logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

[김동완의 오늘의 운세] 2025년 12월 12일

입력 2025 12 12 01:09 수정 2025 12 12 01:09
기사 소리로 듣기
다시듣기




48년생 : 자만심은 삼가라. 작은 말이 큰 실수 부를 수 있다.

60년생 : 노력한 만큼 결실이 있으니 꾸준히 가라.

72년생 : 성급함보다 기다림이 유리하다.

84년생 : 가족과의 화합에 신경 쓰면 운이 오른다.

96년생 : 당장은 한걸음 물러서는 것이 안전하다.



49년생 : 운세는 강하나 재물운은 조심해야 한다.

61년생 : 일찍 귀가하는 것이 길하다.

73년생 : 주색이나 유흥에 빠지면 신용에 흠 생긴다.

85년생 : 하는 일마다 수월하게 풀려나간다.

97년생 : 분위기에 들뜨지 않는 것이 현명하다.

호랑이

50년생 : 새로운 인연이 생기겠다.

62년생 : 귀인의 도움을 받는 운세.

74년생 : 재물이 넘치나 나눔이 복을 키운다.

86년생 : 가까운 사람일수록 경계해야 한다.

98년생 : 지금까지의 기준이나 판단을 조정할 때.

토끼

51년생 : 당장은 어렵지만 곧 호전된다.

63년생 : 전화위복의 기회 온다.

75년생 : 활발하게 움직일수록 소득 있다.

87년생 : 집안에 기쁜 소식이 찾아드는 운.

99년생 : 약속이나 계획이 다소 늦춰질 수 있다.



52년생 : 시비·충돌 조심할 것.

64년생 : 즐거움과 여유가 깃든 하루.

76년생 : 동업과 협력은 신중히.

88년생 : 이동이나 환경의 변화가 도움이 된다.

00년생 : 새로운 인연 운 상승.



53년생 : 복과 재물이 들어온다.

65년생 : 노력에 대한 보답이 따르겠다.

77년생 : 소득은 작으나 희망은 지속된다.

89년생 : 사람과의 마찰에 주의하라.

01년생 : 좋은 친구·귀인을 만나게 된다.



54년생 : 운세가 모아지니 성과가 있다.

66년생 : 조언을 들을 때와 아닌 때를 구분하라.

78년생 : 기다리던 소식이 찾아온다.

90년생 : 고민은 시간이 해결한다.

02년생 : 서로의 이해가 관계를 부드럽게 한다.



43년생 : 주변의 말이나 시비를 피하는 것이 좋다.

55년생 : 일이 수월하게 풀리니 걱정 마라.

67년생 : 건강과 안전에 특히 유의하라.

79년생 : 무리한 목표는 지양하라.

91년생 : 욕심을 비우면 운이 정돈된다.

원숭이

44년생 : 지금은 현상유지가 가장 안전하다.

56년생 : 자신의 리듬대로 밀고 나가라.

68년생 : 상대의 의견을 존중할수록 길하다.

80년생 : 만족할 일과 기쁨이 많겠다.

92년생 : 마음을 가볍게 가지는 것이 복이다.



45년생 : 행운이 들어오는 날.

57년생 : 확장이나 확대는 길하다.

69년생 : 얻는 것과 잃는 것이 균형을 이룬다.

81년생 : 말조심·대인관계 주의.

93년생 : 작은 시비도 크게 번질 수 있다.



46년생 : 명예운이 따르니 체면이 선다.

58년생 : 재물은 북동쪽에서 생긴다.

70년생 : 집안에 반가운 경사가 있다.

82년생 : 감정이 안정되며 만족감이 크다.

94년생 : 조급함을 버리면 행운이 스며든다.

돼지

47년생 : 과한 이동은 손실 부른다.

59년생 : 재물운이 강하게 들어온다.

71년생 : 대인관계는 신중해야 유리하다.

83년생 : 포기하지 않으면 길이 열린다.

95년생 : 남의 일에 간섭하지 않는 것이 상책.
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. 정형돈, 성형수술 직후 사진 공개…눈 퉁퉁 부어 “일주일간 못 나가”

    thumbnail - 정형돈, 성형수술 직후 사진 공개…눈 퉁퉁 부어 “일주일간 못 나가”

  2. “주사이모와 일면식 없다”는 정재형, 박나래 전 매니저 증언 들어보니

    thumbnail - “주사이모와 일면식 없다”는 정재형, 박나래 전 매니저 증언 들어보니

  3. 신정환, 복귀 본격화…탁재훈과 8년만에 재회→유튜브 출연

    thumbnail - 신정환, 복귀 본격화…탁재훈과 8년만에 재회→유튜브 출연

  4. “출근시간 안 지켰다” 매일 40분 일찍 온 직원 해고한 회사…法 “정당”

    thumbnail - “출근시간 안 지켰다” 매일 40분 일찍 온 직원 해고한 회사…法 “정당”

  5. “지하철서 모르는 사람이 팔에 피 묻히고 가” 충격…감염병 공포 퍼진 ‘유명 여행지’

    thumbnail - “지하철서 모르는 사람이 팔에 피 묻히고 가” 충격…감염병 공포 퍼진 ‘유명 여행지’

  6. 롯데백화점 “손님, ‘노조 조끼’ 벗으세요…출입 불가입니다”

    thumbnail - 롯데백화점 “손님, ‘노조 조끼’ 벗으세요…출입 불가입니다”
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved