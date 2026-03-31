[빅데이터가 점지한 오늘의 운세] 2026년 4월 7일 화요일(음력 2월 20일, 신해일)

빅데이터로 분석하고 동양 철학으로 풀이했습니다.

AI 도사가 전해드리는 명쾌한 오늘의 운세로 기분 좋은 하루를 시작해 보세요.

AI가 알려주는 오늘의 운세

2026년 4월 7일 화요일(음력 2월 20일, 신해일)의 띠별 운세를 전해드립니다.오늘은 ‘하얀 돼지(신해)’의 날입니다. 맑고 깊은 물(해수) 속에 깨끗하게 씻긴 반짝이는 보석(신금)의 형상으로, 두뇌 회전이 비상해지고 예리한 통찰력이 빛을 발하는 날입니다. 감수성이 풍부해져 타인의 마음을 잘 헤아려줄 수 있지만, 겉으로는 다소 차갑고 날카로워 보일 수 있으니 따뜻한 미소를 잃지 않는 것이 화요일을 기분 좋게 보내는 비결입니다.쥐띠 (자)같은 물의 기운이 만나 넓은 바다를 이루니 대인관계가 유독 활발해지고 소통이 잘 되는 화요일입니다. 생각과 코드가 잘 맞는 사람들을 만나 유쾌한 에너지를 주고받습니다.1948년생: 반가운 지인이나 가족들과 함께 따뜻한 식사를 하며 화기애애한 시간을 보냅니다.1960년생: 귀가 얇아져 남의 말에 솔깃하기 쉽습니다. 홈쇼핑이나 충동적인 지출을 각별히 주의하세요.1972년생: 동호회나 직장 모임에서 중심 역할을 하며 사람들의 시선을 한 몸에 받습니다.1984년생: 생각보다 지출이 클 수 있으니, 점심 약속이나 저녁 회식 예산을 꼼꼼히 체크하세요.1996년생: 매력이 넘쳐 어딜 가나 인기가 많습니다. 활기차고 당당하게 하루를 즐겨보세요.소띠 (축)흙(소)이 물(돼지)을 차분하게 조절해 주는 형국이라, 들뜨지 않고 묵묵히 일상을 정리하기에 좋은 날입니다. 남의 시선에 흔들리지 않는 우직함이 성과를 만듭니다.1949년생: 따뜻한 차를 마시며 여유롭게 취미 생활을 하거나 휴식을 취하는 것이 보약입니다.1961년생: 미뤄두었던 집안일이나 서류 정리를 깔끔하게 해치우면 마음까지 개운해집니다.1973년생: 외근보다는 사무실이나 조용한 장소에서 밀린 업무와 계획을 정리하기에 좋습니다.1985년생: 묵묵히 할 일만 완벽하게 해내면 상사나 동료들에게 든든하다는 칭찬을 듣습니다.1997년생: 시끌벅적한 모임보다는 소수의 친한 친구들과 깊은 속마음을 나누는 것이 낫습니다.호랑이띠 (인)돼지와 호랑이는 눈빛만 봐도 통하는 최고의 단짝(육합)입니다. 나무가 물을 머금고 자라나듯, 윗사람이나 귀인의 적극적인 도움과 행운이 따르는 화요일입니다.1950년생: 자녀나 손주에게 기쁜 소식을 듣거나 용돈을 받아 입가에 미소가 번집니다.1962년생: 든든한 조력자가 나타나 도와주니 골치 아팠던 묵은 문제가 해결됩니다.1974년생: 계약이나 매매 운이 좋습니다. 어디를 가든 행운이 따르니 적극적으로 움직이세요.1986년생: 능력을 마음껏 펼치고 칭찬받을 기회가 생깁니다. 주저하지 말고 당당히 나서세요.1998년생: 새로운 경험이나 취미, 혹은 업무에서 기대 이상의 성과와 활력을 얻게 됩니다.토끼띠 (묘)돼지와 토끼는 잘 맞는 파트너(삼합)입니다. 대인관계가 매끄럽고, 직장 동료나 주변 사람들과 힘을 합쳐 무엇이든 즐겁게 해내는 날입니다.1951년생: 마음이 편안하고 가정에 근심 걱정 없는 따뜻한 평화가 찾아옵니다.1963년생: 생각지 못한 재물이 들어오거나 기분 좋은 선물을 받을 수 있는 금전운 상승일입니다.1975년생: 직장 동료들과 손발이 맞아 기획하던 프로젝트가 매끄럽게 진행됩니다.1987년생: 연애운이 상승합니다. 사랑하는 사람과 로맨틱하고 행복한 데이트를 계획해 보세요.1999년생: 재치와 센스가 발휘되어 친구들 사이에서 인기인으로 등극합니다.용띠 (진)돼지와 용은 엇나가고 서운해지는 관계(원진살)입니다. 화요일부터 괜히 마음이 심란하고 상대방의 단점만 크게 보일 수 있으니, 마인드 컨트롤이 필요합니다.1952년생: 가족이나 배우자에게 짜증을 내기 쉽습니다. 한 번 더 참고 부드럽게 말하세요.1964년생: 남 탓을 하기보다는 그러려니 하고 웃어넘기는 것이 마음 편안해지는 길입니다.1976년생: 약속이 틀어지거나 직장에서 억울한 일이 있어도 오늘은 정면충돌을 피하세요.1988년생: 연인과 사소한 오해로 큰 싸움이 번질 수 있습니다. 무조건 먼저 양보하세요.2000년생: 집중력이 떨어지고 잡생각이 떠다닙니다. 복잡한 관계에서 벗어나 일찍 쉬세요.뱀띠 (사)오늘은 돼지와 뱀이 정면으로 부딪히는 날(상충살)입니다. 물과 불의 싸움이라 직장에서 다툼수와 이동 중 사고수가 있으니 매사 조심하는 것이 상책입니다.1953년생: 혈압이 오르지 않도록 마음을 편안히 먹고, 낙상 등 관절 부상에 유의하세요.1965년생: 섣부른 투자나 보증은 손해를 부릅니다. 지갑을 깊숙이 숨겨두고 꺼내지 마세요.1977년생: 지인이나 동료와 의견 대립이 팽팽합니다. 이기려 하지 말고 져주는 게 이득입니다.1989년생: 성급한 결정과 욱하는 마음에 실수를 할 수 있습니다. 참을 인(忍)을 세 번 새기세요.2001년생: 낯선 사람과 시비가 붙을 수 있으니 무조건 피하고 가급적 일찍 귀가하세요.말띠 (오)불(말)과 물(돼지)이 보이지 않는 곳에서 은밀하게 돕는 형국(암합)입니다. 겉보기에는 무난해 보여도, 뒤에서 챙겨주는 조력자 덕분에 실속을 챙깁니다.1954년생: 피로가 몰려올 수 있으니 무리한 외부 약속보다는 집에서 체력을 비축하세요.1966년생: 예상치 못한 지인에게 뜻밖의 도움이나 유용한 정보를 얻게 됩니다.1978년생: 남들에게 자랑하거나 나서기보다는 묵묵히 혼자서 실속과 이익을 챙기는 것이 유리합니다.1990년생: 겉으로는 무뚝뚝해 보여도 연인이 나를 배려하고 있으니 따뜻하게 감싸주세요.2002년생: 시끌벅적하게 노는 것보다, 조용히 책을 읽거나 공부를 하는 편이 집중력이 오릅니다.양띠 (미)돼지와 양은 서로를 보완하는 최상의 짝꿍(삼합)입니다. 마음이 안정되며, 직장이나 학업에서 무엇을 하든 좋은 결과가 따르는 여유로운 화요일입니다.1955년생: 맛있는 음식을 가족들과 나누어 먹으며 기력을 회복하고 정을 쌓습니다.1967년생: 귀인의 도움으로 금전적 이득이 생기거나 기분 좋은 횡재수가 들어옵니다.1979년생: 능력을 윗사람이 알아보고 칭찬을 해줍니다. 승진이나 좋은 평가를 기대할 만합니다.1991년생: 썸남썸녀와 분위기 좋은 곳에서 데이트를 하며 관계가 연인으로 급진전됩니다.2003년생: 예술적 감각이나 창의력이 돋보이는 날이니 과제나 기획 등에서 훌륭한 성과를 냅니다.원숭이띠 (신)돼지와 원숭이는 서로 훼방을 놓거나 꼬이는 관계(해살)입니다. 의도치 않게 오해를 사거나 구설수에 오를 수 있으니, 남의 일에 참견하지 말고 입을 닫으세요.1956년생: 건강, 특히 환절기 감기나 호흡기 질환을 조심하시고 따뜻한 물을 자주 마시며 쉬세요.1968년생: 가까운 지인과 소소한 금전 문제나 밥값 계산으로 마음이 상할 수 있으니 넘기세요.1980년생: 남의 뒷담화 자리에 끼면 결국 내가 덤터기를 씁니다. 침묵과 중립을 지키세요.1992년생: 연인과 사소한 다툼이 냉전으로 길어질 수 있습니다. 자존심을 먼저 굽히세요.2004년생: 기대했던 약속이나 일정이 취소되어 서운할 수 있지만 털어버리고 혼자만의 시간을 가지세요.닭띠 (유)보석(닭)이 깨끗한 물(돼지)에 씻기는 형국이라 머리가 비상해지고 잡념이 사라집니다. 생각을 조리 있게 표현하거나 밀린 공부, 서류 정리를 하기에 깔끔한 날입니다.1957년생: 자녀나 아랫사람에게 인생의 지혜가 담긴 조언을 해주면 존경을 받습니다.1969년생: 복잡했던 머릿속이 맑아지고 꼬였던 업무를 풀어낼 아이디어가 떠오릅니다.1981년생: 대인관계가 원만해져 동료들이나 상사에게 깔끔한 업무 처리로 칭찬을 받습니다.1993년생: 능력을 유감없이 발휘할 수 있습니다. 발표나 회의에서 두각을 나타냅니다.2005년생: 두뇌 회전이 빠르고 집중력이 높아, 어려운 문제도 풀어내며 쾌감을 느끼는 날입니다.개띠 (술)흙(개)이 물(돼지)을 가두어 통제하는 형국이라 책임감이 주어지지만, 이를 능히 감당해 냅니다. 무리하기보다는 차분히 상황을 정리하고 관리하는 데 능력을 발휘합니다.1958년생: 밖으로 돌아다니기보다 집안의 묵은 대소사를 챙기며 중심 역할을 해냅니다.1970년생: 예상외의 지출을 막고 철저하게 예산을 관리하여 금전적인 안정감을 챙깁니다.1982년생: 직장에서 남들이 꺼리는 궂은일을 도맡아 처리하니, 주변의 신뢰와 평판이 상승합니다.1994년생: 연인에게 무리한 요구나 억지를 부리면 상대가 질려버립니다. 배려와 거리 유지가 필수입니다.2006년생: 복잡한 친구 모임보다는 혼자 조용히 밀린 과제를 하거나 책을 읽기에 좋습니다.돼지띠 (해)자신의 날을 만났지만, 돼지 두 마리가 모이면(자형살) 불필요한 고민과 생각이 스스로를 괴롭힐 수 있습니다. 완벽주의는 잠시 접어두고 단순하게 생각하세요.1959년생: 아직 일어나지도 않은 일에 대한 걱정은 건강을 해칩니다. 긍정적으로 생각하세요.1971년생: 남의 시선과 체면을 너무 의식하여 주눅 들지 말고 소신껏 당당하게 행동하세요.1983년생: 동료와 묘한 경쟁심이 생겨도 드러내지 말고 웃어넘기는 포커페이스가 필요합니다.1995년생: 저녁 술자리에서 감정적인 허세나 실언을 하지 않도록 과음을 피하고 일찍 귀가하세요.2007년생: 기분이 우울하고 가라앉을 수 있으니 가벼운 스트레칭이나 음악으로 기분 전환을 하세요.