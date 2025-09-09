logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

한식당인데 ‘욱일기’ 인테리어…서경덕 교수 일침 “주인은 한국인 아닐 것”

유승하 인턴기자
입력 2025 09 09 14:50 수정 2025 09 09 14:50
기사 소리로 듣기
다시듣기
루마니아에 문을 연 한식당 내부에 욱일기가 그려져 있는 모습. 서경덕 교수 인스타그램 캡처
루마니아에 문을 연 한식당 내부에 욱일기가 그려져 있는 모습. 서경덕 교수 인스타그램 캡처


루마니아 제2의 도시 클루지나포카에 문을 연 한식당이 내부 장식으로 일본 국군주의의 상징인 욱일기를 사용해 논란이 되고 있다.

9일 서경덕 성신여대 교수는 소셜미디어(SNS)를 통해 “루마니아에 거주하는 교민들이 제보해주셔서 알게 됐다”며 “식당의 이름은 ‘Bite me Korea’로 한국식 핫도그를 판매하고 있다”라고 밝혔다.

그는 “식당 내부 인테리어가 전형적인 일본식이며 특히 일본 국군주의의 상징인 욱일기가 그려져 있다”고 비판했다.

그러면서 “한류가 전 세계적으로 뻗어나가는 시점에서 한식당의 이런 엉터리 인테리어는 루마니아인들에게 오해를 불러일으킬 수 있다”고 부연했다.

서경덕 성신여대 교수. 서경덕 교수 인스타그램 캡처
서경덕 성신여대 교수. 서경덕 교수 인스타그램 캡처


또한 서경덕 교수는 “유럽에서 한식당을 운영하는 중국인들도 문제가 심각하다”고 지적했다.

그는 “중국풍 인테리어뿐만 아니라 메뉴판에는 잘못된 한글 표기가 많다”며 “이런 식당들의 주인이 한국인은 아닐 것”이라고 밝혔다.

서경덕 교수는 “현지인이 한류를 이용해 장사하는 것은 뭐라고 할 수 없지만, 잘못된 한국 문화를 전파하는 것은 반드시 지적해 시정해야 한다”라고 강조했다.

이어 “‘케이팝 데몬 헌터스’를 통해 한국의 김밥, 라면 등 한식이 전 세계에서 주목받고 있는 지금, 엉터리 한식당에 꾸준히 항의해 잘못된 점을 바꿔나가겠다”라고 덧붙였다.

유승하 인턴기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. 박보검, 최태원 동거인과 ‘다정한 모습’ 포착…활짝 웃더니

    thumbnail - 박보검, 최태원 동거인과 ‘다정한 모습’ 포착…활짝 웃더니

  2. 파도 덮치는 순간…고현정, 바다 뛰어든 6살 아이 구했다

    thumbnail - 파도 덮치는 순간…고현정, 바다 뛰어든 6살 아이 구했다

  3. 심수창, 결혼 7년 만에 이혼했다…“최강야구에 전념”

    thumbnail - 심수창, 결혼 7년 만에 이혼했다…“최강야구에 전념”

  4. 대도서관 ‘부검 결과’ 나왔다…국과수가 경찰에 밝힌 소견

    thumbnail - 대도서관 ‘부검 결과’ 나왔다…국과수가 경찰에 밝힌 소견

  5. 첫 복싱대회서 쓰러진 중학생 ‘의식불명’…아버지, 링 위서 자해

    thumbnail - 첫 복싱대회서 쓰러진 중학생 ‘의식불명’…아버지, 링 위서 자해

  6. “엉덩이 작은 여자가 좋다”던 최홍만, ♥썸 타는 여성 생겼다

    thumbnail - “엉덩이 작은 여자가 좋다”던 최홍만, ♥썸 타는 여성 생겼다
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved