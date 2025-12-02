“경찰이 돈 뽑으라 했다고?”…중고거래하다 사기 막은 판매자 ‘깜짝’ 정체

중고 거래에서 만난 서울 강서경찰서 소속 경찰관(오른쪽)과 경찰관 덕분에 보이스피싱(전화금융사기) 피해를 모면한 시민. 유튜브 채널 ‘서울경찰’ 캡처

중고 거래에서 만난 경찰관 덕분에 보이스피싱(전화금융사기) 피해를 모면한 시민의 사연이 전해졌다.1일 서울경찰청 유튜브 채널 ‘서울경찰’에는 ‘중고 거래에서 경찰관을 만났다?! 600만원 피해 모면한 사연’이라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에 따르면 중고 거래 구매자 A씨는 지난달 서울의 한 주택가에서 중고 거래 판매자와 만났다.약속 장소에 늦게 도착한 A씨는 판매자에게 은행에 다녀오느라 늦었다고 말했다. 그러면서 “강서경찰서에서 연락이 왔는데 신분증이 도용됐으니 돈을 인출해놔야 한다고 했다”고 설명했다.이에 판매자는 “경찰이 돈을 뽑으라고 했냐”고 재차 물었다.이에 A씨는 “돈을 다 인출해서 가지고 있으라고 했다. 아무한테도 말하지 말라고 했다”고 덧붙였다.이를 들은 판매자는 “보이스피싱 같다”며 “사실은 내가 강서경찰서 소속 경찰”이라고 밝혔다. 알고 보니 이 판매자는 휴직 중인 강서경찰서 경찰관이었다.이 경찰은 직접 강서경찰서로 전화했고, 보이스피싱이 걸려 온 번호는 경찰서에서 사용하지 않는 번호임을 확인했다.이후 A씨는 경찰관의 안내에 따라 즉시 인근 지구대로 가서 피해 신고를 했다.인터뷰에서 A씨는 “보이스피싱범이 자신에게 몇 분 내로 집에 도착하느냐고 물어봤다. (경찰관이 아닌) 일반인을 만났더라면 중고 거래만 하고 집으로 갔을 거다. 그분을 만난 덕분에 보이스피싱 당한 걸 알았다”고 말했다.이어 “그날 바로 집으로 왔었으면 어떤 일이 있었을지도 모르겠다. 그 사람들이 와서 나를 기다리고 있었을지”라며 피해를 모면한 심경을 전했다.조희선 기자