“광고 촬영 전날 헤어져” 충격…전현무, 방송서 전여친 실명 언급했다
입력 2025 12 06 16:04 수정 2025 12 06 16:04
방송인 전현무가 전 여자친구의 실명을 거론했다.
지난 5일 오후 방송된 MBN·채널S 예능 프로그램 ‘전현무계획3’에는 배우 하정우, 김동욱이 게스트로 출연했다.
이날 전현무와 유튜버 곽튜브는 두 배우와 함께 서울 남대문시장을 찾아 푸짐한 한 상 차림을 즐기며 대화를 나눴다.
이 자리에서 전현무는 과거 여자친구와 헤어진 다음 날 비타민 음료 광고를 촬영했다고 털어놨다.
곽튜브가 “전현무의 연기를 보신적있냐”고 묻자 하정우는 전현무가 출연한 비타민 음료 광고를 떠올리며 “안무가 좋았다”고 말해 웃음을 자아냈다.
전현무는 “이거 레전드다. 광고 촬영 전날 여자친구와 헤어졌고, 다음 날 아침 8시에 스탠바이였다”며 “정말 눈물 흘리는 어릿광대 같은 마음으로 촬영장에 갔다”고 회상했다.
이어 “감독님께 (춤을) 못 외웠다고 하니 ‘음악 틀어드릴 테니 알아서 하라’고 해서 나온 게 그 춤”이라고 했다. 김동욱은 “15초 안에 그런 감정을 담아내는 게 보통이 아니다”고 감탄했다.
전현무는 “가슴이 찢어졌다. 나는 한국의 호아킨 피닉스”이라며 너스레를 떨었고, 하정우는 “별명이 생겼다. ‘호아킨 현무 피닉스’”라고 유쾌하게 받아쳤다.
이후 전현무가 전 여자친구의 실명을 거론하는 모습이 나왔으나 때마침 전철이 지나가는 소리에 비공개 처리됐다.
김동욱은 “이 프로그램은 거론 실명제가 확실하다”며 웃었고, 하정우는 “많은 경험 하셨네요”라고 말했다.
