“우리 반에 6명 결석했어” 1년 전의 14배 ‘폭증’…“겨울 전에 접종을”

작년 대비 2개월 앞서 독감 유행주의보

“10년 새 최고 수준으로 유행할 수도”

올해 독감 빠르고 환자 수 증가

올해 인플루엔자(독감) 환자가 증가하고 있는 19일 서울의 한 어린이 전문병원에 독감 예방접종 안내문이 게시돼 있다. 보건당국은 독감 유행이 최근 10년 중 가장 빠르게 시작되고, 환자 수 역시 같은 기간 동안 최대라며 65세 이상 어르신과 임신부 등의 예방접종을 당부했다. 2025.11.19 뉴스1

회사원 A(39)씨는 초등학교 2학년인 딸에게서 “오늘 친구가 독감에 걸려 학교에 안 왔다”라는 말을 매일 같이 듣는다. 딸은 “우리 반에 6명이 결석했다. 제일 친한 친구가 열이 39도까지 올라가 응급실에 갔다”라며 걱정스러운 표정을 지었다.A씨는 “지난달 일찌감치 딸을 데리고 병원에 가서 함께 백신을 접종받았지만, 그래도 걱정하지 않을 수 없다”라면서 “코로나19 이후 한동안 안 썼던 마스크를 다시 써야 할 것 같다”고 토로했다.지난해보다 2개월 앞서 유행이 시작된 인플루엔자(독감)가 최근 10년 사이 가장 심한 수준으로 유행할 것이라는 관측이 나오는 가운데, 독감 환자가 지난해 이맘때의 14배 수준으로 폭증한 것으로 나타났다.21일 질병관리청에 따르면 올해 46주 차(11월 9~15일) 의원급 표본감시 의료기관 300곳을 찾은 외래환자 1000명당 독감 증상을 보인 의심 환자는 66.3명으로 집계됐다.이는 42주 차(7.9명)에서 4주 연속 증가한 것으로, 직전 주(50.7명)보다 30.8% 늘어난 수치다. 특히 1년 전 같은 기간(4.6명)의 14.4배에 달해 올해 인플루엔자 유행의 심각성을 보여준다.1000명당 의심 환자를 연령별로 살펴보면 7~12세(170.4명)와 13~18세(112.6명) 등 학령기 청소년이 가장 많았다.병원급 의료기관에 인플루엔자로 입원한 환자 수는 46주 차에 490명으로 역시 4주간 증가했다.앞서 질병청은 지난해보다 2개월 앞선 지난달 17일 인플루엔자 유행 주의보를 발령했다. 이어 3일 “인플루엔자 유행이 최근 10년 사이 가장 심한 수준에 이를 수 있으며, 유행 기간이 길어질 수 있다”라고 밝혔다.질병청에 따르면 올해 유행 중인 인플루엔자 바이러스는 A형(H3N2)이다. 38도가 넘는 고열과 오한, 근육통, 기침과 인후통, 콧물 등 호흡기 증상과 두통, 구토 등이 증상이며, 치료제 내성에 영향을 주는 변이는 없다.질병청은 올해 인플루엔자 환자가 지난해 같은 기간보다 많이 발생한다는 점과 남반구에서의 발생 상황을 고려했을 때 이번 동절기(2025~2026절기) 인플루엔자 유행은 지난 10년간 가장 극심하게 유행했던 지난 동절기(2024~25절기)와 비슷한 수준에 이를 것으로 예상했다.질병청은 어르신과 어린이, 임신부를 대상으로 지난 9월 22일부터 국가예방접종을 실시하고 있다. 질병청은 본격적인 겨울이 오기 전에 인플루엔자와 코로나19 백신을 예방 접종할 것을 권고했다.김소라 기자