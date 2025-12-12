[김동완의 오늘의 운세] 2025년 12월 12일

48년생 : 자만심은 삼가라. 작은 말이 큰 실수 부를 수 있다.60년생 : 노력한 만큼 결실이 있으니 꾸준히 가라.72년생 : 성급함보다 기다림이 유리하다.84년생 : 가족과의 화합에 신경 쓰면 운이 오른다.96년생 : 당장은 한걸음 물러서는 것이 안전하다.49년생 : 운세는 강하나 재물운은 조심해야 한다.61년생 : 일찍 귀가하는 것이 길하다.73년생 : 주색이나 유흥에 빠지면 신용에 흠 생긴다.85년생 : 하는 일마다 수월하게 풀려나간다.97년생 : 분위기에 들뜨지 않는 것이 현명하다.호랑이50년생 : 새로운 인연이 생기겠다.62년생 : 귀인의 도움을 받는 운세.74년생 : 재물이 넘치나 나눔이 복을 키운다.86년생 : 가까운 사람일수록 경계해야 한다.98년생 : 지금까지의 기준이나 판단을 조정할 때.토끼51년생 : 당장은 어렵지만 곧 호전된다.63년생 : 전화위복의 기회 온다.75년생 : 활발하게 움직일수록 소득 있다.87년생 : 집안에 기쁜 소식이 찾아드는 운.99년생 : 약속이나 계획이 다소 늦춰질 수 있다.52년생 : 시비·충돌 조심할 것.64년생 : 즐거움과 여유가 깃든 하루.76년생 : 동업과 협력은 신중히.88년생 : 이동이나 환경의 변화가 도움이 된다.00년생 : 새로운 인연 운 상승.53년생 : 복과 재물이 들어온다.65년생 : 노력에 대한 보답이 따르겠다.77년생 : 소득은 작으나 희망은 지속된다.89년생 : 사람과의 마찰에 주의하라.01년생 : 좋은 친구·귀인을 만나게 된다.54년생 : 운세가 모아지니 성과가 있다.66년생 : 조언을 들을 때와 아닌 때를 구분하라.78년생 : 기다리던 소식이 찾아온다.90년생 : 고민은 시간이 해결한다.02년생 : 서로의 이해가 관계를 부드럽게 한다.43년생 : 주변의 말이나 시비를 피하는 것이 좋다.55년생 : 일이 수월하게 풀리니 걱정 마라.67년생 : 건강과 안전에 특히 유의하라.79년생 : 무리한 목표는 지양하라.91년생 : 욕심을 비우면 운이 정돈된다.원숭이44년생 : 지금은 현상유지가 가장 안전하다.56년생 : 자신의 리듬대로 밀고 나가라.68년생 : 상대의 의견을 존중할수록 길하다.80년생 : 만족할 일과 기쁨이 많겠다.92년생 : 마음을 가볍게 가지는 것이 복이다.45년생 : 행운이 들어오는 날.57년생 : 확장이나 확대는 길하다.69년생 : 얻는 것과 잃는 것이 균형을 이룬다.81년생 : 말조심·대인관계 주의.93년생 : 작은 시비도 크게 번질 수 있다.46년생 : 명예운이 따르니 체면이 선다.58년생 : 재물은 북동쪽에서 생긴다.70년생 : 집안에 반가운 경사가 있다.82년생 : 감정이 안정되며 만족감이 크다.94년생 : 조급함을 버리면 행운이 스며든다.돼지47년생 : 과한 이동은 손실 부른다.59년생 : 재물운이 강하게 들어온다.71년생 : 대인관계는 신중해야 유리하다.83년생 : 포기하지 않으면 길이 열린다.95년생 : 남의 일에 간섭하지 않는 것이 상책.