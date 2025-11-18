“죽었다 살아났다”…김수용, 심정지 후 중환자실서 상태 전해

“특별한 전조증상·지병 없었다”

김수용. 미디어랩시소 제공

윤석주 인스타그램

촬영 중 의식을 잃고 쓰러져 중환자실에 입원했던 코미디언 김수용(59)이 후배와 농담을 주고받을 정도로 회복세를 보이고 있다.KBS 15기 공채 개그맨 윤석주는 17일 인스타그램에 김수용과 주고받은 메시지 내용을 공개했다. 윤석주가 “형님 괜찮으시냐. 걱정된다”고 묻자 김수용은 “다행히 안 죽었다. 죽었다 살아났다”고 답했다.윤석주가 “조의금 굳었다”고 농담을 하자 김수용 역시 “까비”라고 받아쳤다.김수용은 지난 13일 오후 경기 가평군에서 유튜브 콘텐츠를 촬영하던 도중 갑자기 의식을 잃고 쓰러졌다. 현장에서 동료와 스태프들이 응급조치를 했으며 출동한 소방 구급대가 심폐소생술을 시행했다.그는 구리 한양대병원 응급실로 긴급 이송됐고 당시 위중한 상태였으나 호흡과 의식을 되찾아 중환자실로 옮겨졌다.소속사 미디어랩시소는 16일 “김수용이 검사와 치료를 받으며 의식을 완전히 회복했다. 휴대전화 사용과 대화가 가능하며 현재 안정된 상태”라고 밝혔다.이어 17일에도 “상태가 많이 좋아졌고 회복 중”이라며 “현장에서 빠른 처치가 이뤄져 현재 의사소통도 가능하다. 평소 특별한 전조증상이나 지병은 없었다. 정확한 진단을 위해 정밀 검사를 진행할 계획”이라고 전했다.김수용은 현재 중환자실에서 안정을 취하고 있으며 빠르게 건강을 되찾아 가고 있는 것으로 알려졌다.김수용은 1991년 제1회 KBS 대학개그제에서 장려상을 수상하며 방송계에 데뷔했다. KBS 공채 7기 개그맨으로 활약했으며 남희석, 지석진, 김용만 등과 동기다. 최근에는 김용만, 지석진 등과 함께 유튜브 채널 ‘조동아리’ 등에서 활동하고 있다.김유민 기자