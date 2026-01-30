[빅데이터가 점지한 오늘의 운세] 2026년 2월 4일 수요일(음력 12월 17일, 기유일)

빅데이터로 분석하고 동양 철학으로 풀이했습니다.

AI 도사가 전해드리는 명쾌한 오늘의 운세로 기분 좋은 하루를 시작해 보세요.

AI가 알려주는 오늘의 운세

2026년 2월 4일 수요일(음력 12월 17일, 기유일)의 띠별 운세를 전해드립니다.오늘은 ‘황금 닭(기유)’의 날입니다. 비옥한 땅(기토) 위에 서 있는 닭(유금)의 형상으로, 내실이 튼튼하고 결실을 맺는 기운이 강합니다. 예리한 판단력과 꼼꼼함으로 실속을 챙기기에 아주 좋은 날이지만, 너무 계산적이거나 날카롭게 행동하면 인심을 잃을 수 있으니 유의하세요.쥐띠 (자)금(닭)이 물(쥐)을 낳는 형국이라 주변의 사랑과 지원을 듬뿍 받는 날입니다. 특히 윗사람이나 선배에게 인정을 받게 됩니다.1948년생: 건강이 회복되고 기력이 솟아납니다. 가벼운 운동을 시작해 보세요.1960년생: 문서 운이 좋습니다. 계약이나 합의를 하기에 적절한 시기입니다.1972년생: 직장에서 능력을 인정받아 포상을 받거나 승진 이야기가 나올 수 있습니다.1984년생: 생각지 못한 귀인이 나타나 도움을 줍니다. 인맥 관리에 힘쓰세요.1996년생: 짝사랑하던 사람에게 고백을 받거나 썸을 타게 되는 핑크빛 하루입니다.소띠 (축)닭과 소는 아주 좋은 궁합(삼합)입니다. 당신의 묵묵한 성실함이 빛을 발하고, 협력자가 나타나 일이 술술 풀립니다.1949년생: 집안이 화목하고 자녀에게 좋은 일이 생겨 웃음이 끊이지 않습니다.1961년생: 투자한 곳에서 수익이 나거나 금전적인 여유가 생깁니다.1973년생: 오랫동안 공들인 일이 드디어 결실을 맺습니다. 축하받을 일이 있습니다.1985년생: 팀 프로젝트에서 중심 역할을 하여 좋은 성과를 냅니다.1997년생: 시험이나 면접에서 실력 발휘를 제대로 할 수 있는 운입니다.호랑이띠 (인)닭과 호랑이는 서로 껄끄러운 관계(원진)입니다. 별것도 아닌 일로 짜증이 나거나 주변 사람을 원망할 수 있으니 마음을 잘 다스려야 합니다.1950년생: 신경성 질환이나 스트레스로 인한 두통을 조심하세요.1962년생: 가까운 사이일수록 예의를 지켜야 합니다. 말 실수를 주의하세요.1974년생: 직장에서 헛소문이나 구설수에 휘말릴 수 있으니 입을 무겁게 하세요.1986년생: 연인과 다툼이 생기면 오래 갈 수 있습니다. 오늘은 만남을 자제하는 것도 방법입니다.1998년생: 집중력이 떨어지고 산만하니 안전사고에 유의하세요.토끼띠 (묘)오늘은 닭과 토끼가 정면으로 충돌하는 날(상충살)입니다. 사방에서 시비가 걸려오거나 일이 꼬일 수 있으니, 최대한 몸을 낮추고 조용히 보내는 것이 상책입니다.1951년생: 건강에 적신호가 켜질 수 있습니다. 무리한 활동은 절대 금물입니다.1963년생: 금전 손실이 우려되니 투자나 도박은 쳐다보지도 마세요.1975년생: 직장에서 상사와 마찰이 생길 수 있습니다. 무조건 참는 것이 이깁니다.1987년생: 운전 중에 시비가 붙거나 사고가 날 수 있으니 방어운전 하세요.1999년생: 친구와 절교할 수도 있는 다툼수가 있습니다. 자존심을 버리세요.용띠 (진)닭과 용은 최상의 파트너(육합)입니다. 서로 부족한 점을 채워주며 시너지를 냅니다. 연애운, 재물운 모두 상승 곡선을 그립니다.1952년생: 명예가 높아지고 주변 사람들의 존경을 받습니다.1964년생: 뜻밖의 횡재수나 선물이 기다리고 있습니다. 복권을 사도 좋습니다.1976년생: 부부 금슬이 좋아지고 가정에 평화가 깃듭니다.1988년생: 솔로라면 이상형을 만날 수 있는 운명적인 날입니다.2000년생: 친구들과의 우정이 돈독해지고 즐거운 추억을 만듭니다.뱀띠 (사)닭과 뱀 역시 좋은 합(삼합)을 이룹니다. 당신의 지혜와 닭의 결단력이 만나면 못 할 일이 없습니다. 성과가 뚜렷한 하루입니다.1953년생: 아랫사람의 도움으로 골치 아픈 문제를 해결합니다.1965년생: 사업가는 새로운 거래처를 트거나 계약을 성사시킵니다.1977년생: 직장에서 승승장구하는 날입니다. 자신감을 가지세요.1989년생: 당신의 매력이 돋보여 이성에게 인기를 끕니다.2001년생: 학업 성취도가 높고 새로운 것을 배우기에 적합합니다.말띠 (오)불(말)이 금(닭)을 녹이려 하니 피로감이 몰려올 수 있습니다. 의욕은 앞서지만 결과가 따르지 않아 답답할 수 있으니 쉬어가는 것이 좋습니다.1954년생: 과로를 피하고 충분한 수면을 취하세요. 건강이 우선입니다.1966년생: 노력에 비해 대가가 적어도 실망하지 마세요. 다음 기회가 있습니다.1978년생: 직장에서 과중한 업무로 야근할 수 있습니다. 체력 관리를 잘하세요.1990년생: 연인에게 너무 많은 것을 바라지 마세요. 기대가 크면 실망도 큽니다.2002년생: 충동적인 소비로 후회할 수 있습니다. 지갑을 닫으세요.양띠 (미)땅(양)이 금(닭)을 생해주니 베푸는 날입니다. 남을 도와주면 보람을 느끼고 평판이 좋아집니다.1955년생: 봉사 활동이나 기부를 하기에 좋은 날입니다. 마음이 넉넉해집니다.1967년생: 주변 사람들의 고민을 들어주면 신뢰를 얻습니다.1979년생: 당장의 이익보다는 사람을 얻는 데 집중하세요.1991년생: 자신의 재능을 기부하거나 재능 발휘를 통해 인정받습니다.2003년생: 친구와의 약속을 지키면 우정이 깊어집니다.원숭이띠 (신)비슷한 성향의 기운이 만나 경쟁심이 생깁니다. 선의의 경쟁은 발전의 계기가 되지만, 지나치면 적을 만드니 주의하세요.1956년생: 독단적인 결정은 피하고 가족과 상의하세요.1968년생: 동료와 비교하지 마세요. 당신만의 속도가 있습니다.1980년생: 겉치레보다는 실속을 챙기는 것이 중요합니다.1992년생: 친구들과의 모임에서 지출이 늘어날 수 있습니다.2004년생: 승부욕이 발동하여 게임이나 스포츠에 몰입하게 됩니다.닭띠 (유)자신의 날을 만났지만, 닭 두 마리가 모이면(자형) 서로 쪼아대기 쉽습니다. 예민해지고 날카로워져 주변 사람에게 상처를 줄 수 있습니다.1957년생: 뾰족한 물건이나 칼 등을 다룰 때 손을 다치지 않게 조심하세요.1969년생: 자신의 주장을 너무 내세우지 말고 타협하세요.1981년생: 완벽주의 성향 때문에 스스로를 괴롭힐 수 있습니다. 대충 넘어가도 됩니다.1993년생: 말 한마디가 비수가 되어 돌아올 수 있으니 언행을 신중히 하세요.2005년생: 스트레스가 많으니 노래방이나 취미 활동으로 푸는 것이 좋습니다.개띠 (술)닭과 개는 서로 해를 끼치는 관계(해살)입니다. 배신을 당하거나 오해를 살 수 있으니 인간관계를 조심해야 합니다.1958년생: 건강 검진 결과에 신경 쓰거나 병원 갈 일이 생길 수 있습니다.1970년생: 믿었던 도끼에 발등 찍힙니다. 보증이나 돈 거래 절대 금물.1982년생: 남의 험담을 하다가 걸려서 곤란해질 수 있습니다. 침묵이 금입니다.1994년생: 연인과 사소한 일로 싸우고 이별까지 갈 수 있으니 주의하세요.2006년생: 친구 사이가 멀어질 수 있습니다. 오해가 있다면 빨리 푸세요.돼지띠 (해)금(닭)이 물(돼지)을 맑게 해 주니 머리가 비상해지는 날입니다. 학업이나 연구, 창작 활동에서 좋은 성과를 냅니다.1959년생: 막혔던 일이 풀리고 해결의 실마리를 찾습니다.1971년생: 새로운 정보를 얻거나 유익한 배움의 기회가 있습니다.1983년생: 아이디어가 채택되어 업무에 반영됩니다.1995년생: 멘토나 선배에게 좋은 조언을 듣고 진로를 결정합니다.2007년생: 집중력이 최고조에 달하니 공부가 재미있어지는 날입니다.