logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

“연예인 시킬 생각 없다” 손태영·권상우, 아들 룩희 데뷔설 부인

입력 2026 03 28 17:32 수정 2026 03 28 17:43
기사 소리로 듣기
다시듣기
유튜브 채널 ‘Mrs.뉴저지 손태영’ 캡처
유튜브 채널 ‘Mrs.뉴저지 손태영’ 캡처


배우 손태영·권상우 부부가 아들 룩희(17)군을 둘러싼 연예계 데뷔설에 대해 단호히 선을 그었다.

28일 손태영은 유튜브 채널 ‘Mrs.뉴저지 손태영’에 남편 권상우와 함께 출연해 아들의 사진 공개 이유와 교육관을 솔직하게 밝혔다. 최근 공개된 룩희군의 사진이 큰 관심을 모은 것에 대해 손태영은 “본인도 이제 하고 싶은 걸 할 나이여서, 부모가 사진 올리지 말라고 막을 단계는 아니라고 판단했다”고 설명했다.

하지만 일각에서 나온 ‘연예인 데뷔설’에 대해서는 강력히 부인했다. 그는 “우리가 ‘연예인 시켜주세요’ 한다고 될 아이도 아니고, 관심도 없다. 끼도 없고 본인도 원하지 않는다”며 확실히 선을 그었다.

부부는 아들의 관심사가 연예계가 아닌 축구라고 강조했다. 손태영은 “축구를 정말 좋아하고, 취미로 즐기지만 열정이 크다. 운동을 통해 성취감을 느끼고, 그게 학업에도 긍정적으로 이어진다”고 전했다. 권상우도 “외모는 내가 낫다”며 아들을 향해 장난기 섞인 농담을 던져 웃음을 자아냈다.

손태영·권상우 부부는 2008년 결혼해 1남 1녀를 두고 있으며, 현재 손태영은 자녀 교육을 위해 미국에서 거주 중이다.

온라인뉴스부
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
손태영·권상우 부부는 아들의 연예계 데뷔에 대해 어떤 입장을 밝혔나?
TodayBest

  1. 집단 성폭행 당하고 하반신 마비…“안락사 원한다”던 20대女 결국

    thumbnail - 집단 성폭행 당하고 하반신 마비…“안락사 원한다”던 20대女 결국

  2. 결혼 1년도 안 됐는데…최여진, 집 나와서 사는 중

    thumbnail - 결혼 1년도 안 됐는데…최여진, 집 나와서 사는 중

  3. 설현 수영복 사진 속 ‘두 개의 오른발’ 포착…“남자 발?” 누구길래

    thumbnail - 설현 수영복 사진 속 ‘두 개의 오른발’ 포착…“남자 발?” 누구길래

  4. ‘도깨비’ 10주년 만에 무슨 일?…공유♥김고은, 좋은 소식 전해졌다

    thumbnail - ‘도깨비’ 10주년 만에 무슨 일?…공유♥김고은, 좋은 소식 전해졌다

  5. 안소희, 결국 가수 접었다…“이제는 안 한다” 은퇴 선언

    thumbnail - 안소희, 결국 가수 접었다…“이제는 안 한다” 은퇴 선언

  6. 대만 유명 방송인 ‘화장실 돌연사’…변기 위 절대 하면 안 되는 2가지는

    thumbnail - 대만 유명 방송인 ‘화장실 돌연사’…변기 위 절대 하면 안 되는 2가지는
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved