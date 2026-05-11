[빅데이터가 점지한 오늘의 운세] 2026년 5월 22일 금요일(음력 4월 6일, 병신일)

빅데이터로 분석하고 동양 철학으로 풀이했습니다.

AI 도사가 전해드리는 명쾌한 오늘의 운세로 기분 좋은 하루를 시작해 보세요.

AI가 알려주는 오늘의 운세

한 주를 마무리하는 금요일이자 소만(小滿)을 지나 여름의 기운이 더욱 짙어지는 5월 22일입니다. 오늘 하루는 붉은 원숭이의 영특한 기운을 받아, 당신의 모든 일상이 재기발랄하고 활기차게 흐르기를 응원합니다.2026년 5월 22일 금요일(음력 4월 6일, 병신일)의 띠별 운세를 전해드립니다.오늘은 ‘붉은 원숭이(병신)’의 날입니다. 하늘에서는 태양(병화)이 빛나고 땅 위에서는 바위산(신금)을 타는 원숭이의 형상으로, 두뇌 회전이 무척 빠르고 창의적인 재주가 빛을 발하는 날입니다. 화극금(火剋金)의 기운으로 쇠를 녹여 기물을 만들듯, 복잡한 문제를 지혜롭게 가공하여 성과로 만들어내기에 아주 훌륭합니다. 다만 서두르다 보면 잔실수가 생길 수 있으니, 금요일의 여유를 가지고 차분하게 마무리하는 것이 비결입니다.쥐띠 (자)원숭이와 쥐는 서로를 돕는 최고의 단짝(삼합)입니다. 당신의 지혜에 원숭이의 날쌘 재주가 더해져, 직장에서 영상 제작이나 디지털 콘텐츠 기획 등 복잡한 업무가 쾌도난마처럼 시원하게 풀리는 대길의 날입니다.1948년생: 아랫사람에게서 아주 기분 좋고 뜻밖의 반가운 소식을 듣고 함박웃음을 짓습니다.1960년생: 그동안 공들였던 문서나 인간관계에서 쏠쏠하고 기분 좋은 결실을 맺어 보람을 느낍니다.1972년생: 활동 범위가 넓어지고 대인관계가 활발해집니다. 새로운 플랫폼 전략을 제안하기에 최적의 타이밍입니다.1984년생: 동료들과 척척 맞는 호흡으로 업무 시너지가 폭발합니다. 리더십을 당당히 발휘하세요.1996년생: 연애운이 아주 훌륭합니다. 당신의 톡톡 튀는 센스와 유머가 상대에게 큰 호감을 얻습니다.소띠 (축)불(태양)이 흙(소)을 생하고, 다시 흙이 쇠(원숭이)를 생하는 상생의 흐름입니다. 화려하게 나서기보다는 뒤에서 조용히 내실을 다지며 AI 저널리즘 등 전문 분야를 연구할 때 가장 단단한 성과를 얻습니다.1949년생: 피로가 쌓이기 쉬운 금요일입니다. 무리한 외출보다는 집에서 따뜻한 차를 마시며 휴식하세요.1961년생: 금전운은 무난하나 지나친 욕심을 부리면 오히려 탈이 납니다. 현상 유지가 최선입니다.1973년생: 직장에서 조용히 내 할 일만 완벽하게 처리하면 무거운 책임감 속에서도 벅찬 인정을 받습니다.1985년생: 주변의 경쟁에 휩쓸리지 말고 당신만의 묵직한 페이스를 잃지 않으면 결국 승리합니다.1997년생: 퇴근 후 조용히 혼자서 밀린 과제나 공부를 하기에 아주 집중력이 높은 날입니다.호랑이띠 (인)오늘은 원숭이와 호랑이가 정면으로 충돌하는 날(상충살)입니다. 쇳덩이와 나무가 부딪히듯 이동 중에 억울한 다툼수가 있으니, 특히 러닝이나 마라톤 연습 시 부상을 입지 않도록 안전을 최우선으로 해야 합니다.1950년생: 장거리 운전이나 위험한 외출은 피하는 것이 좋습니다. 낙상 사고에 유의하세요.1962년생: 섣부른 금전 거래나 보증은 뼈아픈 손해를 부릅니다. 지갑을 깊숙이 갈무리하세요.1974년생: 직장 상사나 동료와 날카로운 마찰이 생길 수 있습니다. 정면충돌은 무조건 피해야 평화롭습니다.1986년생: 의욕이 앞서 섣부르게 일을 벌이면 잔실수가 쏟아집니다. 운전 시비도 각별히 조심하세요.1998년생: 욱하는 마음에 소중한 사람에게 상처를 줄 수 있습니다. 감정이 가라앉을 때까지 입을 닫으세요.토끼띠 (묘)원숭이와 토끼는 서로 예민하게 신경을 건드리는 관계(원진살)입니다. 금요일의 피로가 몰려와 중학교 2학년 아들이나 가족의 사소한 행동에도 짜증이 날 수 있으니, 부드러운 마인드 컨트롤이 필요합니다.1951년생: 신경성 두통이나 소화불량을 조심하세요. 마음을 편안하게 먹는 것이 최고의 보약입니다.1963년생: 가까운 가족의 일에 과하게 오지랖을 부렸다가 서운한 소리를 들을 수 있으니 넘어가세요.1975년생: 업무 일정이 꼬여 짜증이 나도 융통성 있게 웃어넘기며 다음을 기약하는 여유가 필요합니다.1987년생: 밖에서 받은 스트레스를 애꿎은 가족에게 화풀이하지 마세요. 분위기가 싸늘해집니다.1999년생: 집중력이 떨어지고 잡생각이 많아집니다. 시끄러운 곳보다는 집에서 푹 쉬는 게 낫습니다.용띠 (진)원숭이와 용은 환상의 시너지를 내는 파트너(삼합)입니다. 당신의 넓은 스케일과 원숭이의 날카로운 재주가 만나 에너지가 넘치니, 코스피나 비트코인 등 투자 전략을 세우거나 신규 사업을 구상하기에 아주 좋은 날입니다.1952년생: 대인관계가 유독 빛나 어딜 가나 융숭한 대접을 받고 모임의 리더 역할을 톡톡히 합니다.1964년생: 재물운이 크게 상승하여 주머니가 두둑해집니다. 기분 좋게 가족들에게 외식을 제안해 보세요.1976년생: 눈빛만 봐도 통하는 귀인을 만나 꽉 막혔던 업무가 시원하고 깔끔하게 뚫립니다.1988년생: 번뜩이는 아이디어가 채택되어 능력을 인정받습니다. 비디오 마케팅 분야에서 두각을 나타냅니다.2000년생: 미뤄둔 과제나 시험 등에서 아주 긍정적인 결실을 봅니다. 홀가분하게 금요일 저녁을 즐기세요.뱀띠 (사)원숭이와 뱀은 합이 맞다가도 묘하게 꼬이는 관계(형살)입니다. 오전에는 동료들과 골프 이야기 등으로 즐겁게 시작하지만 오후에 업무가 어긋날 수 있으니, 맺고 끊음을 확실히 해야 합니다.1953년생: 남의 일에 무심코 참견했다가 억울한 책임을 질 수 있습니다. 철저히 내 일에만 집중하세요.1965년생: 동업 제안이나 투자가 들어오면 신중하게 돋보기를 대고 검토해야 합니다. 서두르지 마세요.1977년생: 업무가 퇴근 무렵 엎어질 수 있습니다. 끝까지 서류와 데이터 확인에 소홀하지 마세요.1989년생: 직장에서 동료와 업무 성과를 놓고 쓸데없는 감정 대립을 할 수 있습니다. 쿨하게 넘기세요.2001년생: 약속이 갑자기 변경되거나 취소될 수 있습니다. 차라리 그 시간을 자기계발에 활용하세요.말띠 (오)태양(말 날의 기운)이 쇠(원숭이)를 제련하는 형국이라 의욕은 앞서지만 체력 소모가 큽니다. 금요일을 맞아 빡빡한 일정보다는 여유로운 현상 유지와 컨디션 관리에 주력하는 것이 현명합니다.1954년생: 피로가 쉽게 누적됩니다. 저녁 모임보다는 일찍 귀가하여 가족과 시간을 보내세요.1966년생: 예상치 못한 지출이 생길 수 있습니다. 외식이나 쇼핑 시 예산을 다시 점검해 보세요.1978년생: 책임감이 무겁게 느껴지는 날입니다. 동료와 업무를 현명하게 분담하여 부담을 줄이세요.1990년생: 화려한 유행을 좇다 텅 빈 지갑을 보게 됩니다. 홧김의 과소비를 꾹 참으세요.2002년생: 마음은 밖으로 붕 떠 있지만 컨디션이 안 따라줍니다. 가벼운 스트레칭으로 몸을 푸세요.양띠 (미)흙(양)이 쇠(원숭이)를 단단하게 생해주니 무척 평온하고 안정적인 날입니다. 주변의 따뜻한 배려를 받아 까다로운 디지털 제작 업무를 쉽게 처리하고, 노력한 보람을 느끼는 기분 좋은 하루입니다.1955년생: 묵혀둔 골칫거리가 가족이나 귀인의 도움으로 시원하게 해결되어 마음이 홀가분합니다.1967년생: 뜻밖의 횡재수나 기분 좋은 선물이 들어와 하루 종일 입가에 미소가 떠나지 않습니다.1979년생: 당신의 헌신과 성실함을 상사가 알아주고 칭찬을 해 어깨가 으쓱해지는 길일입니다.1991년생: 다정하고 센스 있는 매력이 돋보여 사람들의 호감을 독차지하는 신나는 금요일입니다.2003년생: 치열하게 노력한 공부나 업무의 보상을 긍정적으로 받는 훌륭한 하루입니다.원숭이띠 (신)자신의 날을 만났습니다. 머리가 맑고 결단력이 넘쳐 업무 처리가 완벽하지만, 자만심이 앞서면 동료와 갈등이 생길 수 있습니다. 겸손하게 주변을 챙길 때 당신의 리더십이 더욱 빛납니다.1956년생: 고집을 부리면 가족들과 소원해집니다. 배우자의 조언을 부드럽게 수용하세요.1968년생: 말 한마디로 천 냥 빚을 갚거나 만들 수 있습니다. 회의나 모임에서 언행을 신중히 하세요.1980년생: 당신의 재능을 뽐낼 무대가 열립니다. KLPGA 소식이나 전문 지식을 공유하며 실력을 보여주세요.1992년생: 너무 앞서 나가면 경쟁자의 질투를 받습니다. 템포를 조절하고 동료를 배려하세요.2004년생: 톡톡 튀는 매력으로 인기가 올라가는 신나는 날입니다. 즐겁게 사람들과 어울리세요.닭띠 (유)비슷한 쇠(금)의 기운끼리 만나 승부욕이 강해집니다. 남을 의식하기보다 묵묵히 내 실력을 키우는 데 집중하면, 골프 라운딩이나 업무 성과 면에서 아주 만족스러운 결과를 얻습니다.1957년생: 겉모습에 신경 쓰고 단정히 하면 아주 유익한 만남이 성사됩니다.1969년생: 자신의 주장을 너무 굽히지 않으면 분위기가 싸해집니다. 둥글게 져주는 여유를 가지세요.1981년생: 동료와 성과를 비교하며 스트레스받지 마세요. 당신은 당신의 속도대로 훌륭합니다.1993년생: 연인 사이에 불필요한 자존심 싸움을 피하세요. 져주는 것이 완벽히 이기는 것입니다.2005년생: 과제나 공부에서 끓어오르는 승부욕을 긍정적으로 불태우면 놀라운 집중력을 발휘합니다.개띠 (술)흙(개)이 쇠(원숭이)를 생해주는 베푸는 날입니다. 후배를 돕거나 팀원들을 배려하면 당신의 평판이 수직 상승하며, 비디오 디지털 센터 운영 등에서도 긍정적인 활력을 얻습니다.1958년생: 오랜 친구나 지인을 만나 회포를 풀고 든든한 마음의 위안과 즐거움을 얻습니다.1970년생: 문서 운이 좋아 중요한 계약이나 합의가 잡음 하나 없이 원만하게 성사됩니다.1982년생: 직장에서 궂은일을 도맡아 하니 상사와 동료들의 평가가 무척 좋아집니다.1994년생: 연인을 위해 세심하게 배려한다면 점수를 크게 따고 관계가 더욱 진전됩니다.2006년생: 붕 뜬 마음을 가라앉히고 진득하게 앉아 밀린 공부를 하는 것이 성적에 큰 도움이 됩니다.돼지띠 (해)원숭이와 돼지는 서로 오해를 사기 쉬운 관계(해살)입니다. 의도치 않게 구설수에 엮일 수 있으니, 남의 일에 참견하지 말고 오늘은 철저히 자신의 업무와 휴식에만 집중하는 것이 상책입니다.1959년생: 헛소문이나 뒷담화에 엮이지 않도록 나만의 흔들리지 않는 중심을 꽉 잡으세요.1971년생: 친한 지인이라도 금전 부탁이 들어오면 단호하고 부드럽게 거절해야 뒤탈이 없습니다.1983년생: 직장에서 억울한 비교를 당할 수 있으나 섣불리 변명하기보다 조용히 실력으로 보여주세요.1995년생: 홧김에 연인에게 상처 주는 말을 할 수 있습니다. 입술을 꽉 깨물고 감정을 참으세요.2007년생: 복잡한 모임보다는 혼자 조용히 영화를 보거나 음악을 들으며 힐링하는 것이 낫습니다.당신의 금요일이 눈부신 성취와 평온한 휴식으로 가득하기를 진심으로 응원합니다. 행복한 주말 맞이하시길 바랍니다!