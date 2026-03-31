[빅데이터가 점지한 오늘의 운세] 2026년 4월 9일 목요일(음력 2월 22일, 계축일)

빅데이터로 분석하고 동양 철학으로 풀이했습니다.

AI 도사가 전해드리는 명쾌한 오늘의 운세로 기분 좋은 하루를 시작해 보세요.

AI가 알려주는 오늘의 운세

2026년 4월 9일 목요일(음력 2월 22일, 계축일)의 띠별 운세를 전해드립니다.오늘은 ‘검은 소(계축)’의 날입니다. 촉촉하게 내리는 봄비(계수)를 묵묵히 맞으며 밭을 가는 소(축토)의 형상입니다. 화려하게 나서거나 요행을 바라기보다는 내실을 다지고 차분하게 한 걸음씩 전진할 때 가장 단단하고 값진 성과를 얻을 수 있는 뚝심 있는 목요일입니다.쥐띠 (자)소와 쥐는 눈빛만 봐도 척척 맞는 최고의 단짝(육합)입니다. 쥐의 영리함이 소의 우직함을 만나니 무리하지 않아도 귀인의 전폭적인 도움을 받아 막혔던 일이 시원하게 뚫리는 대길의 날입니다.1948년생: 아랫사람에게 베푼 작은 배려가 집안의 큰 웃음꽃과 존경으로 돌아오는 훈훈한 날입니다.1960년생: 그동안 공들였던 문서나 투자에서 쏠쏠하고 기분 좋은 결실을 맺게 됩니다.1972년생: 직장에서 당신의 묵묵한 성실함이 완벽히 빛을 발하며 윗사람의 굳건한 신뢰를 얻습니다.1984년생: 동료들과 척척 맞는 호흡으로 업무 시너지가 폭발합니다. 훌륭한 리더십을 당당히 발휘하세요.1996년생: 연애운이 아주 좋습니다. 당신의 따뜻하고 든든한 매력이 상대방의 마음을 단번에 사로잡습니다.소띠 (축)자신의 날을 맞아 뚝심과 결단력이 극에 달하지만 소 두 마리가 뿔을 맞대듯 아집이 강해질 수 있습니다. 내 생각만 고집하기보다 유연하게 주변의 조언을 수용해야 평화롭습니다.1949년생: 반가운 옛 지인을 만나 회포를 풀거나 잊고 있던 긍정적인 소식을 듣습니다.1961년생: 금전운은 무난하나 지나친 욕심을 부리면 오히려 탈이 납니다. 얌전한 현상 유지가 최선입니다.1973년생: 직장에서 조용히 내 할 일만 완벽하게 처리하면 무거운 책임감 속에서도 벅찬 보람을 느낍니다.1985년생: 경쟁에 휩쓸리지 말고 당신만의 묵직한 페이스를 잃지 않으면 여유롭게 승리합니다.1997년생: 복잡하고 시끄러운 모임보다는 퇴근 후 조용히 혼자서 에너지를 충전하기에 훌륭한 날입니다.호랑이띠 (인)나무(호랑이)가 비옥하고 촉촉한 흙(소)에 단단하게 뿌리를 내리는 긍정적인 형국입니다. 땀 흘려 부지런히 움직인 만큼의 대가를 확실하게 얻을 수 있는 매우 실속 있는 목요일입니다.1950년생: 건강 관리에 유의하고 소화가 잘되는 따뜻한 음식으로 하루를 부드럽게 시작하세요.1962년생: 계약이나 매매 등 기다리던 문서에 도장 찍을 일이 아주 매끄럽게 풀립니다.1974년생: 직장이나 사업에서 당신의 명예가 쑥쑥 올라가고 능력을 완벽하게 인정받습니다.1986년생: 주저하던 새로운 도전을 묵묵히 밀어붙이기에 완벽한 타이밍입니다. 망설이지 말고 직진하세요.1998년생: 아르바이트나 부업 등에서 기대 이상의 짭짤한 수익을 올려 주머니가 몹시 두둑해집니다.토끼띠 (묘)부지런히 움직이고 바쁘지만 젖은 땅을 걷듯 생각보다 실속이나 속도가 나지 않을 수 있습니다. 이것저것 문어발식으로 벌이기보다는 한 가지 핵심 목표에만 집중하는 것이 훨씬 효율적입니다.1951년생: 가벼운 산책이나 스트레칭으로 굳은 몸을 펴고 건강을 챙기세요. 무리한 외출은 금물입니다.1963년생: 남의 말에 쉽게 휘둘려 섣불리 지갑을 열지 마세요. 충동구매나 지출을 각별히 주의해야 합니다.1975년생: 직장에서 상사나 동료와 미묘한 의견 차이가 있을 수 있습니다. 무조건 부드럽게 타협하세요.1987년생: 새로운 변화를 시도하기보다는 현재의 안정을 묵묵히 유지하는 것이 유리합니다.1999년생: 친한 친구 사이라도 예의를 꼭 지켜야 합니다. 무심코 던진 농담이 큰 상처가 될 수 있습니다.용띠 (진)소와 용은 서로 흙의 기운으로 부딪히고 깨지는 기운(파살)이 있습니다. 철석같이 믿었던 약속이 깨지거나 계획에 차질이 생길 수 있으니 여유를 가지고 융통성 있게 대안을 마련해야 합니다.1952년생: 주변 사람들과 불필요한 논쟁을 무조건 피하세요. 이겨도 결국 감정만 상하고 찝찝합니다.1964년생: 굳게 믿었던 사람에게 서운함을 크게 느낄 수 있습니다. 오늘은 애초에 기대치를 낮추세요.1976년생: 중요한 문서나 계약 관련 일은 돋보기를 대듯 꼼꼼히 재확인하거나 며칠 미루는 것이 훨씬 안전합니다.1988년생: 연인과 사소한 오해로 날카롭게 다툴 수 있습니다. 알량한 자존심을 꺾고 먼저 사과하세요.2000년생: 집중력이 떨어지고 마음이 붕 뜰 수 있으니 덤벙대다 잃어버리는 소지품이 없도록 주의하세요.뱀띠 (사)소와 뱀은 아주 훌륭한 파트너(삼합)를 이룹니다. 당신의 타고난 지혜와 소의 끈기가 완벽하게 만나니 직장이나 일터에서 못 이룰 것이 없고 윗사람의 칭찬을 듬뿍 받는 대길의 날입니다.1953년생: 집안에 큰 경사가 생기거나 명예가 높이 올라가는 아주 기분 좋고 훈훈한 일이 있습니다.1965년생: 사업가는 매출이 쑥쑥 오르고 직장인은 그동안의 묵은 성과를 크게 인정받아 어깨가 으쓱해집니다.1977년생: 뜻밖의 귀인이 나타나 힘을 보태주니 꽉 막혔던 어려움과 묵은 체증이 시원하게 사라집니다.1989년생: 재물운과 연애운이 양손에 동시에 들어옵니다. 행복하고 긍정적인 고민을 하게 되는 하루입니다.2001년생: 미뤄둔 과제나 시험, 평가에서 기대 이상의 훌륭한 결과를 얻습니다. 당당하게 자신감을 가지세요.말띠 (오)소와 말은 서로 원망하고 예민해지는 껄끄러운 관계(원진/귀문살)입니다. 목요일의 피로가 겹쳐 이유 없이 짜증이 솟구치고 욱하는 감정 기복이 심해질 수 있으니 스스로 마인드 컨트롤을 단단히 해야 합니다.1954년생: 밖에서 받은 스트레스를 애꿎은 가족에게 화풀이하지 마세요. 집안 분위기만 싸늘해집니다.1966년생: 신경성 두통이나 피로감을 조심하세요. 퇴근 후에는 무조건 푹 쉬는 것이 최고의 보약입니다.1978년생: 직장에서 억울한 일이 있어도 정면충돌은 피하고 오늘은 가만히 속으로 참는 것이 상책입니다.1990년생: 연인에게 과도하게 집착하거나 꼬투리를 잡으면 사이가 걷잡을 수 없이 멀어집니다. 넉넉히 배려하세요.2002년생: 홧김에 하는 충동적인 행동은 뼈저린 실수를 부릅니다. 행동하기 전에 반드시 3초만 참으세요.양띠 (미)오늘은 소와 양이 정면으로 충돌하는 날(상충살)입니다. 뿔과 뿔이 부딪히는 격이라 직장이나 모임에서 변동이 심하고 억울한 다툼수가 있으니 매사 납작 엎드리고 내가 먼저 양보해야 합니다.1955년생: 외출을 가급적 삼가고 집에서 조용히 휴식하며 보내는 것이 낫습니다. 낙상 사고 주의.1967년생: 금전 손실이 크게 우려되니 가까운 지인이라도 보증이나 투자는 절대 금물입니다.1979년생: 부부나 동료 사이에 큰 싸움이 커질 수 있습니다. 욱하는 성질을 죽이고 꼬리를 내리세요.1991년생: 직장에서 엉뚱한 구설수나 뒷담화에 휘말릴 수 있으니 튀는 언행을 각별히 삼가고 입을 닫으세요.2003년생: 친한 친구와 돌이킬 수 없는 절교 선언까지 갈 수 있습니다. 먼저 져주는 부드러운 양보가 미덕입니다.원숭이띠 (신)흙(소)이 금(원숭이)을 단단하게 생해주니 든든한 지원군을 등 뒤에 얻은 격입니다. 윗사람이나 선배의 적극적인 도움으로 어려운 일을 아주 쉽게 처리하고 덤으로 인기도 듬뿍 얻는 기분 좋은 날입니다.1956년생: 앓던 이가 빠지듯 묵혀둔 골칫거리가 귀인의 도움으로 시원하게 해결됩니다.1968년생: 뜻밖의 쏠쏠한 횡재수나 선물이 들어와 하루 종일 입가에 미소가 떠나지 않습니다.1980년생: 당신의 숨겨둔 재능을 뽐낼 기회가 옵니다. 판이 깔렸으니 당당히 실력을 보여주세요.1992년생: 퇴근 후 마음이 맞는 동료들과 가볍게 저녁을 먹으며 목요일의 스트레스를 경쾌하게 날려버립니다.2004년생: 두둑한 용돈이 생기거나 좋은 아르바이트 자리를 구하는 등 소소한 금전운이 아주 좋습니다.닭띠 (유)소와 닭은 완벽하게 통하는 최상의 파트너(삼합)입니다. 직장에서 동료들과 눈빛만 봐도 아는 훌륭한 호흡을 자랑하며 재물운, 명예운, 애정운 모두 상승 곡선을 그리는 최고의 목요일입니다.1957년생: 자녀의 따뜻한 효도나 배우자의 깊은 배려로 가슴 뭉클한 행복과 든든한 평안을 느낍니다.1969년생: 기획하고 추진하는 일마다 걸림돌 없이 순조롭게 풀리니 절로 콧노래가 나옵니다.1981년생: 직장에서 승진, 영전이나 뜻밖의 두둑한 보너스 등 아주 기분 좋은 소식을 기대해도 좋습니다.1993년생: 솔로라면 영화처럼 운명적인 상대를 만날 수 있습니다. 긍정적인 마음으로 약속을 잡으세요.2005년생: 두뇌 회전이 빨라 학업 성취도가 높고 선생님이나 선배에게 큰 칭찬을 듬뿍 받는 날입니다.개띠 (술)비슷한 흙의 성향인 소와 개가 만나 서로 조정하고 깎아내리는 기운(형살)이 작용합니다. 알량한 자존심을 내세우면 다툼이 생기니 벼 이삭처럼 고개를 숙이는 겸손한 태도가 화를 면하게 합니다.1958년생: 몸이 찌뿌둥하거나 건강 검진을 위해 병원에 갈 일이 생길 수 있으니 컨디션을 꼼꼼히 살피세요.1970년생: 믿는 도끼에 발등 찍힐 수 있습니다. 중요한 비밀이나 회사의 기밀을 절대 함부로 누설하지 마세요.1982년생: 자신이 홧김에 내뱉은 말에 책임을 져야 할 일이 생깁니다. 입을 신중하게 여세요.1994년생: 남의 험담에 재미로 맞장구치다가 나만 억울하고 곤란한 처지에 놓입니다. 무조건 침묵이 금입니다.2006년생: 집중력이 크게 떨어지고 몹시 산만해지기 쉬우니 한 번에 한 가지 과제에만 진득하게 몰두하세요.돼지띠 (해)흙(소)이 물(돼지)을 단단하게 가두어 흐르지 못하게 하는 형국이라 묘한 답답함을 느낄 수 있습니다. 내 뜻대로 일의 속도가 나지 않아도 조급해하지 말고 자연스러운 흐름에 묵묵히 몸을 맡기세요.1959년생: 재물운은 나쁘지 않으나 새어 나가는 지출 관리도 필요합니다. 불필요한 과소비를 줄이세요.1971년생: 눈코 뜰 새 없이 바쁜 일상 속에서 잠시 쉼표를 찍으세요. 커피 한 잔의 명상이 필요합니다.1983년생: 직장에서 상사의 간섭이나 피곤한 잔소리가 심해질 수 있습니다. 융통성 있게 ‘네’ 하고 둥글게 넘기세요.1995년생: 겉치레보다는 나만의 내실을 다지는 데 온전히 집중하세요. 묵묵히 실력을 키우면 반드시 빛을 봅니다.2007년생: 남들과 시끌벅적 어울리기보다 혼자만의 조용한 시간을 가지며 차분하게 한 주를 돌아보고 힐링하세요.