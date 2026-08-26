용인 어린이집서 2살 남아, 창밖으로 5m 추락…“환기하려 창문 열어”
용인의 한 어린이집에서 2살 남자아이가 환기를 위해 열어 둔 창문으로 추락하는 사고가 났다.
26일 오전 11시 50분쯤 경기도 용인시 처인구의 한 어린이집에서 A(2)군이 창밖으로 추락했다.
A군은 5ｍ 아래의 나무 데크로 떨어져 입안 출혈과 팔 찰과상 등을 입고 병원으로 옮겨졌다.
경찰은 환기를 위해 창문을 열어 둔 사이 A군이 창밖으로 떨어졌다는 목격자 진술을 확보하고 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.
경찰은 어린이집 측의 관리·감독상 소홀 여부 등을 조사한 뒤 책임자에 대한 형사 책임 적용 여부를 검토할 방침이다.
이보희 기자
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