[빅데이터가 점지한 오늘의 운세] 2026년 2월 21일 토요일(음력 1월 5일, 병인일)

빅데이터로 분석하고 동양 철학으로 풀이했습니다.

AI 도사가 전해드리는 명쾌한 오늘의 운세로 기분 좋은 하루를 시작해 보세요.

AI가 알려주는 오늘의 운세

2026년 2월 21일 토요일(음력 1월 5일, 병인일)의 띠별 운세를 전해드립니다.오늘은 ‘붉은 호랑이(병인)’의 날입니다. 뜨거운 태양(병화) 아래 숲속을 누비는 호랑이(인목)의 형상으로, 열정과 추진력이 넘치는 날입니다. 역동적인 기운이 강해 새로운 일을 도모하거나 활동적인 주말을 보내기에 제격입니다. 다만, 기운이 너무 강해 독단적으로 행동할 수 있으니 주변을 배려하는 여유가 필요합니다.쥐띠 (자)물(쥐)이 나무(호랑이)를 키워주는 형국이라 분주하지만 실속이 따릅니다. 당신의 재능을 발휘할 기회가 오고, 주변의 인정을 받게 됩니다.1948년생: 아랫사람이나 자녀에게 경사가 생겨 기쁨을 나눕니다.1960년생: 새로운 모임이나 활동에 참여하면 활력을 얻습니다.1972년생: 직장이나 사업에서 좋은 아이디어가 떠올라 성과로 이어집니다.1984년생: 너무 앞서 나가면 시기를 살 수 있으니 겸손한 태도를 유지하세요.1996년생: 연애운이 좋습니다. 마음에 드는 이성에게 적극적으로 다가가 보세요.소띠 (축)호랑이가 흙(소)을 누르는 기운이라 심리적인 압박감을 느낄 수 있습니다. 뜻대로 되지 않아도 조급해하지 말고 묵묵히 버티면 결국 이겨냅니다.1949년생: 건강, 특히 위장병이나 소화 불량을 조심하세요.1961년생: 고집을 부리면 고립됩니다. 주변 사람들의 조언을 경청하세요.1973년생: 금전적인 지출이 늘어날 수 있습니다. 충동구매를 자제하세요.1985년생: 직장에서 상사의 지시가 부담스러워도 오늘은 따르는 것이 좋습니다.1997년생: 친구와 비교하지 마세요. 당신만의 속도가 중요합니다.호랑이띠 (인)자신의 날을 만났지만, 호랑이 두 마리가 숲에 있는 격이라 경쟁심이 발동합니다. 자존심 대결을 피하고 협력하면 더 큰 성과를 낼 수 있습니다.1950년생: 옛 친구를 만나 회포를 풀고 즐거운 시간을 보냅니다.1962년생: 명예욕이 강해지지만, 과욕은 금물입니다.1974년생: 리더십을 발휘하여 모임을 주도하지만 독단은 피하세요.1986년생: 경쟁자가 나타나도 당당하게 맞서세요. 승산이 있습니다.1998년생: 새로운 도전을 하기에 좋은 날입니다. 용기를 내세요.토끼띠 (묘)호랑이와 토끼는 같은 나무의 기운으로 서로 의지가 됩니다. 대인관계가 원만해지고, 친구나 동료와 함께하면 시너지 효과가 큽니다.1951년생: 집안이 화목하고 편안한 주말을 보냅니다.1963년생: 뜻밖의 귀인이 나타나 도움을 주니 근심이 사라집니다.1975년생: 팀워크가 빛을 발하는 날입니다. 협력하면 어려운 일도 해결됩니다.1987년생: 친구들과의 약속이 생활의 활력소가 됩니다. 즐겁게 어울리세요.1999년생: 인기가 많아지고 주변 사람들의 호감을 사는 날입니다.용띠 (진)호랑이와 용은 서로 기싸움을 하는 관계(용호상박)입니다. 의견 충돌이 생길 수 있으니 한 발 물러서는 지혜가 필요합니다.1952년생: 남의 말에 휘둘리지 말고 주관을 지키는 것이 중요합니다.1964년생: 투자나 금전 거래는 신중해야 합니다. 손실 위험이 있습니다.1976년생: 직장에서 라이벌과 부딪칠 수 있으나 유연하게 대처하세요.1988년생: 연인과 주도권 싸움을 하지 마세요. 사랑은 배려입니다.2000년생: 학업에 집중이 잘 안 되고 마음이 붕 뜰 수 있습니다.뱀띠 (사)호랑이와 뱀은 서로 해를 끼치거나 꼬이는 관계(인사형)입니다. 성급하게 행동하면 실수가 따르고 배신을 당할 수도 있으니 인간관계를 조심하세요.1953년생: 건강, 특히 심혈관 계통에 유의하고 안정을 취하세요.1965년생: 믿었던 사람에게 비밀을 털어놓지 마세요. 말이 새어 나갑니다.1977년생: 일이 잘 풀리는 듯하다가 막힐 수 있습니다. 끝까지 긴장하세요.1989년생: 말 한마디로 구설수에 오를 수 있으니 언행을 각별히 조심해야 합니다.2001년생: 유혹에 빠지기 쉬운 날입니다. 중심을 잘 잡으세요.말띠 (오)호랑이와 말은 아주 좋은 합(삼합)을 이룹니다. 당신의 열정에 호랑이의 추진력이 더해져 거침없이 나아가는 대길의 날입니다.1954년생: 여행이나 나들이를 떠나기에 아주 좋은 날입니다.1966년생: 꼬였던 문제가 술술 풀리고 해결의 실마리를 찾습니다.1978년생: 직장에서 승진이나 포상 등 좋은 기회가 찾아옵니다.1990년생: 솔로라면 소개팅이나 모임에서 이상형을 만날 수 있습니다.2002년생: 친구들과의 우정이 돈독해지고 즐거운 추억을 만듭니다.양띠 (미)호랑이가 흙(양)을 극하는 형국이라 스트레스를 받을 수 있습니다. 무리한 욕심을 버리고 현상 유지에 힘쓰는 것이 좋습니다.1955년생: 금전 손실이 우려되니 보증이나 투자는 절대 금물입니다.1967년생: 주변 사람들과 불필요한 논쟁을 피하세요. 이겨도 상처만 남습니다.1979년생: 주말임에도 일거리가 생길 수 있습니다. 차분하게 처리하세요.1991년생: 연인에게 집착하거나 의심하면 사이가 멀어집니다.2003년생: 공부가 손에 잡히지 않으니 잠시 머리를 식히고 오세요.원숭이띠 (신)오늘은 호랑이와 원숭이가 정면으로 충돌하는 날(인신충)입니다. 변화와 변동이 심하고, 사고수나 다툼수가 있으니 매사 조심하고 안전을 최우선으로 하세요.1956년생: 장거리 이동이나 운전은 피하는 것이 좋습니다. 낙상 주의.1968년생: 부부 싸움이 커질 수 있으니 욱하는 성질을 죽이세요.1980년생: 직장 동료나 친구와 마찰이 생길 수 있습니다. 참는 것이 이깁니다.1992년생: 계획했던 일이 틀어질 수 있습니다. 플랜 B를 준비하세요.2004년생: 친구와 절교할 수도 있는 위기가 올 수 있습니다. 말을 아끼세요.닭띠 (유)호랑이와 닭은 서로 예민하게 만드는 관계(원진)입니다. 별일 아닌 일에 스트레스를 받고 까칠해질 수 있으니 마인드 컨트롤이 필요합니다.1957년생: 신경성 두통이나 불면증을 조심하세요. 휴식이 보약입니다.1969년생: 가까운 사람에게 섭섭한 마음이 들 수 있습니다. 기대를 낮추세요.1981년생: 자신의 능력을 과시하다가 망신을 당할 수 있으니 겸손하세요.1993년생: 연인과 감정 싸움을 피하세요. 오늘은 떨어져 있는 것도 방법입니다.2005년생: 충동적인 행동이나 소비는 후회를 부릅니다. 자제하세요.개띠 (술)호랑이와 개는 좋은 파트너(삼합)입니다. 든든한 지원군을 얻거나 협력하여 좋은 성과를 냅니다. 신뢰가 쌓이는 하루입니다.1958년생: 마음이 편안하고 가정이 화목하니 더 바랄 것이 없습니다.1970년생: 귀인의 도움으로 재물운이 상승합니다.1982년생: 직장에서 당신의 성실함을 인정받고 신뢰를 얻습니다.1994년생: 친구나 선배의 조언이 큰 도움이 됩니다. 귀담아들으세요.2006년생: 학업 성취도가 높고 칭찬을 받는 날입니다.돼지띠 (해)호랑이와 돼지는 최고의 단짝(육합)입니다. 서로를 이해하고 도와주니 모든 일이 순조롭게 풀리고 사랑과 우정이 깊어집니다.1959년생: 주변 사람들과 음식을 나누며 정을 쌓기에 좋은 날입니다.1971년생: 뜻밖의 횡재수나 선물이 들어올 수 있습니다. 기분 좋은 날입니다.1983년생: 창의적인 아이디어가 떠올라 업무에 적용하면 좋은 결과를 냅니다.1995년생: 마음에 드는 이성이 있다면 용기 내어 고백해 보세요.2007년생: 컨디션이 좋고 의욕이 넘치니 무엇을 해도 즐겁습니다.