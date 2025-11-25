한덕수 “박물관에 두는 걸로 생각하고 사후 계엄문에 서명했다”

공판 향하는 한덕수 전 총리

내란 우두머리 방조 혐의를 받는 한덕수 전 국무총리가 공판 출석을 위해 24일 서울 서초구 서울중앙지방법원에 들어서고 있다. 2025.11.24 연합뉴스

한덕수 내란 재판에 증인으로 출석한 윤석열

윤석열 전 대통령이 19일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 한덕수 전 국무총리의 내란 재판에 증인으로 출석해 한 전 총리가 계엄 선포에 반대했다는 취지로 증언하고 있다. 2025.11.19 서울중앙지법 제공.

한덕수 전 국무총리가 12·3 비상계엄 선포 당시 대통령실에서 일어난 주요 상황에 대해 “기억나지 않는다”는 답변을 반복했다. 법률적 결함을 보완하기 위해 사후 작성된 계엄선포문에 서명한 것에 대해서는 “박물관에 두는 거로 생각했다”고 진술한 것으로 드러났다.서울중앙지법 형사33부(부장 이진관)는 24일 내란 우두머리 방조 등 혐의로 기소된 한 전 총리 사건 재판에서 피고인 신문을 진행했다.한 전 총리는 계엄 선포 당시 대통령 집무실에서 들고나온 문건 2개가 무엇이냐는 특검팀 질문에 “기억하지 못한다”며 “기억이 굉장히 부족해 부끄럽고 국민께 죄송하다”고 답했다.문건을 소지하게 된 경위에 대해서도 “방(대통령 집무실)에서 나갈 때 앞에 있는 것들 모아서 주머니에 넣은 거로 인식한다”며 “재판장께서 저한테 ‘대통령실 CCTV 보고 어떤 생각이 드느냐’고 아픈 말씀을 해주셨지만 너무나 인지하지 못했던 것 같다”고 말했다.한 전 총리는 당시 이상민 전 행정안전부 장관과 대접견실에서 16분 동안 나눈 대화에 대해서도 기억하지 못한다고 답했다. 재판장이 “대화 시간이 상당한데 기억나지 않느냐”고 물었지만 “전혀 안 난다”고 답했다.앞선 재판에서는 계엄 선포 당일 국무회의가 열린 대통령실 대접견실 영상 등이 법정에서 공개된 바 있다.이날 법정에서는 최초 계엄선포문의 법률적 결함을 보완하려고 사후 계엄선포문을 작성했다는 의혹과 관련해 한 전 총리의 특검팀 진술 내용이 공개됐다.계엄 당시 국무위원들에게 배포된 계엄선포문에는 법률적 요건인 한 전 총리와 김용현 전 국방부 장관의 서명이 누락됐고, 이를 보완하려고 사후 작성된 계엄선포문에 한 전 총리가 서명한 사실이 특검팀 수사로 드러났다.한 전 총리는 특검팀 조사에서 “저는 사실 (비상계엄이) 해제됐기 때문에 한마디로 좀 프리하게 생각한 거다”라며 “서류로서 갖추려 한 거라기보다는 박물관에 두듯이 생각했다”고 진술했다.한 전 총리는 이와 관련해 이날 법정에서 “조금 부적절한 발언이었던 것 같다”고 말했다.김유민 기자