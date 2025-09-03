[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 이트론 거래대금 23억원 기록

코스닥 거래량 상위 종목들이 전반적으로 상승세를 보이고 있다.3일 한국거래소에 따르면, 이트론(096040)이 약 1억 6천만주 이상 거래되며 코스닥 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지했다. 현재 주가는 18원이며, 거래대금은 2,302백만원에 달한다. 시가총액은 163백만원으로, 거래대금이 시가총액의 1,412%에 해당한다. PER는 0.90, ROE는 -2.85로 나타나고 있다. 이화전기(024810)가 45,437,942주의 거래량으로 거래량 2위를 기록하며 221원에 거래되고 있다. 거래대금은 7,331백만원이며, 시가총액은 484백만원으로 거래대금이 시가총액의 1,514%에 달한다. PER는 4.51, ROE는 -5.83으로 분석된다.현대무벡스(319400)는 현재 6,530원에 거래되고 있으며, 거래량은 29,997,101주로 집계되고 있다. 이 종목의 등락률은 +7.93%로 상승세를 기록 중이다.한편 거래량 상위 20위권 종목들은 서남(294630) ▲7.59%, 오성첨단소재(052420) ▲3.84%, 스맥(099440) ▲0.13%, 모비스(250060) ▲1.19%, 아진엑스텍(059120) ▲8.56%, 다날(064260) ▼0.35%, 현우산업(092300) ▲4.94%, 썸에이지(208640) ▼0.54%, 율호(072770) ▼6.10%, 현대ADM(187660) ▲4.23% 등의 성적을 기록하고 있다.주목할 만한 종목으로는 급등세를 보인 이화전기와 파인엠텍(441270)이 있다. 이화전기는 등락률이 +140.22%로 거래대금이 시가총액의 1,514%에 달하며 투자자들의 높은 관심을 받고 있다. 반면, CSA 코스믹(083660)은 하락률이 -14.68%로, 거래대금이 시가총액의 1.83%에 그쳐 하락세를 보이고 있다.전체적으로 코스닥 시장은 상승세를 보이는 종목들이 주를 이루고 있으며, 일부 종목은 급등 또는 급락하는 변동성을 나타내고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자