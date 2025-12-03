동덕여대 총장 “2029년부터 남녀공학 전환”…학생들은 ‘반발’

지난해 11월 24일 서울 성북구 동덕여대 백주년 기념관 앞의 모습. 2024.11.24 연합뉴스

지난해 11월 25일 서울 성북구 동덕여대 캠퍼스에 남녀공학 전환 반대를 주장하는 래커칠이 돼있다. 2024.11.25 연합뉴스

김명애 동덕여자대학교 총장이 동덕여대를 2029년부터 남녀공학으로 전환하겠다고 밝혔다. 학교 공학전환공론화위원회(공론화위)가 공학 전환 추진을 권고한 지 하루 만이다.김 총장은 3일 입장문을 통해 “공론화위의 결과를 존중해 수용하고자 한다”며 “대학 공학 전환의 이행 시점을 현 재학생이 졸업하는 2029년으로 계획해, 입학 당시 기대했던 여자대학으로서의 학업 환경을 최대한 보장하겠다”고 밝혔다.김 총장은 “공론화 과정에서 공학 전환에 찬성하는 의견이 더 많았음에도 재학생들의 반대와 우려가 여전히 존재한다는 사실을 무겁게 받아들이고 있다”면서도 “이제는 창학 정신을 발전적으로 계승하며 시대 변화에 부합하는 새로운 100년을 준비해야 할 시점에 와 있다고 판단한다”고 했다.그러면서 “지난 갈등을 슬기롭게 마무리하고, 부정적 외부 이미지를 개선하며, 재학생과 구성원 모두의 상처를 치유해야 하는 과제를 안고 있다”며 대학 구성원들에게 이번 결정에 대한 적극적인 지지와 공감을 당부했다.학교 측은 공론화위의 권고를 바탕으로 남녀공학 전환 안건에 대해 향후 구성원 설명회, 대학발전추진위원회, 교무위원회, 대학평의원회 등의 논의와 의결 절차를 거쳐 최종 방침을 확정할 예정이다.학내 구성원에게 이번 사안을 설명하는 자리도 이달 중 마련하겠다고 했다.동덕여대는 지난해 11월 남녀공학 전환 논의에 반발한 학생들의 학교 점거 농성과 래커칠 시위 약 1년 만에 공학 전환 수순을 밟게 됐다.다만 학생들은 이번 결정에 학생들의 의견이 충분히 반영되지 않았다며 반발하고 있다. 총학생회 측은 공학 전환에 대한 의견을 묻는 학생 총투표를 이날부터 시작했다.조희선 기자