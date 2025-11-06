웃었더니 ‘누렁니’ 활짝…치과의사가 밝힌 ‘의외의’ 치아 변색 주범 6가지

누렇게 변색된 치아(왼쪽)와 하얀 치아의 비교. 123rf

오렌지 주스. 123rf

하루 두 번 양치질을 해도 자주 먹는 음식 때문에 치아가 누렇게 변할 수 있다. 치과 전문가들은 산성이 강하거나 색소가 진한 음식들이 치아 표면을 손상시키고 착색을 일으킨다고 경고한다.영국 데일리메일은 2일(현지시간) 치과의사 한나 킨셀라 박사의 조언을 인용해 치아를 누렇게 만드는 6가지 음식과 음료를 소개했다.치아의 가장 바깥층인 법랑질은 충치와 마모로부터 치아를 보호한다. 하지만 법랑질 표면에는 미세한 구멍이 있어 음식과 음료의 색소가 스며들 수 있다.킨셀라 박사는 “진료실에서 자주 보는 문제이고 환자들이 걱정하는 부분”이라며 “이런 음식을 절대 먹지 말라는 게 아니라, 어떤 음식이 문제인지 알고 위험을 최소화하는 방법을 아는 것이 중요하다”고 말했다.특히 라미네이트나 임플란트 같은 심미 치료를 받은 사람들도 주의가 필요하다. 킨셀라 박사는 “라미네이트가 오히려 착색이 더 잘 된다는 사실을 모르는 사람들이 많다”며 “많은 돈을 들인 만큼 환자들이 신경 써야 한다”고 강조했다.레드 와인은 치아 착색의 주요 원인이다. 와인의 산성 성분이 법랑질을 부식시켜 표면을 더욱 거칠게 만들고, 안토시아닌과 타닌 같은 색소가 치아에 달라붙어 얼룩을 만든다.킨셀라 박사는 “한 잔 정도는 괜찮지만 시간이 지나면 산성과 타닌이 법랑질을 손상시켜 치아가 누렇게 변할 수 있다”며 “가능하면 와인을 마신 후 물로 입을 헹구는 것이 좋다”고 조언했다.블루베리, 라즈베리 같은 어두운 색의 베리는 강한 색소를 가지고 있다. 과일을 다 먹고 난 후에도 이 색소가 법랑질에 오래 남아 있을 수 있다.킨셀라 박사는 “베리류도 착색의 원인”이라며 “법랑질을 분해하는 산성과 착색과 변색을 일으키는 색소, 두 가지 문제가 있다”고 설명했다.스파게티 볼로네제부터 케첩까지, 토마토가 들어간 소스가 치아 착색의 숨은 원인일 수 있다. 토마토 소스는 산성이 강해 치아의 법랑질을 서서히 마모시킨다.킨셀라 박사는 “사람들이 착색 원인으로 잘 생각하지 못하는 음식이지만, 자주 먹으면 시간이 지나면서 영향을 줄 수 있다”고 말했다.과일 주스는 높은 당분 함량과 색소, 산성 때문에 착색을 일으킨다. 특히 크랜베리나 석류 주스처럼 색이 진한 주스가 치아 얼룩을 더 심하게 만든다. 오렌지나 레몬 주스도 산성이 강해 색소가 더 깊이 스며들 수 있다.킨셀라 박사는 “과일을 갈아서 주스로 만들면 입자가 분해돼 당분 농도가 높아지고 산도도 강해진다”며 “주스 한 잔에 오렌지 8~9개가 들어갈 수 있는데, 그만큼의 오렌지를 연달아 먹지는 않을 것”이라고 설명했다. 그는 “빨대로 마시면 치아와의 접촉을 줄일 수 있다”고 덧붙였다.아침에 마시는 차 한 잔이 치아를 누렇게 만드는 원인일 수 있다. 차에는 타닌이라는 폴리페놀 화합물이 들어 있는데, 이 성분은 노란색이나 갈색을 띤다. 타닌이 법랑질에 스며들면 치아에 녹색이나 회색 빛을 만든다.킨셀라 박사는 “차로 인한 착색이 있는 환자들을 보면 치아 사이가 갈색으로 변한 경우가 많다”며 “차를 완전히 피하기는 어렵지만, 우유를 넣어 마시면 착색 위험을 줄일 수 있다”고 조언했다.커피도 차와 마찬가지로 타닌 성분이 들어 있어 치아 착색을 일으킨다. 킨셀라 박사는 커피 역시 치아 사이 부분을 갈색으로 변색시킬 수 있다고 경고했다. 커피에도 우유를 넣어 마시면 착색을 어느 정도 막을 수 있다.킨셀라 박사는 음식과 음료 외에도 흡연이 치아를 누렇게 만드는 것으로 잘 알려져 있지만, 최근에는 전자담배의 영향도 나타나고 있다고 경고했다. 그는 “향이 첨가된 전자담배의 끈적한 화학물질이 치아에 매우 해로울 수 있는데 사람들이 잘 모르는 경우가 많다”고 말했다.김성은 기자