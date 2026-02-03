logo
[김동완의 오늘의 운세] 2026년 2월 3일

입력 2026 02 03 01:44 수정 2026 02 03 01:44
48년생 : 마음에 드는 일에 몰두하면 기쁨이 커진다.

60년생 : 만족스러운 성과가 찾아와 미소 짓게 된다.

72년생 : 베풀수록 돌아오는 복을 느끼게 된다.

84년생 : 몸을 조금 움직이면 기운이 한결 가벼워진다.

96년생 : 취미나 운동으로 스트레스를 풀어봐라.



49년생 : 낙심 말고 차분히 기다리면 길이 열린다.

61년생 : 재정에 이득이 생겨 마음이 놓인다.

73년생 : 이동보다는 머무름이 안정에 도움이 된다.

85년생 : 인내가 쌓이면 좋은 결과로 이어진다.

97년생 : 주저하지 말고 한걸음 앞으로 나아가라.

호랑이

50년생 : 꾸준한 노력 끝에 결실을 보는 날이다.

62년생 : 위험한 선택은 피하고 안전한 길을 택해라.

74년생 : 타인의 의견에 귀 기울이면 시야가 넓어진다.

86년생 : 윗사람의 조언이 도움 되는 날이다.

98년생 : 여유 있는 태도로 준비하면 마음이 편안하다.

토끼

51년생 : 분실 예방을 위해 정리를 한 번 더 하라.

63년생 : 오늘은 과감한 결정보다 한템포 쉬어가는 날이다.

75년생 : 생각지 못한 이익이 생겨 마음이 놓인다.

87년생 : 순리대로 움직이면 자연스레 운이 따른다.

99년생 : 베푼 마음이 돌아와 따뜻함을 느낀다.



52년생 : 겸손한 태도가 신뢰를 더욱 두텁게 한다.

64년생 : 분주하지만 보람 있는 하루가 된다.

76년생 : 재물보다는 관계를 우선하면 편안하다.

88년생 : 바쁠수록 우선순위를 정하면 도움이 된다.

00년생 : 빠른 대응이 좋은 결과를 부르는 날이다.



53년생 : 건강 신호를 잘 살피면 금세 회복된다.

65년생 : 막혀 있던 일이 조금씩 풀려간다.

77년생 : 기다림 속에서도 기회가 자라나고 있다.

89년생 : 꾸준히 밀면 성과가 보이기 시작한다.

01년생 : 감정적 판단보다 한 번 더 생각하라.



54년생 : 며칠 안에 해결될 일이니 마음 놓아라.

66년생 : 생활에 작은 여유가 생겨 기분이 가벼워진다.

78년생 : 인기가 올라가니 주변 관계가 활기차다.

90년생 : 노력의 대가가 조금씩 눈앞에 드러난다.

02년생 : 이른 시간의 시작이 행운을 부른다.



43년생 : 비밀은 가볍게 나누지 않는 편이 좋다.

55년생 : 서서히 인정이 쌓이며 존재감이 커진다.

67년생 : 윗사람의 칭찬이 힘이 되어주는 날이다.

79년생 : 자신감을 갖고 나아가면 길이 열린다.

91년생 : 인내와 용기가 함께 필요하지만 보람 크다.

원숭이

44년생 : 쌓아온 경험 덕에 좋은 결실을 얻는다.

56년생 : 양보하는 마음이 관계를 더욱 단단히 한다.

68년생 : 신념을 지키며 움직이면 성과가 따른다.

80년생 : 작은 희생이지만 결국 복으로 돌아온다.

92년생 : 사소한 일은 흘려보내야 마음이 편안하다.



45년생 : 짧은 외출이 마음을 환하게 해줄 수 있다.

57년생 : 집안에 머무르면 안정을 더 느끼게 된다.

69년생 : 여러 일에 마음을 나누기보다 우선순위를 둬라.

81년생 : 주변 도움으로 막힌 일이 풀려나간다.

93년생 : 도움을 받을 땐 고마움을 솔직히 전하라.



46년생 : 답답했던 기운이 조금씩 풀려나가는 하루.

58년생 : 성급함을 줄이면 실수가 크게 줄어든다.

70년생 : 순조로운 흐름 덕에 마음이 한결 가벼워진다.

82년생 : 기쁜 소식이 찾아와 가족과 나누게 된다.

94년생 : 남의 말보다 자신의 눈으로 확인하라.

돼지

47년생 : 문서나 계약에서 이득이 생길 수 있다.

59년생 : 자신감을 갖고 추진하면 길이 열린다.

71년생 : 뜻하는 바가 순조롭게 흘러가는 기운이다.

83년생 : 때를 기다리면 좋은 기회가 돌아온다.

95년생 : 오늘은 전반적으로 밝은 기운이 감돈다.
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
