 계속 먹다간 살찐다”

사진=유튜브 ‘풍자테레비’ 캡처

25kg을 감량해 화제를 모은 방송인 풍자가 다이어트 이후 식단 관리에 대해 언급했다.최근 풍자는 자신의 유튜브 채널 ‘풍자테레비’에서 과일을 먹으며 “다이어트할 때 과일 먹는 게 좋지 않다더라. 당이 많아서”라며 “근데 다이어트고 뭐고 먹고 싶어서 사 왔다”고 말했다. 이어 “원래 블루베리도 먹지 않았었는데, 다이어트하면서 블루베리에 빠졌다”며 “그냥 앉아서 하나하나 집어먹기에 좋다”고 설명했다.그가 말한 것처럼 건강에 좋은 과일도 과다 섭취하면 살이 찔 수 있다. 비타민과 식이섬유가 풍부하지만 동시에 단순당을 함유하고 있다. 단순당은 구조가 단순해 체내 흡수가 빨라 한 번에 많은 양을 섭취하면 혈당이 급격히 상승한다. 이에 따라 인슐린 분비가 증가해 남는 당이 지방으로 전환될 가능성이 있다.체중 관리를 위해 과일을 완전히 배제하기보다 섭취량을 조절하는 것이 건강한 다이어트에 도움이 된다.풍자는 최근 자신의 유튜브 채널을 통해 체중 감량 후 달라진 체형을 공개하기도 했다. 그는 “예전에 촬영할 때 입었던 옷”이라며 “이게 맞는 옷이 맞느냐. 살이 많이 빠지긴 했다”고 말했다. 이어 “도대체 이런 이불 같은 걸 어떻게 입고 있었는지 모르겠다”며 달라진 체형을 실감했다. 그러면서 “오늘 옷이 벗겨질 수도 있지만 안에 옷을 입었으니 걱정하지 말라”고 덧붙였다.그는 간헐적 단식으로 체중 감량에 성공한 것으로 알려졌다. 풍자는 “공복 시간을 최대한 길게 가져간다”며 “다이어트 주사보다 효과를 봤다”고 설명했다. 간헐적 단식은 하루 중 8~12시간 이내에만 식사하고 나머지 시간은 공복을 유지하는 방식이다. 일정 시간 이상 공복 상태가 지속되면 체내 저장된 글리코겐이 소진되고 이후 지방을 에너지원으로 사용하게 된다.다만 극단적인 간헐적 단식은 과식을 불러 체중 증가를 일으킬 수 있어 주의해야 한다.강경민 기자