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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 5월 19일

입력 2026 05 19 01:05 수정 2026 05 19 01:05
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36년생 : 목적한 바를 이루는 날이다.

48년생 : 새 마음으로 나서면 막힌 기운이 풀린다.

60년생 : 고집은 내려놓는 지혜이다.

72년생 : 인기운이 올라 기회가 온다.

84년생 : 새 일은 벌이지 않는 편이다.

96년생 : 작은 일도 가볍게 보지 말라.



37년생 : 재물운이 약하니 자제하라.

49년생 : 지친 몸을 쉬게 하면 판단이 맑아진다.

61년생 : 건강이 가장 큰 재산이다.

73년생 : 남의 말에 흔들리지 말라.

85년생 : 친구 사이에 이해가 필요하다.

97년생 : 시선이 모여 기운이 좋다.

호랑이

38년생 : 지출은 줄이고 점검하라.

50년생 : 성급한 결정은 피하라.

62년생 : 한곳에 힘을 모으면 생각보다 빨리 풀린다.

74년생 : 언행을 조심하면 무난하다.

86년생 : 가족의 화목이 우선이다.

98년생 : 큰 이익은 기대를 줄이라.

토끼

39년생 : 양보가 행운을 부르는 날이다.

51년생 : 낯선 일도 겁내지 않으면 길이 열린다.

63년생 : 뜻밖의 행운이 찾아오는 날이다.

75년생 : 남의 말을 새겨들어야 한다.

87년생 : 작은 수입이 들어오는 흐름이다.

99년생 : 새는 돈은 점검으로 막으라.



40년생 : 욕심을 줄이면 일이 풀린다.

52년생 : 조언을 들으면 길이 열린다.

64년생 : 소신대로 움직이면 편안하다.

76년생 : 발길 닿는 곳마다 작은 복이 따라붙는다.

88년생 : 도움의 기운이 따르는 날이다.

00년생 : 겸손하면 재물이 들어온다.



41년생 : 컨디션을 고르게 맞추라.

53년생 : 마음먹은 일이 이루어지는 날이다.

65년생 : 잔잔한 하루가 오히려 큰 안정을 준다.

77년생 : 오해를 피하려면 배려하라.

89년생 : 행동을 신중히 고르는 때이다.

01년생 : 바라던 소망이 성사되는 흐름이다.



42년생 : 약간의 재물이 들어오는 날이다.

54년생 : 작은 고민이 생겨도 넘기라.

66년생 : 베푼 정이 돌아와 마음이 따뜻해진다.

78년생 : 건강을 우선으로 챙기라.

90년생 : 차분한 하루가 가장 이롭다.

02년생 : 시비는 피하고 조용히 하라.



43년생 : 재물운이 강하게 트이는 날이다.

55년생 : 기쁜 일이 생길 기운이다.

67년생 : 몸을 움직이면 막힌 생각도 함께 풀린다.

79년생 : 융통성을 발휘하라.

91년생 : 가볍게 봤다간 손해가 난다.

03년생 : 사람 사귐을 조심히 하라.

원숭이

44년생 : 안정이 가장 좋은 선택이다.

56년생 : 오늘은 쉬어 가는 편이 오히려 이롭다.

68년생 : 지출을 줄이면 마음이 편하다.

80년생 : 자신의 일에 믿음을 가지라.

92년생 : 양보하면 운이 따라온다.

04년생 : 마음이 상하니 말 줄이라.



45년생 : 관망하면 얻음이 커진다.

57년생 : 쓸데없는 신경을 거두면 일이 단순해진다.

69년생 : 최선을 다하면 길이 열린다.

81년생 : 시작을 단단히 다져라.

93년생 : 마음의 안정이 우선이다.

05년생 : 작은 일도 정성을 다하라.



46년생 : 솔직함이 좋은 결과이다.

58년생 : 맡은 일에 최선을 다하라.

70년생 : 스스로를 다잡으면 복도 자연히 따른다.

82년생 : 막힘이 적어 흐름이 좋다.

94년생 : 느긋한 마음이 복이다.

06년생 : 행복이 넘쳐 기운이 밝다.

돼지

47년생 : 몸과 마음이 가볍다.

59년생 : 잠시 멈추는 선택이 오히려 실수가 없다.

71년생 : 어렵게라도 성사가 되는 날이다.

83년생 : 오해 살 일은 말 줄이라.

95년생 : 좋은 인연이 들어오는 기운이다.

07년생 : 건강을 꼼꼼히 챙기라.
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