[김동완의 오늘의 운세] 2025년 8월 10일

입력 2025 08 08 01:32
48년생 : 피로가 누적되는구나.

60년생 : 들뜨기 쉬우나 조심하라.

72년생 : 기쁜 소식을 듣겠다.

84년생 : 수익도 크고 풍족한 하루

96년생 : 조용히 맡은바 충실히 하라.



49년생 : 새로운 좋은 방향을 모색하라.

61년생 : 건강에 이상이 있겠으니 주의.

73년생 : 큰일을 성사해 낼 운이다.

85년생 : 베풀면서 살아라.

97년생 : 모임에 나가면 인기가 높다.

호랑이

50년생 : 너무 서두르지 마라.

62년생 : 임기웅변으로 상황을 극복하라.

74년생 : 미루어지던 일 해결된다.

86년생 : 대인관계에 힘써라.

98년생 : 주변 사람에게 마음을 써라.

토끼

51년생 : 먼저 화해하는 자세가 필요.

63년생 : 적극적으로 일을 추진하라.

75년생 : 한곳에 머물러라.

87년생 : 건강을 지켜야 한다.

99년생 : 시비가 생겨 걱정이 된다.



52년생 : 주변의 방해로 소망을 못 이룬다.

64년생 : 동남쪽의 행운의 좋은 방향.

76년생 : 시비에 말리지 말라.

88년생 : 침착하게 행동함이 필요.

00년생 : 친한 사람으로부터 배신당한다.



53년생 : 자기 주장을 너무 내세우지 마라.

65년생 : 애쓴 만큼 소득도 생기겠다.

77년생 : 일이 잘 처리되겠다.

89년생 : 과다지출이 예상된다.

01년생 : 과격한 행동 삼가라.



54년생 : 실언하지 말아라.

66년생 : 관용으로 베풀어라.

78년생 : 이득이 여기저기서 생긴다.

90년생 : 작은 이득이 있겠다.

02년생 : 전진은 보류하는 것이 좋겠다.



43년생 : 인덕이 많아 돕는 이가 많다.

55년생 : 분실사고를 주의하라.

67년생 : 확실하게 계획을 세워라.

79년생 : 일이 쉽게 이루어진다.

91년생 : 주머니 사정이 두둑해 진다.

원숭이

44년생 : 마음을 활짝 열어라. 그럼 이득이 있다.

56년생 : 관용적인 마음이 필요하다.

68년생 : 경영하는 일이 잘되겠다.

80년생 : 투지 있게 노력하라.

92년생 : 즉흥적인 행동을 삼가라.



45년생 : 자신의 마음먹기에 달려있다.

57년생 : 분실이나 사고에 주의하라.

69년생 : 말조심 해야겠다.

81년생 : 신체 리듬을 잘 조절하라.

93년생 : 말조심해야겠다.



46년생 : 노력하는 자에게 이길 자 없다.

58년생 : 생활의 리듬을 살려 주어라.

70년생 : 신수 왕성하게 잘된다.

82년생 : 모든 일이 맘먹은 대로 된다.

94년생 : 원하는 것 이루기 쉽다.

돼지

47년생 : 분수 지켜야 희망 있다.

59년생 : 구설수 두려우니 함부로 말하지 마라.

71년생 : 위축되기 쉬운 하루이다.

83년생 : 부족하면 배워라.

95년생 : 고생 끝에 낙이 오겠다.
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
