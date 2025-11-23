‘계엄령 놀이’라며 미화원 폭행한 7급 공무원 ‘충격’…양양군 “깊이 송구”

환경미화원 상대 직장 내 괴롭힘 의혹 불거져

군 “지위고하 막론 법령 따라 책임 물을 것”

강원 양양군 7급 운전직 공무원이 환경미화원들을 폭행하는 등 지속적으로 괴롭혀 왔다는 의혹이 제기됐다. 사진은 해당 공무원이 이른바 ‘계엄령 놀이’라며 쉼터에서 이불 안에 있는 환경미화원을 발로 밟는 모습. MBC 보도 화면 캡처

강원 양양군 7급 운전직 공무원이 환경미화원들을 폭행하는 등 지속적으로 괴롭혀 왔다는 의혹이 제기됐다. 해당 공무원은 환경미화원들을 청소차에 태우지 않은 채 먼저 출발해 달리게 하는 방법으로 괴롭혔다고 한다. MBC 보도 화면 캡처

강원도 양양군 7급 공무원이 환경미화원들을 폭행하는 등 지속적으로 괴롭혀 왔다는 의혹이 제기되자 군이 이에 대해 사과했다.양양군은 23일 보도자료를 통해 “소속 직원 간 직장 내 괴롭힘 사건으로 국민 여러분께 큰 심려를 끼쳐 드린 점에 대해 깊이 송구스럽게 생각한다”며 “이번 사건을 조직 전체의 중대한 문제로 엄중히 인식하고 있으며, 지위고하를 막론하고 관련 법령과 규정에 따라 엄정하게 책임을 묻겠다”고 밝혔다.앞서 지난 21일 MBC는 강원 양양군 7급 운전직 공무원 A씨가 환경미화원들을 지속해서 괴롭혀왔다는 제보를 보도했다.보도에 따르면 A씨는 이른바 ‘계엄령 놀이’라며 환경미화원에게 폭력을 행사한 것으로 알려졌다. A씨가 투자한 주식이 떨어지면 제물을 바쳐야 한다며 환경미화원 한 명을 골라 쉼터에서 이불 안에 넣고 발로 밟았다고 한다.A씨는 또 자신이 산 주식이 올라야 한다며 ‘계엄 시작’이라는 구호와 함께 환경미화원들에게 속옷을 포함한 물건을 빨간색만 쓰도록 지시했다. 또한 A씨는 환경미화원들을 청소차에 태우지 않은 채 먼저 출발해 달리게 하는 방법으로 괴롭히기도 했다고 한다.피해를 호소하는 환경미화원들은 A씨를 폭행, 협박, 강요 등 혐의로 경찰과 고용노동부 등에 고소할 계획이다.언론 보도 이후 군청 홈페이지 자유게시판에는 A씨에 대한 엄중 처벌을 촉구하는 글이 다수 올라왔다.군은 사건 인지 직후 가해자와 피해자를 업무·공간적으로 즉시 분리해 2차 피해가 발생하지 않도록 했다고 밝혔다.군은 지방공무원법과 직장 내 괴롭힘 예방 및 처리 지침 등 관련 법령에 따라 사실관계를 조사한 뒤 의혹이 사실로 확인되면 결과에 따라 인사·징계 조치할 계획이다.군은 피해 직원에게는 전문 상담 기관과 연계한 심리 상담을 제공하고 휴가, 업무 조정 등을 지원할 방침이다.조희선 기자