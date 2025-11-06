“비타민C, 우울증 예방에 좋다?”…9만명 연구했더니 ‘의외’의 결과

비타민C. 픽사베이

박성근 강북삼성병원 서울건진센터 교수(왼쪽), 정주영 서울건진센터 교수. 강북삼성병원

비타민C 섭취가 우울 증상을 개선하는 데 큰 도움이 되지 않는 것으로 나타났다.강북삼성병원 서울건강검진센터 박성근·정주영 교수 연구팀은 2013년부터 2018년까지 이 병원에서 건강검진을 받은 성인 가운데 우울 증상이 없는 9만 1113명을 분석해 이 같은 결과가 나왔다고 5일 밝혔다. 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘신경정신생물학’(Neuropsychobiology) 최신 호에 게재됐다.정신건강에 대한 비타민C의 효능은 외국 소규모 연구, 실험연구, 동물 실험 등을 통해 보고된 바 있지만, 한국인을 대상으로 대규모 연구를 통해 밝혀진 결과는 없다.연구팀은 설문을 바탕으로 식사를 통한 비타민C 섭취량을 조사하고 섭취량에 따라 총 4개 그룹으로 나눈 뒤, 5.9년 동안 추적 관찰해 우울 증상의 발생 위험을 평가했다.그 결과 비타민C를 가장 적게 먹는 그룹과 이들보다 더 많은 비타민C를 먹는 그룹들 간에 유의미한 수준의 우울 증상 발생 위험의 감소는 관찰되지 않았다.특히 영앙제로 비타민C를 복용하는 사람들 역시 그렇지 않은 사람들보다 우울증 위험이 낮아지진 않았다.박성근 교수는 “비타민C가 항산화 등 전반적인 건강 유지에 필수적이라는 사실은 변함이 없지만, 정신 건강 개선을 목적으로 비타민C의 효과에 대한 과도한 기대나 권고 등은 지양되어야 한다”면서도 “장기적인 효과나 다른 정신 건강 문제에 미치는 영향에 대해서는 추가적인 연구가 필요하다”고 말했다.최종범 인턴기자