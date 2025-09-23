“퇴직금 983억원”…20년 연임 단장 내쫓은 ‘럭셔리 스포츠’, 무슨 사연

레드불 레이싱이 CEO 겸 단장인 크리스천 호너를 해임했다. 유튜브 채널 ‘FORMULA 1’ 캡처

크리스천 호너. 레드불 레이싱 제공

레드불 레이싱 제공

모터스포츠 포뮬러원(F1) 레드불 레이싱이 20년간 팀을 이끈 최고경영자(CEO)이자 단장인 크리스천 호너(51)와의 결별을 발표했다.23일 레드불 레이싱은 공식 홈페이지를 통해 “CEO 겸 단장인 호너가 20년의 여정을 마치고 팀을 떠난다”며 “그는 20년이 넘는 시간 동안 레드불 레이싱을 F1 역사상 가장 성공적인 팀 중 하나로 성장시켰다”라고 밝혔다.앞서 지난 7월 레드불 레이싱은 호너를 팀 운영 업무직에서 해임했고 이날 공식적으로 그의 퇴임을 발표했다. 호너의 빈자리는 레이싱 불스 단장 출신 로랑 메키스(48)가 채웠다.영국 유명 걸그룹 ‘스파이스 걸스’ 출신 제리 할리웰의 남편으로도 알려진 호너는 2005년 레드불 레이싱 창단 때부터 팀을 이끌어왔다. 그는 재임 시절 드라이버 챔피언 8회, 컨스트럭터(팀) 챔피언 6회, 그랑프리 대회 우승 124회 등 뛰어난 성과를 거뒀다.하지만 이번 시즌 초반 성적 부진으로 이사진들과의 갈등이 증폭되면서 호너는 결국 업무에서 배제됐다.지난해 초 불거진 여성 직원 성추행 의혹도 영향을 미친 것으로 보인다. 호너는 팀 자체 조사에서 무혐의 처분을 받았지만, 이 사건 여파로 F1 역사상 최고의 엔지니어로 꼽히는 아드리안 뉴이 등 핵심 인력들이 팀을 떠났고 호너의 입지도 좁아졌다.호너는 “팀을 이끌 수 있었던 것은 저에게 큰 영광이자 특권이었다”며 “에너지 음료 회사의 자회사로 출발해 세계 유수의 자동차 브랜드를 상대로 싸워 승리하는 모습을 지켜본 것이 가장 큰 만족”이라고 퇴임 소감을 전했다.영국 BBC는 23일 “호너가 6000만유로(약 986억원)에 달하는 보상금을 받았다. 이는 스포츠 역사상 가장 큰 규모의 퇴직금 가운데 하나”라며 “2030년까지 계약했던 호너는 매년 1200만유로(약 197억원)의 연봉을 받아왔다”고 보도했다.레드불 레이싱은 호너 해임 이후, 이달 열린 이탈리아와 아제르바이잔 그랑프리에서 소속 드라이버인 막스 페르스타펜이 연달아 우승을 차지하며 반등을 노리고 있다.23일 기준 레드불 레이싱의 팀 점수는 272점으로 맥라렌(623점), 메르세데스(290점), 페라리(286점)에 이어 4위를 기록 중이다.유승하 인턴기자