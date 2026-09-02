[김동완의 오늘의 운세] 2026년 9월 2일

36년생 : 여러 사람과 즐거운 시간을 보낼 수 있다.48년생 : 답답한 일이 있어도 조금 더 참고 기다려라.60년생 : 긍정적인 생각이 좋은 흐름을 불러온다.72년생 : 정성을 다해 사람을 대하면 도움을 받는다.84년생 : 인간관계에서 반가운 소식이 들려온다.96년생 : 새로운 인연이 발전의 계기가 될 수 있다.37년생 : 아랫사람의 의견에서 해결책을 찾는다.49년생 : 오랫동안 막혔던 일이 서서히 풀린다.61년생 : 문제를 미루지 말고 빠르게 대처하라.73년생 : 충동적인 소비를 줄여야 손실이 없다.85년생 : 계획한 일이 뜻대로 이루어지는 날이다.97년생 : 자신이 맡은 일을 끝까지 책임져야 한다.호랑이38년생 : 마음을 가다듬고 마무리에 집중하라.50년생 : 몸의 작은 신호도 가볍게 넘기지 마라.62년생 : 익숙하지 않은 일은 다음으로 미루는 것이 좋다.74년생 : 욕심을 줄이고 자신의 범위를 지켜라.86년생 : 사소한 의견 차이가 다툼으로 번지지 않게 하라.98년생 : 감정적인 말보다 차분한 설명이 필요하다.토끼39년생 : 서두르지 않고 차분히 움직여야 한다.51년생 : 진실한 태도가 주변의 신뢰를 얻는다.63년생 : 불필요한 말이 구설을 만들 수 있으니 조심하라.75년생 : 급하게 처리하면 다시 손볼 일이 생긴다.87년생 : 움직이고 노력한 만큼 보람을 얻는다.99년생 : 어려운 문제도 끈기 있게 접근하면 풀린다.40년생 : 확인되지 않은 말에 흔들리지 마라.52년생 : 베푼 호의가 더 큰 도움으로 돌아온다.64년생 : 집에 머무르기보다 밖에서 활동하면 좋다.76년생 : 작은 노력이 큰 성과로 이어지는 날이다.88년생 : 조급해하지 않아도 문제가 자연스럽게 풀린다.00년생 : 눈앞의 결과보다 장기적인 가능성을 살펴라.41년생 : 잃는 것이 있어도 더 큰 것을 얻게 된다.53년생 : 마음을 솔직하게 표현하면 관계가 좋아진다.65년생 : 때를 기다리며 준비하면 좋은 기회가 온다.77년생 : 생활에 안정과 복이 서서히 찾아온다.89년생 : 가족이나 어른의 조언을 따르는 것이 좋다.01년생 : 성급한 선택보다 충분한 준비가 필요하다.42년생 : 마음을 넓게 가지면 걱정이 줄어든다.54년생 : 가까운 사람을 정성껏 대하면 복이 따른다.66년생 : 금전 흐름이 좋아 실속을 챙길 수 있다.78년생 : 자신감을 가지고 추진하면 좋은 결과가 있다.90년생 : 기대하지 않았던 기쁜 소식이 찾아온다.02년생 : 적극적으로 참여하면 새로운 가능성이 열린다.43년생 : 오래된 걱정을 내려놓고 새로운 마음을 가져라.55년생 : 용기를 내어 움직이면 좋은 흐름이 시작된다.67년생 : 활력이 넘치니 중요한 일을 처리하기 좋다.79년생 : 순간적인 감정에 따라 행동하지 마라.91년생 : 잠시 쉬면서 몸과 마음을 정비하라.03년생 : 지나친 욕심보다 한 가지 목표에 집중하라.원숭이44년생 : 조금만 참고 기다리면 반가운 결과가 온다.56년생 : 서쪽에서 온 사람이나 소식이 도움이 된다.68년생 : 사소한 일에 흔들리지 말고 대범하게 행동하라.80년생 : 상대를 너그럽게 바라보면 갈등이 풀린다.92년생 : 빠르게 움직여야 좋은 기회를 잡을 수 있다.04년생 : 주어진 기회를 두려워하지 말고 도전하라.45년생 : 늦게라도 걱정하던 일이 해결된다.57년생 : 기운이 왕성하여 뜻한 일을 이루기 좋다.69년생 : 눈앞의 기회를 놓치지 말고 적극적으로 움직여라.81년생 : 작은 고비가 있으니 끝까지 긴장을 늦추지 마라.93년생 : 수입이 늘고 생활에 여유가 생긴다.05년생 : 준비해 온 실력을 보여줄 기회가 찾아온다.46년생 : 어려운 문제도 지혜롭게 해결할 수 있다.58년생 : 예상하지 못한 금전적 이익이 생긴다.70년생 : 기존 방식에서 벗어나 새로운 길을 찾아라.82년생 : 솔직하게 마음을 열면 사람이 따른다.94년생 : 집안이나 가까운 사람에게 경사가 있다.06년생 : 자신을 믿고 도전하면 좋은 평가를 받는다.돼지47년생 : 가족이나 자녀와 관련해 기쁜 일이 생긴다.59년생 : 피곤하더라도 오늘의 노력이 내일의 결실이 된다.71년생 : 계획을 구체적으로 세워야 실수가 없다.83년생 : 중요한 일을 성공적으로 마무리할 운이다.95년생 : 지나친 기대보다 현실적인 목표를 세워라.07년생 : 공부나 취미에서 자신감을 얻는 하루다.