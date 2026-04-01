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조이, ‘잘록 허리’ 돋보인 로우라이즈 패션

강경민 기자
입력 2026 04 01 11:31 수정 2026 04 01 11:31
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사진=조이 인스타그램 캡처
사진=조이 인스타그램 캡처


그룹 ‘레드벨벳’의 멤버 조이가 허리 라인이 돋보이는 로우라이즈 패션을 선보였다.

조이는 지난달 31일 자신의 인스타그램에 특별한 멘트 없이 여러 장의 근황 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 조이는 심플한 화이트 크롭 티셔츠에 루즈한 핏의 로우라이즈 데님 팬츠를 매치한 감각적인 룩을 완성했다. 그는 속옷 라인을 자연스럽게 노출한 과감한 패션으로 잘록한 허리 라인을 드러냈다. 사진 속 조이는 몽환적인 분위기 속 성숙해진 아우라를 뿜어냈다.

데뷔 초 걸그룹 ‘과즙상’의 대표 주자로 상큼한 이미지를 담당했던 조이는 한층 깊어진 눈빛으로 시선을 사로 잡았다.

한편 조이는 현재 자신의 첫 번째 솔로 아시아 투어인 ‘조이 스플래시’를 통해 아시아 전역의 글로벌 팬들과 만나고 있다.

강경민 기자
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