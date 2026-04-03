[김동완의 오늘의 운세] 2026년 4월 5일

48년생 : 기회가 와서 손이 바빠진다.60년생 : 가까운 만남이 힘을 준다.72년생 : 추진하면 성과가 분명하다.84년생 : 움직일수록 이익이 따른다.96년생 : 새 사람은 천천히 살핀다.49년생 : 흐름이 좋아 마음이 놓인다.61년생 : 칭찬을 받아 어깨가 펴진다.73년생 : 만족할 결과가 손에 잡힌다.85년생 : 기쁨이 커 하루가 밝다.97년생 : 과한 기대는 내려둔다.호랑이50년생 : 계획대로 밀면 운이 오른다.62년생 : 즐거운 마음이 일을 돕는다.74년생 : 관계를 다지면 길이 열린다.86년생 : 조언을 구하면 도움이 크다.98년생 : 하나 얻고 하나 놓을 수 있다.토끼51년생 : 가까운 도움으로 힘이 난다.63년생 : 잠시 쉬면 생각이 맑아진다.75년생 : 흐름을 잘 지키면 득을 본다.87년생 : 고생 끝에 웃음이 온다.99년생 : 무리하면 체력이 먼저 닳는다.52년생 : 마음이 편해 하루가 부드럽다.64년생 : 분수를 지키면 길이 열린다.76년생 : 새 만남은 예의로 대한다.88년생 : 기운은 좋으나 지출은 조심한다.00년생 : 일찍 정리하면 여유가 생긴다.53년생 : 기쁜 소식이 연달아 온다.65년생 : 천천히 가도 끝내 풀린다.77년생 : 반가운 일로 마음이 뜬다.89년생 : 기다리면 좋은 답이 온다.01년생 : 말이 앞서면 손해를 본다.54년생 : 순리를 따르면 명예가 따른다.66년생 : 성취가 이어져 기운이 난다.78년생 : 서두르지 않아도 풀린다.90년생 : 때를 보면 기회가 온다.02년생 : 큰 계획은 나눠서 진행한다.55년생 : 도움을 받아 매듭이 잡힌다.67년생 : 몸과 마음이 편해 웃는다.79년생 : 새 인연이 기분을 밝혀준다.91년생 : 지출이 늘면 불안해진다.03년생 : 뜻대로 일이 풀리지 않는다.원숭이56년생 : 기다리면 흐름이 좋아진다.68년생 : 일이 쉽게 풀려 마음을 놓는다.80년생 : 돈과 인연이 함께 움직인다.92년생 : 과욕을 내면 집중이 흐려진다.04년생 : 재충전 기회로 기운이 난다.57년생 : 무리만 줄이면 편해진다.69년생 : 재물 흐름이 살아난다.81년생 : 반가운 소식에 마음이 뜬다.93년생 : 늦게까지 무리하면 지친다.05년생 : 작은 소득이 기분을 올린다.58년생 : 반가운 소식이 마음을 채운다.70년생 : 기운이 회복되어 웃음이 난다.82년생 : 주변 관심이 자연스레 오른다.94년생 : 기다림이 답이 될 때가 있다.06년생 : 경솔함만 피하면 편하다.돼지59년생 : 만사가 부드럽게 진행된다.71년생 : 사람 일에 힘쓰면 득을 본다.83년생 : 마음을 넓히면 소득이 난다.95년생 : 걱정을 덜면 잠이 깊어진다.07년생 : 좋은 기회가 손에 잡힌다.