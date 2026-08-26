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화장실 女는 800원, 男은 공짜? “남자도 돈 내라” 소송 나왔다 [월드픽]

하승연 기자
입력 2026 08 26 22:23 수정 2026 08 26 22:23
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화장실 자료사진. 사진은 기사 내용과 무관함. 아이클릭아트
화장실 자료사진. 사진은 기사 내용과 무관함. 아이클릭아트


공중화장실 상당수가 유료인 유럽에서 여성은 50센트(800원)를 지불하고 일부 남성은 공짜로 화장실을 이용하는 게 차별이라는 소송이 제기돼 눈길을 끌고 있다.

25일(현지시간) 오스트리아 일간 슈탄다르트에 따르면 활동가 멜라니 그라디크(27)는 공중화장실 요금 정책이 차별금지법에 어긋난다며 빈 시청을 상대로 손해배상을 청구했다.

그는 “모두 50센트를 내거나 아무도 돈을 내지 않아야 한다”며 “사소한 일이지만 일상에서 여성이 어떻게 차별받는지 보여주는 사례”라고 밝혔다.

슈탄다르트가 조사한 결과 빈 당국이 관리하는 공중화장실 168곳 중 139곳은 무료, 나머지 29곳은 50센트를 받는다.

다만 요금은 칸막이 화장실을 이용하는 경우만 내기 때문에 남성은 유료 화장실 29곳 중 20곳에서도 공짜로 소변기를 쓸 수 있다.

이에 진보 진영은 빈의 화장실 요금 정책이 돌봄 부담도 더 많이 지는 여성의 현실을 외면한 차별이라고 주장해 왔다.

빈 녹색당 여성정책 대변인 율리아 말레는 “어린아이를 데리고 있으면 종종 서둘러야 할 때가 있는데 항상 50센트를 갖고 있는 것도 아니다”라고 강조했다.

그러나 빈 당국은 칸막이 화장실을 청소하는 데 비용이 더 많이 들기 때문에 차등 요금에 문제가 없다고 반박했다.

당국은 무료 소변기를 모든 시민이 동등하게 이용할 수 있는 데다 “노상방뇨로 인한 오염을 방지하는 데 기여한다”는 논리도 댔다.

앞서 고충처리기관인 오스트리아 연방호민위원회는 이미 지난해 빈의 화장실 요금 정책이 차별이라고 지적한 바 있다.

가브리엘라 슈바르츠 위원장은 당시 “남성이 소변기에 항상 정확히 맞히는 것도 아니다”라며 청소 비용이 덜 든다는 주장을 반박했다.

요금 논란에 오스트리아 잘츠부르크시는 내년부터 무료 소변기를 없애고 남성에게도 돈을 받기로 했다.

하승연 기자
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