연말 모임서 모르고 손·입 닦다간 큰일?…냅킨 ‘이렇다면’ 주의하세요

하승연 기자
입력 2025 12 08 10:00 수정 2025 12 08 10:00
연말 장식용 냅킨. 서울시 제공
연말 모임이나 행사에서 많이 쓰이는 장식용 냅킨에서 유해 물질인 폼알데하이드가 미량 검출됐다. 장식용 냅킨의 경우 화려한 인쇄가 되어 있는 경우가 많다.

8일 서울시보건환경연구원은 일회용 종이 냅킨 21건과 화려한 그림·무늬가 인쇄된 장식용 냅킨 84건을 대상으로 폼알데하이드, 형광증백제, 벤조페논을 검사한 결과를 발표했다.

조사 대상은 온라인 플랫폼, 재래시장 전문 매장, 중소 생활용품점에서 판매되는 제품으로 위생용품으로 분류되는 일회용 종이 냅킨은 모두 국내산이다. 공산품으로 분류되는 장식용 냅킨은 모두 수입품이었다.

검사 결과 장식용 냅킨 84건 가운데 폼알데하이드가 8건, 형광증백제가 14건, 벤조페논이 23건 미량 검출됐다. 일회용 종이 냅킨에서는 검사 항목이 모두 검출되지 않았다.

폼알데하이드와 형광증백제는 종이 생산 시 첨가물로 사용되어 잔류할 가능성이 있는 물질로, 접촉할 경우 호흡기나 피부에 자극을 줄 수 있다. 벤조페논은 인쇄 잉크에 잔류할 수 있는 발암성 물질이다.

연구원은 “장식용 냅킨을 입이나 손을 닦는 용도나 음식에 직접 닿는 용도로 사용하지 말아야 한다”고 당부했다.

하승연 기자
