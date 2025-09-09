logo
태국서 30대 한국 남성이 80대 영국인 폭행…“때린 후 쇼핑하더라”

하승연 기자
입력 2025 09 09 10:09 수정 2025 09 09 10:17
서울신문DB
서울신문DB


태국에서 한국인 남성이 80대 영국인 남성을 폭행한 사건이 발생해 현지 경찰이 수사에 나섰다.

8일(현지시간) 더 타이거 등 현지 매체들에 따르면 지난 7일 태국 우돈타니 시내 한 쇼핑센터 앞에서 39세 한국인 남성이 81세 영국인 남성의 얼굴을 주먹으로 때리는 사건이 발생했다. 현장에 있던 경비원은 두 사람을 제지한 뒤 경찰에 신고했다.

경비원 진술에 따르면 사건 당시 영국인 남성은 반려견과 함께 쇼핑몰에 들어가려 했으나 동물 출입이 금지돼 입장이 거부됐다. 잠시 후 택시를 타고 도착한 한국인 남성과 영국인 남성이 몇 마디를 나눈 직후, 한국인 남성이 영국인 남성을 주먹으로 가격했다고 경비원은 전했다.

이후 영국인 남성은 쇼핑몰 의료팀의 응급 처치를 받은 뒤 경찰서에 직접 찾아가 가해자에 대한 고소장을 접수했다. 반면 한국인 남성은 사건 직후 쇼핑몰 안으로 들어가 쇼핑을 한 뒤 나오다 경찰에 연행됐다.

조사 과정에서 소통 문제로 통역이 동원됐으며, 한국인 남성은 “택시 기사와 말다툼을 벌였는데, 영국인이 갑자기 다가와 나를 쳐다보며 신체 접촉을 시도해 방어하려고 주먹을 휘둘렀다”고 주장했다.

한 현지 매체는 한국인 남성이 최근 우돈타니로 이주해 웹사이트 관리 업무를 시작한 지 불과 2주 만에 사건에 휘말렸다고 보도했다. 경찰은 한국인 남성에게 폭행 등 2가지 혐의를 적용했다. 해당 조항 위반 시 최대 징역 5년형까지 선고될 수 있다.

하승연 기자
