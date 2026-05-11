[빅데이터가 점지한 오늘의 운세] 2026년 5월 25일 월요일(음력 4월 9일, 기해일)

빅데이터로 분석하고 동양 철학으로 풀이했습니다.

AI 도사가 전해드리는 명쾌한 오늘의 운세로 기분 좋은 하루를 시작해 보세요.

AI가 알려주는 오늘의 운세

부처님 오신 날 연휴의 마지막 날이자 대체 공휴일로 이어지는 여유로운 월요일입니다. 5월의 푸르름 속에서 충분한 휴식과 함께 새로운 한 주를 준비하는 평온한 하루가 되시길 바랍니다.2026년 5월 25일 월요일(음력 4월 9일, 기해일)의 띠별 운세를 전해드립니다.오늘은 ‘황금 돼지(기해)’의 날입니다. 비옥한 대지(기토)가 맑고 깊은 호수(해수)를 품고 있는 형상으로, 물질적인 풍요와 정신적인 여유가 조화를 이루는 날입니다. 토극수(土剋水)의 기운이 흐르지만, 이는 오히려 넘치는 물을 제어하여 안정된 흐름을 만드는 지혜로운 절제를 상징합니다. 마음속에 담아두었던 계획을 차분히 정리하거나 주변 사람들과 따뜻한 정을 나누기에 더없이 좋은 날입니다.쥐띠 (자)같은 물의 기운이 만나 시야가 넓어지고 대인관계가 유독 활발해지는 날입니다. 주말 동안 미뤄두었던 연락을 취하거나, 가족과 함께 미래의 계획을 세우기에 아주 훌륭한 타이밍입니다.1948년생: 아랫사람의 고민을 들어주고 다정하게 격려해 주면 집안에 존경과 평화가 따릅니다.1960년생: 새로운 아이디어가 있다면 주변 지인들과 즐겁게 공유해 보세요. 긍정적인 피드백을 얻습니다.1972년생: 성장하는 자녀, 특히 사춘기 아들과 속 깊은 대화를 나누며 든든한 버팀목이 되어주기에 좋은 날입니다.1984년생: 활동 범위가 넓어지고 대인관계가 활발해집니다. 가벼운 모임에서 즐거운 정보를 얻게 됩니다.1996년생: 매력이 넘치고 센스가 돋보이는 날입니다. 호감 가는 이성에게 가볍게 먼저 다가가 보세요.소띠 (축)흙(소)이 물(돼지)을 차분하게 조절해 주는 형국이라, 들뜨지 않고 묵묵히 일상을 정리하기에 아주 좋습니다. 남의 시선에 흔들리지 않는 우직함이 훌륭한 실속과 결과물을 만들어냅니다.1949년생: 따뜻한 차를 마시며 여유롭게 취미 생활을 즐기는 것이 최고의 보약입니다.1961년생: 미뤄두었던 주변 정리를 깔끔하게 해치우면 마음까지 시원하고 개운해집니다.1973년생: 학문적 집중력이 높아지는 날이므로, 대학원 과제나 전문적인 리포트를 정리하기에 최적의 날입니다.1985년생: 묵묵히 내 할 일만 완벽하게 해내면 주변 사람들에게 든든하다는 신뢰를 얻습니다.1997년생: 시끌벅적한 모임보다는 소수의 친한 친구들과 깊은 속마음을 나누는 것이 훨씬 유익합니다.호랑이띠 (인)돼지와 호랑이는 눈빛만 봐도 통하는 최고의 단짝(육합)입니다. 에너지가 솟구치는 날이니, 아침 일찍 마라톤 연습을 하거나 장거리 러닝으로 땀을 흘리며 활력을 가득 충전하기에 완벽한 날입니다.1950년생: 반가운 지인을 만나 회포를 풀거나 멀리서 기쁜 소식을 들어 하루 종일 활력이 넘칩니다.1962년생: 꼬였던 인간관계가 귀인의 도움으로 술술 풀리고 마음의 짐을 시원하게 내려놓습니다.1974년생: 체력이 최고조에 달하는 날이므로 마라톤 훈련 등 강도 높은 야외 활동을 즐기기에 훌륭합니다.1986년생: 활동적으로 밖으로 움직일수록 행운과 재물운이 따릅니다. 주저하지 말고 능동적으로 나서세요.1998년생: 새로운 취미나 액티비티 도전을 두려워하지 마세요. 당신의 패기를 마음껏 발산할 타이밍입니다.토끼띠 (묘)돼지와 토끼는 찰떡같이 잘 맞는 환상의 파트너(삼합)입니다. 창의적인 감수성이 폭발하는 날이니, 새로운 영상 기획이나 AI 활용 전략 등 창의적인 아이디어를 구상하기에 더없이 좋은 날입니다.1951년생: 마음이 한없이 편안하고 지긋지긋하던 근심 걱정이 눈 녹듯 시원하게 사라집니다.1963년생: 뜻밖의 쏠쏠한 재물이 들어오거나 가족들에게 기분 좋은 선물을 받을 수 있는 즐거운 날입니다.1975년생: 뉴스 콘텐츠 자동화나 AI 도입 같은 멋진 기획 아이디어가 번뜩이며 업무적 영감을 얻습니다.1987년생: 짝사랑하던 사람과 부쩍 가까워지거나 연인과 깊고 다정한 대화를 나누며 사랑을 확인합니다.1999년생: 당신의 다정하고 센스 있는 매력이 돋보여 사람들의 호감을 독차지하는 아주 신나는 날입니다.용띠 (진)돼지와 용은 묘하게 엇나가고 서운해지는 껄끄러운 관계(원진살)입니다. 특히 비트코인이나 KOSPI 지수 등 투자 상황에 너무 예민하게 반응하면 평정심을 잃기 쉬우니 주의해야 합니다.1952년생: 가족이나 배우자에게 애꿎은 짜증을 내기 쉽습니다. 한 번 더 참으시고 부드럽게 말하세요.1964년생: 금전 손실의 우려가 있으니 지갑이나 소지품 단속을 철저히 하고 섣부른 투자는 금물입니다.1976년생: 주식이나 가상화폐 시장의 변동에 일희일비하지 말고 평정심을 유지하는 것이 정신 건강에 좋습니다.1988년생: 완벽하게 세운 계획이 어긋나더라도 당황하지 말고 플랜 B를 가동하는 유연함을 발휘하세요.2000년생: 집중력이 떨어지고 잡생각이 많아집니다. 복잡한 관계에서 벗어나 일찍 푹 쉬는 것이 낫습니다.뱀띠 (사)오늘은 돼지와 뱀이 정면으로 강력하게 충돌하는 날(상충살)입니다. 물과 불의 치열한 다툼이라 이동 중 사고수나 다툼수가 짙으니, 매사 양보하고 돌발 상황에 침착하게 대응해야 합니다.1953년생: 혈압이 오르지 않도록 마음을 편안히 먹고, 낙상 등 안전사고에 각별히 유의해야 합니다.1965년생: 섣부른 투자나 지인 보증은 뼈저린 손해를 부릅니다. 지갑을 깊숙이 갈무리하고 꺼내지 마세요.1977년생: 지인과 의견 대립이 팽팽할 수 있습니다. 이기려 하지 말고 무조건 져주는 것이 장기적으로 이득입니다.1989년생: 성급한 결정과 욱하는 마음에 큰 실수를 할 수 있습니다. 행동하기 전 반드시 세 번 생각하세요.2001년생: 낯선 사람과 억울한 시비가 붙을 수 있으니 무조건 피하고 가급적 일찍 귀가하는 것이 상책입니다.말띠 (오)불(말)과 물(돼지)이 보이지 않는 곳에서 은밀하고 끈끈하게 돕는 형국(암합)입니다. 겉으로 드러나지는 않지만 주변의 조력자 덕분에 평소 고민하던 일들이 자연스럽게 해결되는 든든한 날입니다.1954년생: 반가운 옛 지인이 찾아오거나 멀리서 기분 좋은 소식이 들려와 입가에 미소가 번집니다.1966년생: 예상치 못한 지인에게 뜻밖의 쏠쏠한 도움이나 유용한 정보를 얻어 실속을 챙기게 됩니다.1978년생: 남들에게 화려하게 나서기보다는 묵묵히 혼자서 실속과 이익을 챙기는 것이 결과적으로 유리합니다.1990년생: 겉으로는 무뚝뚝해 보여도 연인이 나를 깊이 생각하고 있으니 따뜻하게 먼저 감싸주세요.2002년생: 시끌벅적하게 노는 것보다, 조용히 책을 읽거나 밀린 공부를 하는 편이 집중력이 쑥쑥 오릅니다.양띠 (미)돼지와 양은 서로를 완벽하게 보완하는 최상의 짝꿍(삼합)입니다. 마음이 안정되며 가족들과 함께하는 시간이 무척 평화롭고, 묵은 오해가 풀리며 집안에 화목한 웃음이 가득한 날입니다.1955년생: 맛있는 음식을 나누며 기력을 회복하고 가족들과 끈끈한 정을 쌓는 훈훈한 하루를 보냅니다.1967년생: 귀인의 든든한 도움으로 쏠쏠한 재물이 들어오거나 기분 좋은 선물을 받을 수 있는 운입니다.1979년생: 당신의 다정한 헌신을 주변에서 알아주고 칭찬을 해줍니다. 든든한 신뢰가 쌓이는 날입니다.1991년생: 썸남썸녀와 분위기 좋은 곳에서 데이트를 하며 관계가 연인으로 급진전될 수 있는 길일입니다.2003년생: 예술적 감각이나 창의력이 돋보이는 날이니 과제나 기획 등에서 아주 훌륭한 성과를 냅니다.원숭이띠 (신)돼지와 원숭이는 서로 훼방을 놓거나 꼬이는 껄끄러운 관계(해살)입니다. 의도치 않게 남의 오해를 사거나 억울한 구설수에 오를 수 있으니, 남의 일에 참견하지 말고 입을 무겁게 닫는 것이 좋습니다.1956년생: 건강, 특히 감기나 호흡기 질환을 조심하시고 따뜻한 물을 자주 마시며 푹 쉬세요.1968년생: 가까운 지인과 소소한 금전 문제로 마음이 상할 수 있으니 쿨하게 넘기는 지혜가 필요합니다.1980년생: 남의 뒷담화 자리에 끼면 결국 내가 억울하게 덤터기를 씁니다. 무조건 중립을 지키세요.1992년생: 연인과 사소한 다툼이 길어질 수 있습니다. 자존심을 먼저 굽히고 다가가는 여유를 가지세요.2004년생: 기대했던 약속이 취소되어 서운할 수 있지만, 쿨하게 털고 혼자만의 휴식을 즐기는 게 낫습니다.닭띠 (유)보석(닭)이 깨끗한 물(돼지)에 맑게 씻기는 형국이라 머리가 비상해지고 통찰력이 번뜩입니다. 자신의 내면을 정리하거나 평소 즐기던 골프 스윙 등 기술적인 부분을 분석하며 실력을 다지기에 훌륭한 날입니다.1957년생: 자녀나 아랫사람에게 인생의 지혜가 담긴 조언을 해주면 깊은 존경과 신뢰를 받게 됩니다.1969년생: 복잡했던 머릿속이 맑아지고 꼬였던 문제를 풀어낼 아주 기발하고 멋진 아이디어가 떠오릅니다.1981년생: 대인관계가 원만해져 주변 사람들에게 스마트하고 깔끔한 매너로 칭찬을 받는 날입니다.1993년생: 당신의 능력을 유감없이 당당하게 발휘할 수 있습니다. 모임에서 훌륭한 두각을 나타냅니다.2005년생: 두뇌 회전이 빠르고 집중력이 높아, 어려운 문제도 척척 풀어내며 짜릿한 성취감을 느낍니다.개띠 (술)흙(개)이 물(돼지)을 가두어 조절하는 형국이라 무거운 책임감이 따르지만 이를 능히 감당해 냅니다. 거실 소파에 편안히 기대어 KLPGA 중계를 보며 머리를 식히거나, 차분하게 다음 주 일정을 정리하기에 좋습니다.1958년생: 집안의 대소사를 깔끔하게 챙기며 어른으로서 든든한 중심 역할을 해내는 보람찬 하루입니다.1970년생: 필드 위에서 평온한 멘탈을 유지하며 즐거운 시간을 보내기에 완벽한 컨디션을 자랑합니다.1982년생: 주변 사람들의 궂은일을 묵묵히 도맡아 처리하니, 굳건한 신뢰와 평판이 수직 상승합니다.1994년생: 연인에게 무리한 요구나 억지를 부리면 상대가 지칠 수 있습니다. 다정한 배려가 필수입니다.2006년생: 복잡하고 시끄러운 모임보다는 혼자 조용히 책을 읽거나 밀린 공부를 하기에 아주 좋습니다.돼지띠 (해)자신의 날을 만났지만, 돼지 두 마리가 모이면(자형살) 불필요한 고민과 생각이 꼬리를 물 수 있습니다. 복잡한 분석이나 완벽주의는 잠시 접어두고, 평소처럼 러닝을 즐기며 땀과 함께 잡념을 날려버리는 것을 추천합니다.1959년생: 아직 일어나지도 않은 일에 대한 과도한 걱정은 건강만 해칩니다. 긍정 회로를 돌리세요.1971년생: 플랫폼 전략 수정이나 새로운 시스템 도입에 대한 고민은 잠시 덮어두고 온전히 휴식하세요.1983년생: 동료와 묘한 기싸움이 생겨도 겉으로 드러내지 말고 둥글게 웃어넘기는 여유가 필요합니다.1995년생: 저녁 술자리에서 감정적인 실언을 하지 않도록 주의하고, 일찍 귀가하여 에너지를 충전하세요.2007년생: 기분이 가라앉을 수 있으니 가벼운 스트레칭이나 좋아하는 음악으로 기분 전환을 꼭 하세요.