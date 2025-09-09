태국서 30대 한국 남성이 80대 영국인 폭행…“때린 후 쇼핑하더라”

서울신문DB

태국에서 한국인 남성이 80대 영국인 남성을 폭행한 사건이 발생해 현지 경찰이 수사에 나섰다.8일(현지시간) 더 타이거 등 현지 매체들에 따르면 지난 7일 태국 우돈타니 시내 한 쇼핑센터 앞에서 39세 한국인 남성이 81세 영국인 남성의 얼굴을 주먹으로 때리는 사건이 발생했다. 현장에 있던 경비원은 두 사람을 제지한 뒤 경찰에 신고했다.경비원 진술에 따르면 사건 당시 영국인 남성은 반려견과 함께 쇼핑몰에 들어가려 했으나 동물 출입이 금지돼 입장이 거부됐다. 잠시 후 택시를 타고 도착한 한국인 남성과 영국인 남성이 몇 마디를 나눈 직후, 한국인 남성이 영국인 남성을 주먹으로 가격했다고 경비원은 전했다.이후 영국인 남성은 쇼핑몰 의료팀의 응급 처치를 받은 뒤 경찰서에 직접 찾아가 가해자에 대한 고소장을 접수했다. 반면 한국인 남성은 사건 직후 쇼핑몰 안으로 들어가 쇼핑을 한 뒤 나오다 경찰에 연행됐다.조사 과정에서 소통 문제로 통역이 동원됐으며, 한국인 남성은 “택시 기사와 말다툼을 벌였는데, 영국인이 갑자기 다가와 나를 쳐다보며 신체 접촉을 시도해 방어하려고 주먹을 휘둘렀다”고 주장했다.한 현지 매체는 한국인 남성이 최근 우돈타니로 이주해 웹사이트 관리 업무를 시작한 지 불과 2주 만에 사건에 휘말렸다고 보도했다. 경찰은 한국인 남성에게 폭행 등 2가지 혐의를 적용했다. 해당 조항 위반 시 최대 징역 5년형까지 선고될 수 있다.하승연 기자