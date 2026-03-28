개인 활동 대박 나도 ‘N분의 1’… BTS RM이 밝힌 정산 방식

방탄소년단 RM. 유튜브 캡처

방탄소년단 RM이 그룹 수익 배분과 관련해 솔직한 이야기를 전하며 팬들의 시선을 사로잡았다.지난 26일 공개된 유튜브 ‘에픽하이’ 영상에서 RM과 슈가는 수익 배분에 대한 이야기를 나눴다. RM은 에픽하이 멤버들에게 “신기한 게 어떻게 (수익을) N분의 1을 하게 됐냐”고 물었고, 투컷은 “너희는 N분의 1 안 하냐”고 되물었다. RM은 “저희도 N분의 1 한다”고 솔직히 답했다.타블로는 “내 버킷리스트가 BTS랑 N분의 1 하는 것”이라고 밝혀 웃음을 자아냈다. 이어 “너희 투어하는 동안 딱 한 달만 너희가 에픽하이하고, 내가 BTS 하면 안 되냐”고 제안하자, RM은 “저는 좋다. 언제 에픽하이 해보겠나”라며 흔쾌히 수락했다.투컷이 “너 오면 우리가 N분의 1 안 하겠다”고 하자, RM은 “전 안 가져도 된다”고 답하며 여유를 뽐냈다. 이에 투컷은 “그 정도로 많이 벌었냐”며 놀랐고, 미쓰라와 타블로 역시 그의 태도에 감탄했다.온라인뉴스부