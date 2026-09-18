한가인·김동준, 외할아버지까지 닮았나?…이국적 외모에 감탄

사진=유튜브 ‘자유부인 한가인’ 캡처

사진=유튜브 ‘자유부인 한가인’ 캡처

사진=유튜브 ‘자유부인 한가인’ 캡처

배우 한가인과 그룹 ‘제국의아이들’ 출신 김동준이 놀라운 도플갱어 싱크로율의 비밀을 밝혔다.지난 17일 유튜브 채널 ‘자유부인 한가인’에는 ‘드디어 남매로 밝혀진 도플갱어 한가인이 김동준 면회 가면 또 입원할까? (신병4)’라는 제목의 영상이 게재됐다.공개된 영상에서는 김동준이 출연 중인 작품에 한가인이 친누나라는 설정으로 특별 출연해 촬영에 임하는 모습이 그려졌다.촬영 중 두 사람은 출연 배우들과 함께 점심을 먹으며 화기애애한 담소를 나눴다. 이 과정에서 제작진은 댓글에 두 사람의 부모님의 외모를 궁금해하는 사람들이 많다고 언급하며 “부모님들이 그렇게 닮진 않았다. 전혀 다르게 생긴 부모님들 사이에서 똑같이 생긴 사람이 나온 것”이라고 말해 눈길을 끌었다.이를 들은 한가인은 “그것도 신기하다. 어떤 원리로 그렇게 된 거지?”라며 궁금해했고, 제작진은 “아니면 동준 님도 또 할아버지 쪽이…”라며 유전자의 신비를 언급했다. 이에 한가인은 “그러게. 너희는 누가 약간 이국적이냐”라고 질문을 던졌고, 김동준은 외할아버지를 꼽으며 “되게 이국적으로 생기셨다”고 답했다.이어 한가인 역시 “우리도 외할아버지가”라고 언급했고 한가인이 쏙 빼닮은 이국적인 외모의 외할아버지의 사진이 함께 등장했다. 김동준도 한가인의 외할아버지 사진을 직접 본 적이 있다고 밝히며 “너무 잘생기셨다”고 감탄했다.안타깝게도 김동준의 외할아버지 사진은 공개되지 않았지만, 이를 들은 제작진은 “알고 보니 외할아버지가 똑같이 생기신 것 아니냐”며 두 사람의 놀라운 닮은꼴 비결에 유쾌한 상상을 더했다.강경민 기자