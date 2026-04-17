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집 나갔던 ‘늑구’, 마취총 맞고 ‘쿨쿨’…“건강 이상 없다”

김민지 기자
김민지 기자
입력 2026 04 17 06:16 수정 2026 04 17 10:05
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17일 오전 대전 중구 사정동 대전 오월드에서 수의사 등 오월드 관계자들이 마취총을 맞은 늑대, 늑구의 상태를 살피고 있다. 늑구는 지난 8일 대전 오월드에서 탈출한 뒤 열흘만에 생포됐다. 2026.4.17 대전시 제공
17일 오전 대전 중구 사정동 대전 오월드에서 수의사 등 오월드 관계자들이 마취총을 맞은 늑대, 늑구의 상태를 살피고 있다. 늑구는 지난 8일 대전 오월드에서 탈출한 뒤 열흘만에 생포됐다. 2026.4.17 대전시 제공


지난 8일 대전 오월드에서 탈출한 늑대 ‘늑구’가 수색 열흘만인 17일 생포돼 시설로 돌아갔다.

17일 대전시에 따르면 수색 당국은 이날 오전 0시 44분쯤 대전 중구 안영동 대전남부순환고속도로 안영 나들목(IC) 인근에서 늑구를 포획했다.

당국은 지난 16일 오후 5시 30분쯤 오월드에서 약 1㎞ 떨어진 뿌리공원 인근 등산로에서 늑구를 목격했다는 제보를 받고 일대를 수색해왔다.

당국은 신고 내용과 사진 등을 토대로 해당 개체가 늑구가 맞다고 판단했다. 오월드 직원과 소방·경찰 등 관계 인력이 긴급 투입돼 집중 수색을 벌였고, 야간에도 드론과 인력을 동원한 추적을 이어갔다.

늑구 포획 당시 장면. 대전시 제공
늑구 포획 당시 장면. 대전시 제공


이후 오후 11시 45분쯤 안영 IC 인근에서 실제 늑구를 발견한 뒤 17일 0시 15분쯤부터 약 30분에 걸쳐 포획 작전에 돌입했다.

당국은 먼저 마취총을 준비한 뒤 늑구의 위치를 확인, 조심스럽게 접근했으며, 수의사 입회하에 마취총을 쏴 늑구를 생포하는 데 성공했다.

늑구는 맥박과 체온 등은 모두 정상인 상태로 알려졌다.

수색 당국 관계자는 “늑구를 안전히 오월드로 옮긴 상태”라며 “현재까지 건강에는 이상이 없는 상태로 마취가 깰 때까지 상태를 살피고 있다”고 밝혔다.

대전시와 관계 당국은 탈출 경위를 조사하는 한편 재발 방지를 위한 시설 안전 점검과 관리 강화에 나설 방침이다.

김민지 기자
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