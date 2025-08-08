[김동완의 오늘의 운세] 2025년 8월 10일

48년생 : 피로가 누적되는구나.60년생 : 들뜨기 쉬우나 조심하라.72년생 : 기쁜 소식을 듣겠다.84년생 : 수익도 크고 풍족한 하루96년생 : 조용히 맡은바 충실히 하라.49년생 : 새로운 좋은 방향을 모색하라.61년생 : 건강에 이상이 있겠으니 주의.73년생 : 큰일을 성사해 낼 운이다.85년생 : 베풀면서 살아라.97년생 : 모임에 나가면 인기가 높다.호랑이50년생 : 너무 서두르지 마라.62년생 : 임기웅변으로 상황을 극복하라.74년생 : 미루어지던 일 해결된다.86년생 : 대인관계에 힘써라.98년생 : 주변 사람에게 마음을 써라.토끼51년생 : 먼저 화해하는 자세가 필요.63년생 : 적극적으로 일을 추진하라.75년생 : 한곳에 머물러라.87년생 : 건강을 지켜야 한다.99년생 : 시비가 생겨 걱정이 된다.52년생 : 주변의 방해로 소망을 못 이룬다.64년생 : 동남쪽의 행운의 좋은 방향.76년생 : 시비에 말리지 말라.88년생 : 침착하게 행동함이 필요.00년생 : 친한 사람으로부터 배신당한다.53년생 : 자기 주장을 너무 내세우지 마라.65년생 : 애쓴 만큼 소득도 생기겠다.77년생 : 일이 잘 처리되겠다.89년생 : 과다지출이 예상된다.01년생 : 과격한 행동 삼가라.54년생 : 실언하지 말아라.66년생 : 관용으로 베풀어라.78년생 : 이득이 여기저기서 생긴다.90년생 : 작은 이득이 있겠다.02년생 : 전진은 보류하는 것이 좋겠다.43년생 : 인덕이 많아 돕는 이가 많다.55년생 : 분실사고를 주의하라.67년생 : 확실하게 계획을 세워라.79년생 : 일이 쉽게 이루어진다.91년생 : 주머니 사정이 두둑해 진다.원숭이44년생 : 마음을 활짝 열어라. 그럼 이득이 있다.56년생 : 관용적인 마음이 필요하다.68년생 : 경영하는 일이 잘되겠다.80년생 : 투지 있게 노력하라.92년생 : 즉흥적인 행동을 삼가라.45년생 : 자신의 마음먹기에 달려있다.57년생 : 분실이나 사고에 주의하라.69년생 : 말조심 해야겠다.81년생 : 신체 리듬을 잘 조절하라.93년생 : 말조심해야겠다.46년생 : 노력하는 자에게 이길 자 없다.58년생 : 생활의 리듬을 살려 주어라.70년생 : 신수 왕성하게 잘된다.82년생 : 모든 일이 맘먹은 대로 된다.94년생 : 원하는 것 이루기 쉽다.돼지47년생 : 분수 지켜야 희망 있다.59년생 : 구설수 두려우니 함부로 말하지 마라.71년생 : 위축되기 쉬운 하루이다.83년생 : 부족하면 배워라.95년생 : 고생 끝에 낙이 오겠다.