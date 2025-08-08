logo
[김동완의 오늘의 운세] 2025년 8월 9일

입력 2025 08 08 01:32 수정 2025 08 08 01:32
48년생 : 횡재수가 있으니 기쁘다.

60년생 : 부지런히 움직이면 행운 따른다.

72년생 : 성공의 기회를 다시 잡는다.

84년생 : 복이 점차 다가오는 구나

96년생 : 활기차게 행동하라.



49년생 : 냉철한 판단력이 요구되는 날

61년생 : 생각했던 일들이 서서히 이루어진다.

73년생 : 아랫사람을 너무 비판하지 마라.

85년생 : 놀랄 일이 있으니 마음의 준비를 하도록.

97년생 : 심신을 편안히 하라.

호랑이

50년생 : 가족의 의견을 존중하라.

62년생 : 지나친 계획은 문제발생의 원인이다.

74년생 : 인기와 신뢰를 얻겠구나.

86년생 : 커다란 성과 있겠다.

98년생 : 힘이 들어도 한번 시작한 일은 놓지 마라.

토끼

51년생 : 몸과 마음이 편하구나.

63년생 : 지출이 과다하니 조심하라.

75년생 : 참고 견디는 것이 상책이다.

87년생 : 예상이 빗나가겠으니 주의하라.

99년생 : 뜻밖의 횡재를 얻겠구나.



52년생 : 소망한 일 잘 이루어지겠다.

64년생 : 이득이 많지 않아 성취감 없다.

76년생 : 조금만 참아라. 그럼 좋은날이 온다.

88년생 : 기다리는 법을 알아야한다.

00년생 : 모든 일에 신중을 기하라.



53년생 : 서서히 수입이 늘어나겠다.

65년생 : 노력이 바로 성공의 지름길이다.

77년생 : 은인의 도움 있겠다.

89년생 : 구설수 때문에 힘들겠다.

01년생 : 사람 사귀는 일에 신중 하라.



54년생 : 힘든 하루에서 탈출한다.

66년생 : 행복을 느끼고 가족과 즐겁다.

78년생 : 실천은 확실히 하는 게 좋겠다.

90년생 : 큰 수확을 얻게 되리라.

02년생 : 끝마무리에 조금 더 노력하라.



43년생 : 순수함을 지켜야겠다.

55년생 : 자만하지 말라.

67년생 : 복록이 창고에 쌓이겠구나.

79년생 : 소망한 일 잘 이루어지겠다.

91년생 : 집안이 화기애애하겠다.

원숭이

44년생 : 동쪽으로 출타하면 불리하다

56년생 : 하는 일은 더욱 더 활발하다.

68년생 : 행운이 당신을 기다리고 있다.

80년생 : 끝마무리에 조금 더 노력하라.

92년생 : 부당한 이득 챙기다 망신당한다.



45년생 : 현 상태를 유지하는 것이 유리.

57년생 : 이동의 변수가 생기겠구나.

69년생 : 허욕이 화를 불러들인다.

81년생 : 신수 왕성하고 운수대통이라.

93년생 : 마음 흐뭇하고 기쁜 소식 들리는구나.



46년생 : 하나의 행운도 놓치지 마라.

58년생 : 하늘이 도와주는 운세이다.

70년생 : 꾀하는 일마다 이루어진다.

82년생 : 운이 상승하는 시기

94년생 : 이웃과 함께 하는 것이 길하다.

돼지

47년생 : 이젠 조금 쉴 때가 됐다.

59년생 : 과격하게 나가다 망신수 있다.

71년생 : 얻고자 하는 것 구할 수 있다.

83년생 : 친한 사람이 시비를 건다.

95년생 : 너무 일을 벌이지 마라.
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
