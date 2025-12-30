‘유부남과 불륜 의혹’ 트로트 女가수 숙행, 입 열었다 “최근…”

트로트 가수 숙행이 유부남과 불륜을 저질러 상간 혐의로 피소됐다는 의혹과 관련해 출연 중이던 프로그램에서 모두 하차하겠다며 직접 입장을 밝혔다.숙행은 30일 자신의 인스타그램을 통해 “최근 불거진 개인적인 일로 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과드린다”며 “출연 중이던 프로그램에서는 하차해 더 이상 피해가 가지 않도록 하겠다”고 밝혔다.그는 “이번 일로 인해 최선을 다해 경연에 임하고 있는 동료, 제작진에 누를 끼친 점 다시 한번 깊이 죄송하다고 말씀드린다”며 “철저히 돌아보고 더욱 책임 있는 모습으로 거듭나도록 하겠다”고 말했다.다만 “모든 사실관계는 추후 법적 절차를 통해 밝히도록 하겠다”며 “확인되지 않은 사실이 무분별하게 유포되는 행위는 저와 가족들, 참가했던 프로그램에 대해서도 회복하기 어려운 피해를 안길 수 있으니 과도하고 불필요한 보도는 자제해 주시기를 정중히 부탁드린다”고 전했다.전날 JTBC ‘사건반장’은 남편과 외도를 한 유명 트로트 가수 A씨에게 상간 소송을 제기했다는 제보자의 사연을 전했다. 제보자는 남편과 A씨가 동거 중이었고, 폐쇄회로(CC)TV에 두 사람이 포옹하거나 입맞춤하는 모습이 담겨 있었다고 했다.A씨는 남성이 아내와 이혼에 합의했고, 법적 절차가 마무리되는 대로 자신과 결혼하겠다는 말을 믿었다며 본인도 “피해자”라고 반박했다.이후 온라인에서는 남성과 A씨가 엘리베이터에서 찍힌 영상 속 옷차림 등을 토대로 A씨가 숙행이 아니냐는 의혹이 제기됐고, 그의 인스타그램에는 사실관계를 묻는 댓글이 빗발쳤다. 그러자 숙행은 돌연 계정을 비공개로 전환했으나 반나절 만에 직접 입장을 밝혔다.숙행은 2019년 방송된 TV조선 ‘내일은 미스트롯’에 출연해 톱10위에 오르며 대중에게 얼굴을 알렸다. 숙행은 MBN ‘현역가왕3’에 출연 중이었으며 JTBC ‘입만 살았네’에도 패널로 출연했었다.하승연 기자