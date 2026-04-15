logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

이봉원이 전한 ‘유방암’ 박미선 근황…“추이 지켜봐야”

강경민 기자
입력 2026 04 15 09:26 수정 2026 04 15 09:26
기사 소리로 듣기
다시듣기
사진=SBS ‘동상이몽 2-너는 내 운명’ 캡처
사진=SBS ‘동상이몽 2-너는 내 운명’ 캡처


개그맨 이봉원이 유방암 투병 중인 아내 박미선의 건강 상태를 전했다.

지난 14일 오후 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘동상이몽 2-너는 내 운명’에 출연한 그는 그간의 공백기 동안 아내의 곁을 지킨 사연을 공개했다.

이봉원은 방송을 통해 그동안의 일상을 전하며 “소상공인으로 짬뽕 팔고 개인 채널 운영하면서 지냈는데, 그러다가 갑자기 애 엄마가 건강이 안 좋아졌다. 같이 병원 다니면서 치료 돕고 지냈다”고 밝혔다다.

앞서 박미선은 유방암 진단 사실을 알려 많은 이들의 안타까움을 자아낸 바 있다. 남편 이봉원은 1년여에 걸친 항암 치료 기간 동안 한결같이 아내의 손을 잡고 병원을 오가며 든든한 버팀목이 돼준 것으로 전해졌다.

사진=박미선 인스타그램 캡처
사진=박미선 인스타그램 캡처


현재 박미선의 상태에 대해 그는 “치료 다 끝나고 약 먹으면서 추이를 지켜보고 있다”며 근황을 전했다. 현재는 정기적인 검사와 약물 요법을 병행하며 서서히 기력을 회복해가는 단계인 것으로 보인다.

그는 “원래 내가 잘 챙겨주는 성격이 아니었는데 지금은 뭐 해달라고 하면 다 해준다. 군말 없이 한다. 병원도 가고 애들하고 여행도 다 간다”고 말해 아내를 향한 깊은 애정을 드러냈다.

박미선은 지난해 2월부터 건강상의 이유로 활동을 중단했다. 이후 지난해 11월 ‘유퀴즈 온 더 블럭’에 등장해 직접 유방암 투병 근황을 공개했다. 최근에는 방탄소년단(BTS)의 콘서트장을 찾은 모습을 공개하며 건강을 회복하고 있는 모습을 전했다.

강경민 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
박미선의 현재 치료 상태는?
TodayBest

  1. 이효리, ‘비매너’ 요가 수강생에 분노…SNS에 사진 공개

    thumbnail - 이효리, ‘비매너’ 요가 수강생에 분노…SNS에 사진 공개

  2. ‘800평 대저택’ 노주현, 29평 ‘실버타운’ 입주…“초호화 시설”

    thumbnail - ‘800평 대저택’ 노주현, 29평 ‘실버타운’ 입주…“초호화 시설”

  3. 중계 카메라 한 번 잡혔다가 인생 역전…‘월드컵 신데렐라’ 된 여성

    thumbnail - 중계 카메라 한 번 잡혔다가 인생 역전…‘월드컵 신데렐라’ 된 여성

  4. 불륜 들킨 남편 “아파트 줄게” 합의했는데…재개발 소식에 “무효” 어쩌나

    thumbnail - 불륜 들킨 남편 “아파트 줄게” 합의했는데…재개발 소식에 “무효” 어쩌나

  5. 강원서 파도에 휩쓸려간 고교생, 숨진 채 발견…실종 나흘만

    thumbnail - 강원서 파도에 휩쓸려간 고교생, 숨진 채 발견…실종 나흘만

  6. “삼전닉스, 샀다면 절대 팔지 말라”…‘뼈저린 후회’ 고백한 워런 버핏 제자

    thumbnail - “삼전닉스, 샀다면 절대 팔지 말라”…‘뼈저린 후회’ 고백한 워런 버핏 제자
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved