logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

20세 이상 여성 ‘자궁경부암’·40세 이상 ‘유방암’ 국가 검진 받으세요 [알아두면 쓸데 있는 건강 정보]

입력 2025 09 09 00:50 수정 2025 09 09 00:50
기사 소리로 듣기
다시듣기
Q. 국가 자궁경부암 및 유방암 검진 대상은.

A. 국가 자궁경부암 검진은 20세 이상 여성, 국가 유방암 검진은 40세 이상 여성이 대상이다. 모두 2년마다 받을 수 있다. 올해는 홀수 해이므로, 20·40세 이상 홀수 연도 출생자가 각각 검진 대상자에 해당한다.

Q. 검진 방법은.

A. 국가 자궁경부암 검진은 자궁경부세포검사로 진행된다. 자궁 관련 수술 이력이 있거나 자궁경부암 검진이 처음인 사람은 의사와 상담 후에 하는 것이 좋다. 국가 유방암 검진은 유방촬영검사로 진행되며 증상이 없는 조기 유방암을 발견하는 가장 기본적인 방법이다. 검사 과정에서 유방 압박으로 불편감이 있을 수 있으며, 수검자는 원할 경우 언제든 검사를 중단할 수 있다.

Q. 비용은.

A. 국가 자궁경부암 검진 비용은 국민건강보험공단이 전액 부담한다. 국가 유방암 검진은 수검자가 10%를 부담하고 나머지 90%는 공단에서 부담한다.

Q. 어디서 받을 수 있나.

A. 공단 누리집 또는 ‘The 건강보험’ 애플리케이션(앱)에서 확인할 수 있다.
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. ‘女 신음’ 논란 일파만파…“진심으로 죄송” 男아이돌, 결국 2차 사과

    thumbnail - ‘女 신음’ 논란 일파만파…“진심으로 죄송” 男아이돌, 결국 2차 사과

  2. “의사 남친, 강남 유흥업소 VIP”…결혼 앞둔 아나운서 충격

    thumbnail - “의사 남친, 강남 유흥업소 VIP”…결혼 앞둔 아나운서 충격

  3. “15년 키워준 양어머니 살해”…15살 중학생 국민참여재판

    thumbnail - “15년 키워준 양어머니 살해”…15살 중학생 국민참여재판

  4. “아빠 됐다” 곽튜브, 다음달 결혼 발표…예비신부 정체 ‘깜짝’

    thumbnail - “아빠 됐다” 곽튜브, 다음달 결혼 발표…예비신부 정체 ‘깜짝’

  5. 이영애 “15살 딸, 아이돌 준비 중”…붕어빵 미모 ‘깜짝’

    thumbnail - 이영애 “15살 딸, 아이돌 준비 중”…붕어빵 미모 ‘깜짝’

  6. 핏덩이 거뒀는데…양어머니 살해한 15살 중학생 “친아들들과 비교해”(종합)

    thumbnail - 핏덩이 거뒀는데…양어머니 살해한 15살 중학생 “친아들들과 비교해”(종합)
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved