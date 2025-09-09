[김동완의 오늘의 운세] 2025년 9월 9일

48년생 : 작은 이득이 있겠다.60년생 : 재물이 넘쳐나니 투자 과감히.72년생 : 최선을 다할 때 좋은 결과 있다.84년생 : 욕심은 겉으로 드러내지 마라.96년생 : 의욕가지고 추진하라. 소득이 생긴다.49년생 : 기쁜 소식 듣겠다.61년생 : 시비 거리가 생기나 해결된다.73년생 : 과격한 행동 삼가라.85년생 : 하루가 즐겁겠다.87년생 : 전진은 보류하는 것이 좋겠다.호랑이50년생 : 애쓴 만큼 소득도 생기겠다.62년생 : 누군가가 도와주겠구나.74년생 : 부귀를 겸비한 하루다.86년생 : 자신 있게 밀어부치면 대길하다.98년생 : 마음먹은 일 성공한다.토끼51년생 : 자기주장을 너무 내세우지 마라.63년생 : 집안에 경사가 있겠다.75년생 : 정도를 걸어야 길한 운세이다.87년생 : 매사에 확실히 임하라.99년생 : 자기 일에 충실하라. 만사형통이다.52년생 : 재물운이 들어온다.64년생 : 일이 잘 처리되겠다.76년생 : 횡재할 운이 왔구나.88년생 : 계획한대로 운이 상승한다.00년생 : 확실하게 계획을 세우면 귀인이 도와준다.53년생 : 남쪽에서 행운이 있겠다.65년생 : 재물이 생긴다.77년생 : 주변에서 인기가 넘친다.89년생 : 좋은 기회 생긴다.01년생 : 관록운이 따르니 주변에서 인정.54년생 : 마음을 너그럽게 가지면 소득이 생긴다.66년생 : 친구로부터 기쁜 소식 듣는다.78년생 : 포기 말고 밀고 나가라.90년생 : 만사가 잘 진행되겠다.02년생 : 충분한 검토 후에 실행하라.43년생 : 때를 기다리면 행운 있다.55년생 : 마음을 활짝 열면 횡재운이 있다.67년생 : 추진하는 일 성공한다.79년생 : 꼼꼼이 살펴야 탈이 없다.91년생 : 경영하는 일 잘 추진되겠다.원숭이44년생 : 일이 잘 풀려 기쁨 넘친다.56년생 : 투자는 대길하다.68년생 : 귀인이 나타나겠다.80년생 : 넉넉한 마음을 가지면 행운이 있다.92년생 : 근심 없어지고 기쁨 찾는다.45년생 : 건강관리에 힘써라. 기쁜날이 되겠다.57년생 : 차분히 일을 풀어나가면 길하다.69년생 : 근심걱정이 전혀 없다.81년생 : 친구의 도움 받아 일 처리된다.93년생 : 주머니 사정이 두둑해진다.46년생 : 심신을 편안히 가져라.58년생 : 귀인이 도와주니 대길.70년생 : 복이 충만하고 신수 좋다.82년생 : 즐겁고 만족한 기쁨 누린다.94년생 : 기다리던 일에 기회가 찾아온다.돼지47년생 : 경사스러운 일 생기겠다.59년생 : 친지와 즐거움 나눈다.71년생 : 성공을 향해 힘껏 달려라.83년생 : 부지런히 움직이면 큰 성과 있다.95년생 : 희망의 빛이 보인다.