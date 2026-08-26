logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

용인 어린이집서 2살 남아, 창밖으로 5m 추락…“환기하려 창문 열어”

이보희 기자
입력 2026 08 26 23:30 수정 2026 08 27 00:25
기사 소리로 듣기
다시듣기
구급차 이미지. 서울신문DB 구급차 이미지. 서울신문DB
구급차 이미지. 서울신문DB
구급차 이미지. 서울신문DB


용인의 한 어린이집에서 2살 남자아이가 환기를 위해 열어 둔 창문으로 추락하는 사고가 났다.

26일 오전 11시 50분쯤 경기도 용인시 처인구의 한 어린이집에서 A(2)군이 창밖으로 추락했다.

A군은 5ｍ 아래의 나무 데크로 떨어져 입안 출혈과 팔 찰과상 등을 입고 병원으로 옮겨졌다.

경찰은 환기를 위해 창문을 열어 둔 사이 A군이 창밖으로 떨어졌다는 목격자 진술을 확보하고 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

경찰은 어린이집 측의 관리·감독상 소홀 여부 등을 조사한 뒤 책임자에 대한 형사 책임 적용 여부를 검토할 방침이다.

이보희 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
A군이 창문으로 추락한 원인은 무엇인가?
TodayBest

  1. “중요부위에 ‘이것’ 끼웠다가…” 안 빠져 응급실 간 68세男, 결국 절단

    thumbnail - “중요부위에 ‘이것’ 끼웠다가…” 안 빠져 응급실 간 68세男, 결국 절단

  2. “더는 못 참아” 고지용, 전처 허양임에 가처분 신청…“아들 이용하고 대화 거부”

    thumbnail - “더는 못 참아” 고지용, 전처 허양임에 가처분 신청…“아들 이용하고 대화 거부”

  3. 아이들 보는데…“유흥업소 출신 인플루언서가 시구” 발칵

    thumbnail - 아이들 보는데…“유흥업소 출신 인플루언서가 시구” 발칵

  4. ‘백일섭 얼굴’ 달고 30년 팔아…알고보니 “무단” 1억 배상 판결

    thumbnail - ‘백일섭 얼굴’ 달고 30년 팔아…알고보니 “무단” 1억 배상 판결

  5. ‘55세’ 김구라, 은퇴 시기 정했다…“죽을 때까지 일 안해”

    thumbnail - ‘55세’ 김구라, 은퇴 시기 정했다…“죽을 때까지 일 안해”

  6. “시력 저하에 머리 빠지고 있다”…배우 황정음, 안타까운 건강 상태

    thumbnail - “시력 저하에 머리 빠지고 있다”…배우 황정음, 안타까운 건강 상태
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved