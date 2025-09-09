logo
“혈전용해 탁월” 토종 청국장균 개발…기술이전으로 상업화

이종익 기자
이종익 기자
입력 2025 09 09 10:44 수정 2025 09 09 10:44
충남도 농기원이 자체 개발에 성공한 ‘토종 고초균(BC160CK48)’. 도 제공
충남도 농기원이 자체 개발에 성공한 ‘토종 고초균(BC160CK48)’. 도 제공


충남도 농업기술원이 뇌졸중 등 심각한 혈관질환을 유발하는 혈액 속 혈전을 녹이는 ‘토종 고초균(청국장균)’ 자체 개발에 성공했다. 이 기술은 가공업체에 기술이전으로 건강식품으로 상용화될 예정이다.

도 농기원은 자체 개발에 성공한 ‘토종 고초균(BC160CK48)’을 도내 가공업체에 기술이전 한다고 9일 밝혔다.

개발한 고초균은 모세혈관을 막아 뇌졸중 등 심각한 혈관질환을 유발하는 혈액 속 혈전을 녹이는 혈전용해 활성률이 87.9%를 기록했다. 청국장 제조 시 점질물 생성력이 뛰어났다.

아미노태 질소·폴리페놀 등 기능성 성분도 풍부해 청국장을 비롯한 고기능성 장류 제조 시 활용 가치가 높은 것도 특징이다.

도 기술원은 관련 고초균 및 청국장 제조 기술을 당진시에 있는 기업에 이전할 계획이다. 기업은 건강식품으로 상용화할 예정이다.

지난 2019년부터 토종 식품 균주 기능성을 연구 중인 기술원은 그동안 미백 효과를 나타내는 토종 효모(특허출원 10-2023-0024516호)와 항관절염 활성 우수 효모 및 발효 소재 등을 개발했다.

현재는 치매 예방 효과가 높은 토종 식품 균주를 선발해 식품 소재화 연구를 추진 중이다.

이종국 농업환경연구과 농식품자원팀장은 “토종 식품 균주 개발의 중요성은 날로 커지고 있고, 발효 식품 소재는 부가가치와 경쟁력이 높은 분야”라며 “앞으로도 도내 농식품 산업 발전을 위해 토종 식품 균주와 발효 기술 연구에 최선을 다하겠다”고 말했다.

홍성 이종익 기자
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균)
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved