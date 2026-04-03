[김동완의 오늘의 운세] 2026년 4월 5일
입력 2026 04 03 01:44 수정 2026 04 03 01:44
쥐
48년생 : 기회가 와서 손이 바빠진다.
60년생 : 가까운 만남이 힘을 준다.
72년생 : 추진하면 성과가 분명하다.
84년생 : 움직일수록 이익이 따른다.
96년생 : 새 사람은 천천히 살핀다.
소
49년생 : 흐름이 좋아 마음이 놓인다.
61년생 : 칭찬을 받아 어깨가 펴진다.
73년생 : 만족할 결과가 손에 잡힌다.
85년생 : 기쁨이 커 하루가 밝다.
97년생 : 과한 기대는 내려둔다.
호랑이
50년생 : 계획대로 밀면 운이 오른다.
62년생 : 즐거운 마음이 일을 돕는다.
74년생 : 관계를 다지면 길이 열린다.
86년생 : 조언을 구하면 도움이 크다.
98년생 : 하나 얻고 하나 놓을 수 있다.
토끼
51년생 : 가까운 도움으로 힘이 난다.
63년생 : 잠시 쉬면 생각이 맑아진다.
75년생 : 흐름을 잘 지키면 득을 본다.
87년생 : 고생 끝에 웃음이 온다.
99년생 : 무리하면 체력이 먼저 닳는다.
용
52년생 : 마음이 편해 하루가 부드럽다.
64년생 : 분수를 지키면 길이 열린다.
76년생 : 새 만남은 예의로 대한다.
88년생 : 기운은 좋으나 지출은 조심한다.
00년생 : 일찍 정리하면 여유가 생긴다.
뱀
53년생 : 기쁜 소식이 연달아 온다.
65년생 : 천천히 가도 끝내 풀린다.
77년생 : 반가운 일로 마음이 뜬다.
89년생 : 기다리면 좋은 답이 온다.
01년생 : 말이 앞서면 손해를 본다.
말
54년생 : 순리를 따르면 명예가 따른다.
66년생 : 성취가 이어져 기운이 난다.
78년생 : 서두르지 않아도 풀린다.
90년생 : 때를 보면 기회가 온다.
02년생 : 큰 계획은 나눠서 진행한다.
양
55년생 : 도움을 받아 매듭이 잡힌다.
67년생 : 몸과 마음이 편해 웃는다.
79년생 : 새 인연이 기분을 밝혀준다.
91년생 : 지출이 늘면 불안해진다.
03년생 : 뜻대로 일이 풀리지 않는다.
원숭이
56년생 : 기다리면 흐름이 좋아진다.
68년생 : 일이 쉽게 풀려 마음을 놓는다.
80년생 : 돈과 인연이 함께 움직인다.
92년생 : 과욕을 내면 집중이 흐려진다.
04년생 : 재충전 기회로 기운이 난다.
닭
57년생 : 무리만 줄이면 편해진다.
69년생 : 재물 흐름이 살아난다.
81년생 : 반가운 소식에 마음이 뜬다.
93년생 : 늦게까지 무리하면 지친다.
05년생 : 작은 소득이 기분을 올린다.
개
58년생 : 반가운 소식이 마음을 채운다.
70년생 : 기운이 회복되어 웃음이 난다.
82년생 : 주변 관심이 자연스레 오른다.
94년생 : 기다림이 답이 될 때가 있다.
06년생 : 경솔함만 피하면 편하다.
돼지
59년생 : 만사가 부드럽게 진행된다.
71년생 : 사람 일에 힘쓰면 득을 본다.
83년생 : 마음을 넓히면 소득이 난다.
95년생 : 걱정을 덜면 잠이 깊어진다.
07년생 : 좋은 기회가 손에 잡힌다.
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