네팔 홍수로 19명 사망·여행객 384명 실종…한국인 9명 연락두절·10명 고립

외교부, 대책본부 설치…밤 10시 30분 긴급회의

李대통령 “수색·구조 총력” 지시

26일(현지시간) 네팔에 발생한 홍수로 강가의 집들이 진흙탕 물에 잠긴 모습. AFP 연합뉴스

26일(현지시간) 네팔에 발생한 홍수로 강가의 집들이 진흙탕 물에 잠긴 모습. AFP 연합뉴스

26일(현지시간) 네팔에 발생한 홍수로 강가의 집들이 진흙탕 물에 잠긴 모습. AFP 연합뉴스

네팔에서 홍수가 발생해 수력발전소 건설 현장에 있던 한국인 9명과 연락이 끊겼다.외교부에 따르면 26일(현지시간) 네팔 라수와 지역에서 발생한 홍수로 이 지역에서 수력발전소를 건설 중이던 한국남동발전 및 두산에너빌리티 소속 한국인 직원 9명과 연락이 두절됐다.네팔 정부는 육군과 경찰 등으로 구성된 구조팀을 현장에 파견해 수색·구조 작업을 벌이고 있다.또한 두산에너빌리티 소속 한국인 직원 10명은 현지에서 고립된 상태로 구조를 기다리고 있다. 이들은 한국시간으로 이날 오후 11시 기준 안전하게 대피해 구조를 기다리고 있는 상황인 것으로 확인됐다.주네팔한국대사관은 사건을 인지한 직후 네팔 정부에 한국인들의 연락 두절 사실을 알리고 신속하고 적극적인 수색·구조를 요청했다. 대사관 측은 영사도 현장에 급파했다.이재명 대통령은 이날 이에 대해 보고 받은 뒤 “가용한 모든 수단을 동원해 실종자 수색·구조에 총력을 다하라. 우리 국민의 생명과 안전을 최우선으로 하라”고 긴급 지시했다고 강유정 청와대 수석대변인이 공지를 통해 전했다.이 대통령은 또 “네팔 정부 및 현지 당국과 긴밀히 협력하고, 실종자 가족 지원과 현장에 체류 중인 우리 국민의 안전 확보에도 만전을 기하고, 추가 피해 방지에도 최선을 다하라”고 당부했다.네팔 경찰과 관광청에 따르면 이번 홍수로 19명이 숨지고 외국인 291명과 네팔인 93명을 포함한 여행객 384명이 실종됐다. 실종된 외국인 중에는 인도인 105명이 포함됐다.수닐 샤르마 네팔 관광청 대변인은 실종된 외국인 관광객들이 인도, 호주, 네덜란드, 미국, 말레이시아, 영국, 남아프리카공화국 등 여러 국가 출신이라고 설명했다.사고 지역은 수도 카트만두에서 북쪽으로 120㎞가량 떨어진 곳으로 히말라야산맥에 있는 중국 티베트 자치구 국경 지역이다.이보희 기자