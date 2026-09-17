이동국 딸 재시 “우리 집 거덜나겠다”…출국 직전 뉴욕행 포기한 이유

사진=유튜브 ‘지금 몇시 재시’ 캡처

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전 축구선수 이동국의 딸 재시가 미국 패션 명문대 뉴욕 본교 진학을 앞두고 휴학을 결심한 배경을 상세히 전했다.지난 16일 유튜브 채널 ‘지금 몇시 재시’에는 ‘휴학했어요’라는 제목의 영상이 게재됐다. 공개된 영상에서 재시는 6개월 만에 근황을 알리며 미국 패션 명문대인 뉴욕패션기술대학교(FIT) 한국 캠퍼스 수료 후 뉴욕 본교 진학을 앞두고 휴학을 선택한 이유를 밝혔다.이날 재시는 휴학을 결심한 첫 번째 이유로 이른 나이에 진학했던 점을 꼽았다. 또래들이 대학에 입학할 나이에 재시는 송도 글로벌 캠퍼스 과정을 마치고 미국 본교 3학년 진학을 앞두고 있었다.그는 “18살에 학교를 들어왔는데, 바로 뉴욕을 가 버리면 한국에서 할 수 있는 경험들을 못 하고 가는 거였다”며 “가족들도 조금만 더 한국에서 경험을 쌓고 방향성을 확실히 정한 다음에 가도 늦지 않는다고 조언하셨다”고 설명했다. 그러면서 “갑자기 한 해 동안 사회 경험을 좀 더 해 보고 가도 괜찮겠다는 생각이 문득 들었다”고 덧붙였다.치솟았던 환율 문제도 결정적인 요인이었다고 고백했다. 재시는 “그때 당시 환율이 정말 미친 듯이 올라갔을 때였다”라며 “와 여기서 가면 진짜 우리 집 거덜 나겠다. 그래도 나름 장녀인데 그거는 제가 못 보겠는 거다. 뉴욕 너무 비싸다. 월세도 너무 비싸고”라고 현실적인 문제를 언급했다.1년 동안의 휴식기를 가지며 사회 경험을 쌓기로 결정한 그는 “이제 1년 정도 쉬고 가는 걸로 결정을 했다. 그래서 지금은 백수가 됐다”고 유쾌하게 근황을 전했다.앞서 이동국의 아내 이수진은 지난 9일 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 재시의 독립과 휴학 소식을 알렸다.당시 그는 “재시가 뉴욕행을 3일 앞두고 포기했다”며 “딸이 뭘 배우고 싶은지, 정말 필요한 공부가 뭔지 명확해졌을 때 다시 학교로 돌아가도 늦지 않다고 생각했다”고 휴학에 대한 지지 의사를 밝힌 바 있다.강경민 기자